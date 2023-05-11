Космонавт Кикина прилетит в Новосибирск на 130-летие города
Космонавт Кикина в конце июня прилетит в родной Новосибирск на 130-летие города
Космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 11 мая – РИА Новости. Российский космонавт Анна Кикина в конце июня этого года прилетит в Новосибирск в дни празднования 130-летия города, планируется присвоить ей звание "Почетный житель города", сообщил журналистам в четверг мэр Анатолий Локоть.
Ранее комиссия горсовета Новосибирска рекомендовала сессии присвоить звания "Почетный житель города" девяти уроженцам Новосибирска, среди которых Кикина, известный музыкант Вадим Репин и другие известные горожане. Посмертно это звание планируется присвоить одному из основоположников космонавтики Юрию Кондратюку и директору Новосибирского приборостроительного завода имени В. И. Ленина Борису Галущаку. Сессия состоится 31 мая.
"Мы приглашаем приехать в день награждения, в дни празднования 130-летия, юбилея нашего города… обратились к Вадиму Репину, к Анне Кикиной. Кстати, есть подтверждение от Анны Кикиной, от "Роскосмоса", что она прилетит", - сказал Локоть.
Кикина проведет цикл встреч с жителями Новосибирска, со школьниками, посетит свою родную школу. План ее пребывания в городе составляется. По словам Локтя, приглашение посетить Новосибирск получил и известный скрипач, худрук Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин.
Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon. В истории России и СССР в космосе побывали шесть женщин, включая Кикину.
Мероприятия, посвященные 130-летию Новосибирска, пройдут 24 и 25 июня текущего года.