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Роспотребнадзор прокомментировал появление клопов после дождя в Москве - РИА Новости, 11.05.2023
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18:55 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/klopy-1871135447.html
Роспотребнадзор прокомментировал появление клопов после дождя в Москве
Роспотребнадзор прокомментировал появление клопов после дождя в Москве - РИА Новости, 11.05.2023
Роспотребнадзор прокомментировал появление клопов после дождя в Москве
Атаковавшие Москву после дождя клопы не опасны для здоровья человека и домашних животных, мероприятий по истреблению насекомых не требуется, сообщили РИА... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T18:55
2023-05-11T18:55
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Атаковавшие Москву после дождя клопы не опасны для здоровья человека и домашних животных, мероприятий по истреблению насекомых не требуется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что Москву атаковали полчища летающих насекомых после дождя, большинство из них клопы. "Растительноядные клопы, видео с которым сегодня распространяются в социальных сетях, не предоставляют опасности для здоровья человека и домашних животных", - говорится в сообщении. Мероприятия по истреблению насекомых не требуются, уточнили в пресс-службе.
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
Роспотребнадзор прокомментировал появление клопов после дождя в Москве

Роспотребнадзор: атаковавшие Москву после дождя клопы не опасны для человека и животных

CC BY-SA 2.0 / Katja Schulz / AradusКлоп в лесу
Клоп в лесу - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
CC BY-SA 2.0 / Katja Schulz / Aradus
Клоп в лесу. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Атаковавшие Москву после дождя клопы не опасны для здоровья человека и домашних животных, мероприятий по истреблению насекомых не требуется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что Москву атаковали полчища летающих насекомых после дождя, большинство из них клопы.
"Растительноядные клопы, видео с которым сегодня распространяются в социальных сетях, не предоставляют опасности для здоровья человека и домашних животных", - говорится в сообщении.
Мероприятия по истреблению насекомых не требуются, уточнили в пресс-службе.
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МоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
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