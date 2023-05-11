https://ria.ru/20230511/kinzhal-1871099040.html
В Минобороны опровергли сообщение о "Кинжале", перехваченном ЗРК Patriot
В Минобороны опровергли сообщение о "Кинжале", перехваченном ЗРК Patriot - РИА Новости, 11.05.2023
В Минобороны опровергли сообщение о "Кинжале", перехваченном ЗРК Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot не мог сбить российскую ракету "Кинжал" из-за своих технических характеристик, заявил высокопоставленный... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:57
2023-05-11T16:57
2023-05-11T17:21
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
ситуация в днр и лнр
ракетный комплекс "кинжал"
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Американский зенитный ракетный комплекс Patriot не мог сбить российскую ракету "Кинжал" из-за своих технических характеристик, заявил высокопоставленный источник в Минобороны. Кроме того, как напомнил источник, на конечном участке полета "Кинжал" совершает противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель, что исключает возможность его перехвата зенитными ракетными комплексами.Он назвал заявления о сбитой гиперзвуковой ракете вбросом и подчеркнул, что это — "попытка выдать желаемое за действительное".Ранее руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что Украина якобы сбила российскую ракету "Кинжал" с помощью переданного ей комплекса ПРО Patriot.
https://ria.ru/20230510/patriot-1870685472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, ситуация в днр и лнр, ракетный комплекс "кинжал", пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Ракетный комплекс "Кинжал", Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В Минобороны опровергли сообщение о "Кинжале", перехваченном ЗРК Patriot
МО России назвало данные о перехвате "Кинжала" попыткой выдать желаемое за действительное
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Американский зенитный ракетный комплекс Patriot не мог сбить российскую ракету "Кинжал" из-за своих технических характеристик, заявил высокопоставленный источник в Минобороны.
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"Дело в том, что скорость полета ракеты "Кинжал" превышает предельные боевые режимы поставленных Западом киевскому режиму зенитных ракетных комплексов, включая и Patriot", — объяснил собеседник агентства.
Кроме того, как напомнил источник, на конечном участке полета "Кинжал" совершает противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель, что исключает возможность его перехвата зенитными ракетными комплексами.
Он назвал заявления о сбитой гиперзвуковой ракете вбросом и подчеркнул, что это — "попытка выдать желаемое за действительное".
Ранее руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что Украина якобы сбила российскую ракету "Кинжал" с помощью переданного ей комплекса ПРО Patriot.
Выявлена уязвимость американских ЗРК Patriot на Украине