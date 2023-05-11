https://ria.ru/20230511/kinzhal-1871099040.html

В Минобороны опровергли сообщение о "Кинжале", перехваченном ЗРК Patriot

В Минобороны опровергли сообщение о "Кинжале", перехваченном ЗРК Patriot - РИА Новости, 11.05.2023

В Минобороны опровергли сообщение о "Кинжале", перехваченном ЗРК Patriot

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot не мог сбить российскую ракету "Кинжал" из-за своих технических характеристик, заявил высокопоставленный... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T16:57

2023-05-11T16:57

2023-05-11T17:21

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

ситуация в днр и лнр

ракетный комплекс "кинжал"

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Американский зенитный ракетный комплекс Patriot не мог сбить российскую ракету "Кинжал" из-за своих технических характеристик, заявил высокопоставленный источник в Минобороны. Кроме того, как напомнил источник, на конечном участке полета "Кинжал" совершает противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель, что исключает возможность его перехвата зенитными ракетными комплексами.Он назвал заявления о сбитой гиперзвуковой ракете вбросом и подчеркнул, что это — "попытка выдать желаемое за действительное".Ранее руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что Украина якобы сбила российскую ракету "Кинжал" с помощью переданного ей комплекса ПРО Patriot.

https://ria.ru/20230510/patriot-1870685472.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, технологии, россия, ситуация в днр и лнр, ракетный комплекс "кинжал", пэтриот (зенитный ракетный комплекс )