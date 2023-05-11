https://ria.ru/20230511/kikina-1870937996.html

Космонавт Кикина прилетит в Новосибирск на 130-летие города

Космонавт Кикина прилетит в Новосибирск на 130-летие города - РИА Новости, 11.05.2023

Космонавт Кикина прилетит в Новосибирск на 130-летие города

Российский космонавт Анна Кикина в конце июня этого года прилетит в Новосибирск в дни празднования 130-летия города, планируется присвоить ей звание "Почетный... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T08:27

2023-05-11T08:27

2023-05-11T08:27

общество

космос - риа наука

новосибирск

россия

ссср

анатолий локоть

анна кикина

вадим репин

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НОВОСИБИРСК, 11 мая – РИА Новости. Российский космонавт Анна Кикина в конце июня этого года прилетит в Новосибирск в дни празднования 130-летия города, планируется присвоить ей звание "Почетный житель города", сообщил журналистам в четверг мэр Анатолий Локоть. Ранее комиссия горсовета Новосибирска рекомендовала сессии присвоить звания "Почетный житель города" девяти уроженцам Новосибирска, среди которых Кикина, известный музыкант Вадим Репин и другие известные горожане. Посмертно это звание планируется присвоить одному из основоположников космонавтики Юрию Кондратюку и директору Новосибирского приборостроительного завода имени В. И. Ленина Борису Галущаку. Сессия состоится 31 мая. "Мы приглашаем приехать в день награждения, в дни празднования 130-летия, юбилея нашего города… обратились к Вадиму Репину, к Анне Кикиной. Кстати, есть подтверждение от Анны Кикиной, от "Роскосмоса", что она прилетит", - сказал Локоть. Кикина проведет цикл встреч с жителями Новосибирска, со школьниками, посетит свою родную школу. План ее пребывания в городе составляется. По словам Локтя, приглашение посетить Новосибирск получил и известный скрипач, худрук Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин. Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon. В истории России и СССР в космосе побывали шесть женщин, включая Кикину. Мероприятия, посвященные 130-летию Новосибирска, пройдут 24 и 25 июня текущего года.

https://ria.ru/20230403/kikina-1862580901.html

https://ria.ru/20230323/kikina-1860113115.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, космос - риа наука, новосибирск, россия, ссср, анатолий локоть, анна кикина, вадим репин, роскосмос