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Сальдо сообщил об обстановке на линии соприкосновения в Херсонской области - РИА Новости, 11.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:11 11.05.2023 (обновлено: 23:12 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/kherson-1871166475.html
Сальдо сообщил об обстановке на линии соприкосновения в Херсонской области
Сальдо сообщил об обстановке на линии соприкосновения в Херсонской области - РИА Новости, 11.05.2023
Сальдо сообщил об обстановке на линии соприкосновения в Херсонской области
Обстановка на линии боевого соприкосновения в Херсонской области на данный момент стабильна, военные находятся на своих боевых постах, в случае попытки... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T23:11
2023-05-11T23:12
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Обстановка на линии боевого соприкосновения в Херсонской области на данный момент стабильна, военные находятся на своих боевых постах, в случае попытки форсирования Днепра врагу будет дан сокрушительный отпор, заявил врио губернатора Владимир Сальдо.По его словам, все движения противника фиксируются, в постоянном режиме проводится разведка как с помощью технических средств, в том числе беспилотников, так и визуально - непосредственно бойцами."В случае попытки форсирования Днепра или иной крупной активности врагу будет дан сокрушительный отпор. Однако повторю, сейчас обстановка спокойная", - подчеркнул Сальдо.При этом врио губернатора призвал доверять только официальным источникам информации и не поддаваться провокациям, распространяя панические настроения и непроверенные сведения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир сальдо, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Сальдо сообщил об обстановке на линии соприкосновения в Херсонской области

Сальдо назвал обстановку на линии боевого соприкосновения в Херсонской области стабильной

© РИА Новости / Евгений БиятовРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Обстановка на линии боевого соприкосновения в Херсонской области на данный момент стабильна, военные находятся на своих боевых постах, в случае попытки форсирования Днепра врагу будет дан сокрушительный отпор, заявил врио губернатора Владимир Сальдо.
«
"По информации группировки войск "Днепр", обстановка на линии боевого соприкосновения на данный момент стабильна. Наши военные находятся на своих боевых постах непосредственно вдоль берега Днепра и занимают эшелонированные линии обороны", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
По его словам, все движения противника фиксируются, в постоянном режиме проводится разведка как с помощью технических средств, в том числе беспилотников, так и визуально - непосредственно бойцами.
"В случае попытки форсирования Днепра или иной крупной активности врагу будет дан сокрушительный отпор. Однако повторю, сейчас обстановка спокойная", - подчеркнул Сальдо.
При этом врио губернатора призвал доверять только официальным источникам информации и не поддаваться провокациям, распространяя панические настроения и непроверенные сведения.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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