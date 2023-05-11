https://ria.ru/20230511/kleopatra-1871097647.html
Археолог раскритиковал выбор Netflix темнокожей актрисы на роль Клеопатры
Археолог раскритиковал выбор Netflix темнокожей актрисы на роль Клеопатры - РИА Новости, 11.05.2023
Археолог раскритиковал выбор Netflix темнокожей актрисы на роль Клеопатры
Древнеегипетская царица Клеопатра не была темнокожей, американский стриминговый сервис Netflix хочет исказить историю Египта, заявил РИА Новости главный... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:50
2023-05-11T16:50
2023-05-11T16:50
культура
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КАИР, 11 мая - РИА Новости. Древнеегипетская царица Клеопатра не была темнокожей, американский стриминговый сервис Netflix хочет исказить историю Египта, заявил РИА Новости главный археолог в министерстве туризма и древностей Египта Магди Шакер. В среду на Netflix состоялась премьера документального фильма "Царица Клеопатра", в котором главную роль исполнила темнокожая актриса из Великобритании Адель Джеймс. Еще после выхода в апреле трейлера фильм подвергся острой критике в Египте. "Американская платформа стремится исказить египетскую историю, представляя документальный фильм о жизни царицы Клеопатры с темнокожей актрисой в главной роли", - сказал Шакер. Говоря о целях фильма, специалист выразил мнение, что Запад таким образом "пытается исказить цивилизацию стремлением вмешаться в нее". Шакер при этом подчеркнул, что на Западе не смогли разжечь конфликт цивилизаций. "Царица Клеопатра была македонского происхождения, поэтому у нее не может быть африканских корней", - отметил археолог, добавив, что это понятно по изображениям и истории той эпохи. Царица Клеопатра происходила из македонской династии Птолемеев, она взошла на престол в 18 лет. Клеопатра была известна своим острым умом, образованностью и роковым обаянием. Ее образ в истории окутан легендами о многочисленных драматических любовных романах. Согласно имеющимся данным, в 30 году до нашей эры Клеопатра и ее возлюбленный римский полководец Марк Антоний покончили жизнь самоубийством вскоре после поражения в битве при Акциуме против римского императора Октавиана. Предположительно, они были похоронены вместе. Место захоронения Клеопатры до сих пор не обнаружено.
https://ria.ru/20221201/wednesday-1835516357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, египет, netflix
Культура, Новости культуры, Египет, Netflix
Археолог раскритиковал выбор Netflix темнокожей актрисы на роль Клеопатры
Археолог Шакер: Клеопатра не была темнокожей, Netflix хочет исказить историю Египта
КАИР, 11 мая - РИА Новости. Древнеегипетская царица Клеопатра не была темнокожей, американский стриминговый сервис Netflix хочет исказить историю Египта, заявил РИА Новости главный археолог в министерстве туризма и древностей Египта Магди Шакер.
В среду на Netflix состоялась премьера документального фильма "Царица Клеопатра", в котором главную роль исполнила темнокожая актриса из Великобритании
Адель Джеймс. Еще после выхода в апреле трейлера фильм подвергся острой критике в Египте.
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"Американская платформа стремится исказить египетскую историю, представляя документальный фильм о жизни царицы Клеопатры с темнокожей актрисой в главной роли", - сказал Шакер.
Говоря о целях фильма, специалист выразил мнение, что Запад таким образом "пытается исказить цивилизацию стремлением вмешаться в нее". Шакер при этом подчеркнул, что на Западе не смогли разжечь конфликт цивилизаций. "Царица Клеопатра была македонского происхождения, поэтому у нее не может быть африканских корней", - отметил археолог, добавив, что это понятно по изображениям и истории той эпохи.
Царица Клеопатра происходила из македонской династии Птолемеев, она взошла на престол в 18 лет. Клеопатра была известна своим острым умом, образованностью и роковым обаянием. Ее образ в истории окутан легендами о многочисленных драматических любовных романах. Согласно имеющимся данным, в 30 году до нашей эры Клеопатра и ее возлюбленный римский полководец Марк Антоний покончили жизнь самоубийством вскоре после поражения в битве при Акциуме против римского императора Октавиана. Предположительно, они были похоронены вместе. Место захоронения Клеопатры до сих пор не обнаружено.
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