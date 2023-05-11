https://ria.ru/20230511/klopy-1871135447.html
Роспотребнадзор прокомментировал появление клопов после дождя в Москве
Роспотребнадзор прокомментировал появление клопов после дождя в Москве - РИА Новости, 11.05.2023
Роспотребнадзор прокомментировал появление клопов после дождя в Москве
Атаковавшие Москву после дождя клопы не опасны для здоровья человека и домашних животных, мероприятий по истреблению насекомых не требуется, сообщили РИА... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T18:55
2023-05-11T18:55
2023-05-11T18:55
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827211617_0:173:2047:1324_1920x0_80_0_0_8fbdb9b3cfc5174a101a51417aa45f25.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Атаковавшие Москву после дождя клопы не опасны для здоровья человека и домашних животных, мероприятий по истреблению насекомых не требуется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что Москву атаковали полчища летающих насекомых после дождя, большинство из них клопы. "Растительноядные клопы, видео с которым сегодня распространяются в социальных сетях, не предоставляют опасности для здоровья человека и домашних животных", - говорится в сообщении. Мероприятия по истреблению насекомых не требуются, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230410/nasekomye-1864246073.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827211617_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_fd026684f67e57f4f678852117c537c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
Роспотребнадзор прокомментировал появление клопов после дождя в Москве
Роспотребнадзор: атаковавшие Москву после дождя клопы не опасны для человека и животных
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Атаковавшие Москву после дождя клопы не опасны для здоровья человека и домашних животных, мероприятий по истреблению насекомых не требуется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что Москву атаковали полчища летающих насекомых после дождя, большинство из них клопы.
"Растительноядные клопы, видео с которым сегодня распространяются в социальных сетях, не предоставляют опасности для здоровья человека и домашних животных", - говорится в сообщении.
Мероприятия по истреблению насекомых не требуются, уточнили в пресс-службе.
На природных территориях Москвы проснулись насекомые