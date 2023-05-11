Страны G7 сами нарушают международные правила, заявили в Китае
МИД Китая: в G7 требуют от Пекина соблюдать международные правила, но нарушают их сами
© AP Photo / Andy WongВ центральном деловом районе Пекина
© AP Photo / Andy Wong
В центральном деловом районе Пекина. Архивное фото
ПЕКИН, 11 мая - РИА Новости. Страны "Большой семерки" требуют от Китая соблюдать международные правила, но при этом сами являются их нарушителями, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"G7 требует от Китая соблюдения международных правил, при этом сама является нарушителем и разрушителем этих правил", - сказал Ван Вэньбинь.
По словам дипломата, за последние годы США вышли из 17 международных организаций и соглашений, они "без разбору осуществляют прослушивание и кражу информации, не обходя при этом своих союзников по G7".
"Вашингтон прибегает к дипломатическому давлению, экономическому принуждению, военному вмешательству. Нагло вторгается в слабые и малые государства, такие как Афганистан, Ирак, Сирия, в результате чего тысячи ни в чем не повинных мирных жителей погибли или стали беженцами", - подчеркнул он.
В вопросе соблюдения международных правил, отметил дипломат, США сами должны "сидеть на скамье подсудимых", а не указывать другим.
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"Мы призываем США, Японию и другие страны, прежде всего, компенсировать свои многолетние задолженности перед ООН, вывести войска, незаконно дислоцированные в Сирии, прекратить настаивать на сбросе в море радиоактивной воды, прекратить провоцировать раскол и противостояние, а также использовать знамя международных правил в угоду собственной гегемонии и корыстных целей", - заключил Ван Вэньбинь.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что страны "Большой семерки" (G7) намерены объявить на саммите в Хиросиме о совместных усилиях по противодействию экономическому давлению со стороны Китая. Отмечается, что несмотря на желание стран-участниц международного клуба лучше координировать ответные меры на экономические действия КНР, им трудно договориться о принятии конкретных мер.
В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло к Японии. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.