https://ria.ru/20230511/klopy-1871135447.html

Роспотребнадзор прокомментировал появление клопов после дождя в Москве

Роспотребнадзор прокомментировал появление клопов после дождя в Москве - РИА Новости, 11.05.2023

Роспотребнадзор прокомментировал появление клопов после дождя в Москве

Атаковавшие Москву после дождя клопы не опасны для здоровья человека и домашних животных, мероприятий по истреблению насекомых не требуется, сообщили РИА... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T18:55

2023-05-11T18:55

2023-05-11T18:55

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Атаковавшие Москву после дождя клопы не опасны для здоровья человека и домашних животных, мероприятий по истреблению насекомых не требуется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что Москву атаковали полчища летающих насекомых после дождя, большинство из них клопы. "Растительноядные клопы, видео с которым сегодня распространяются в социальных сетях, не предоставляют опасности для здоровья человека и домашних животных", - говорится в сообщении. Мероприятия по истреблению насекомых не требуются, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230410/nasekomye-1864246073.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия