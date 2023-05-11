https://ria.ru/20230511/kitay-1870989903.html

Страны G7 сами нарушают международные правила, заявили в Китае

Страны G7 сами нарушают международные правила, заявили в Китае - РИА Новости, 11.05.2023

Страны G7 сами нарушают международные правила, заявили в Китае

Страны "Большой семерки" требуют от Китая соблюдать международные правила, но при этом сами являются их нарушителями, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T12:00

2023-05-11T12:00

2023-05-11T12:00

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ПЕКИН, 11 мая - РИА Новости. Страны "Большой семерки" требуют от Китая соблюдать международные правила, но при этом сами являются их нарушителями, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "G7 требует от Китая соблюдения международных правил, при этом сама является нарушителем и разрушителем этих правил", - сказал Ван Вэньбинь. По словам дипломата, за последние годы США вышли из 17 международных организаций и соглашений, они "без разбору осуществляют прослушивание и кражу информации, не обходя при этом своих союзников по G7". "Вашингтон прибегает к дипломатическому давлению, экономическому принуждению, военному вмешательству. Нагло вторгается в слабые и малые государства, такие как Афганистан, Ирак, Сирия, в результате чего тысячи ни в чем не повинных мирных жителей погибли или стали беженцами", - подчеркнул он. В вопросе соблюдения международных правил, отметил дипломат, США сами должны "сидеть на скамье подсудимых", а не указывать другим. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что страны "Большой семерки" (G7) намерены объявить на саммите в Хиросиме о совместных усилиях по противодействию экономическому давлению со стороны Китая. Отмечается, что несмотря на желание стран-участниц международного клуба лучше координировать ответные меры на экономические действия КНР, им трудно договориться о принятии конкретных мер. В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло к Японии. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.

https://ria.ru/20230417/kitay-1865721239.html

https://ria.ru/20230418/g7-1865970212.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, сирия, оон, g7