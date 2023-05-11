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В Минобороны опровергли сообщение о "Кинжале", перехваченном ЗРК Patriot - РИА Новости, 11.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 11.05.2023 (обновлено: 17:21 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/kinzhal-1871099040.html
В Минобороны опровергли сообщение о "Кинжале", перехваченном ЗРК Patriot
В Минобороны опровергли сообщение о "Кинжале", перехваченном ЗРК Patriot - РИА Новости, 11.05.2023
В Минобороны опровергли сообщение о "Кинжале", перехваченном ЗРК Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot не мог сбить российскую ракету "Кинжал" из-за своих технических характеристик, заявил высокопоставленный... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:57
2023-05-11T17:21
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
ситуация в днр и лнр
ракетный комплекс "кинжал"
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Американский зенитный ракетный комплекс Patriot не мог сбить российскую ракету "Кинжал" из-за своих технических характеристик, заявил высокопоставленный источник в Минобороны. Кроме того, как напомнил источник, на конечном участке полета "Кинжал" совершает противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель, что исключает возможность его перехвата зенитными ракетными комплексами.Он назвал заявления о сбитой гиперзвуковой ракете вбросом и подчеркнул, что это — "попытка выдать желаемое за действительное".Ранее руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что Украина якобы сбила российскую ракету "Кинжал" с помощью переданного ей комплекса ПРО Patriot.
https://ria.ru/20230510/patriot-1870685472.html
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безопасность, технологии, россия, ситуация в днр и лнр, ракетный комплекс "кинжал", пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Ракетный комплекс "Кинжал", Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В Минобороны опровергли сообщение о "Кинжале", перехваченном ЗРК Patriot

МО России назвало данные о перехвате "Кинжала" попыткой выдать желаемое за действительное

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал"
Пуск гиперзвуковых аэробаллистических ракет Кинжал - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пуск гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Американский зенитный ракетный комплекс Patriot не мог сбить российскую ракету "Кинжал" из-за своих технических характеристик, заявил высокопоставленный источник в Минобороны.
«

"Дело в том, что скорость полета ракеты "Кинжал" превышает предельные боевые режимы поставленных Западом киевскому режиму зенитных ракетных комплексов, включая и Patriot", — объяснил собеседник агентства.

Кроме того, как напомнил источник, на конечном участке полета "Кинжал" совершает противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель, что исключает возможность его перехвата зенитными ракетными комплексами.
Он назвал заявления о сбитой гиперзвуковой ракете вбросом и подчеркнул, что это — "попытка выдать желаемое за действительное".
Ранее руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что Украина якобы сбила российскую ракету "Кинжал" с помощью переданного ей комплекса ПРО Patriot.
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Выявлена уязвимость американских ЗРК Patriot на Украине
10 мая, 01:37
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияСитуация в ДНР и ЛНРРакетный комплекс "Кинжал"Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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