https://ria.ru/20230511/kherson-1871166475.html

Сальдо сообщил об обстановке на линии соприкосновения в Херсонской области

Сальдо сообщил об обстановке на линии соприкосновения в Херсонской области - РИА Новости, 11.05.2023

Сальдо сообщил об обстановке на линии соприкосновения в Херсонской области

Обстановка на линии боевого соприкосновения в Херсонской области на данный момент стабильна, военные находятся на своих боевых постах, в случае попытки... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T23:11

2023-05-11T23:11

2023-05-11T23:12

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсонская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_317:649:2804:2048_1920x0_80_0_0_5c841d6b671137803b82bcdedd899081.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Обстановка на линии боевого соприкосновения в Херсонской области на данный момент стабильна, военные находятся на своих боевых постах, в случае попытки форсирования Днепра врагу будет дан сокрушительный отпор, заявил врио губернатора Владимир Сальдо.По его словам, все движения противника фиксируются, в постоянном режиме проводится разведка как с помощью технических средств, в том числе беспилотников, так и визуально - непосредственно бойцами."В случае попытки форсирования Днепра или иной крупной активности врагу будет дан сокрушительный отпор. Однако повторю, сейчас обстановка спокойная", - подчеркнул Сальдо.При этом врио губернатора призвал доверять только официальным источникам информации и не поддаваться провокациям, распространяя панические настроения и непроверенные сведения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир сальдо, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф