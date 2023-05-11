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Космонавт Кикина прилетит в Новосибирск на 130-летие города - РИА Новости, 11.05.2023
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08:27 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/kikina-1870937996.html
Космонавт Кикина прилетит в Новосибирск на 130-летие города
Космонавт Кикина прилетит в Новосибирск на 130-летие города - РИА Новости, 11.05.2023
Космонавт Кикина прилетит в Новосибирск на 130-летие города
Российский космонавт Анна Кикина в конце июня этого года прилетит в Новосибирск в дни празднования 130-летия города, планируется присвоить ей звание "Почетный... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T08:27
2023-05-11T08:27
общество
космос - риа наука
новосибирск
россия
ссср
анатолий локоть
анна кикина
вадим репин
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НОВОСИБИРСК, 11 мая – РИА Новости. Российский космонавт Анна Кикина в конце июня этого года прилетит в Новосибирск в дни празднования 130-летия города, планируется присвоить ей звание "Почетный житель города", сообщил журналистам в четверг мэр Анатолий Локоть. Ранее комиссия горсовета Новосибирска рекомендовала сессии присвоить звания "Почетный житель города" девяти уроженцам Новосибирска, среди которых Кикина, известный музыкант Вадим Репин и другие известные горожане. Посмертно это звание планируется присвоить одному из основоположников космонавтики Юрию Кондратюку и директору Новосибирского приборостроительного завода имени В. И. Ленина Борису Галущаку. Сессия состоится 31 мая. "Мы приглашаем приехать в день награждения, в дни празднования 130-летия, юбилея нашего города… обратились к Вадиму Репину, к Анне Кикиной. Кстати, есть подтверждение от Анны Кикиной, от "Роскосмоса", что она прилетит", - сказал Локоть. Кикина проведет цикл встреч с жителями Новосибирска, со школьниками, посетит свою родную школу. План ее пребывания в городе составляется. По словам Локтя, приглашение посетить Новосибирск получил и известный скрипач, худрук Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин. Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon. В истории России и СССР в космосе побывали шесть женщин, включая Кикину. Мероприятия, посвященные 130-летию Новосибирска, пройдут 24 и 25 июня текущего года.
https://ria.ru/20230403/kikina-1862580901.html
https://ria.ru/20230323/kikina-1860113115.html
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общество, космос - риа наука, новосибирск, россия, ссср, анатолий локоть, анна кикина, вадим репин, роскосмос
Общество, Космос - РИА Наука, Новосибирск, Россия, СССР, Анатолий Локоть, Анна Кикина, Вадим Репин, Роскосмос
Космонавт Кикина прилетит в Новосибирск на 130-летие города

Космонавт Кикина в конце июня прилетит в родной Новосибирск на 130-летие города

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКосмонавт "Роскосмоса" Анна Кикина
Космонавт Роскосмоса Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 11 мая – РИА Новости. Российский космонавт Анна Кикина в конце июня этого года прилетит в Новосибирск в дни празднования 130-летия города, планируется присвоить ей звание "Почетный житель города", сообщил журналистам в четверг мэр Анатолий Локоть.
Ранее комиссия горсовета Новосибирска рекомендовала сессии присвоить звания "Почетный житель города" девяти уроженцам Новосибирска, среди которых Кикина, известный музыкант Вадим Репин и другие известные горожане. Посмертно это звание планируется присвоить одному из основоположников космонавтики Юрию Кондратюку и директору Новосибирского приборостроительного завода имени В. И. Ленина Борису Галущаку. Сессия состоится 31 мая.
Космонавт Роскосмоса Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Российский космонавт Кикина рассказала о своей мечте
3 апреля, 10:49
"Мы приглашаем приехать в день награждения, в дни празднования 130-летия, юбилея нашего города… обратились к Вадиму Репину, к Анне Кикиной. Кстати, есть подтверждение от Анны Кикиной, от "Роскосмоса", что она прилетит", - сказал Локоть.
Кикина проведет цикл встреч с жителями Новосибирска, со школьниками, посетит свою родную школу. План ее пребывания в городе составляется. По словам Локтя, приглашение посетить Новосибирск получил и известный скрипач, худрук Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин.
Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon. В истории России и СССР в космосе побывали шесть женщин, включая Кикину.
Мероприятия, посвященные 130-летию Новосибирска, пройдут 24 и 25 июня текущего года.
Космонавт Роскосмоса Анна Кикина во время встречи в Звездном городке - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Космонавт Кикина не смогла выбрать, кого взяла бы в космос: кошку или мужа
23 марта, 15:58
 
ОбществоКосмос - РИА НаукаНовосибирскРоссияСССРАнатолий ЛокотьАнна КикинаВадим РепинРоскосмос
 
 
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