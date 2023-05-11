https://ria.ru/20230511/kherson-1871162275.html

Глава Новой Каховки назвал ситуацию в городе и Херсонской области спокойной

Глава Новой Каховки назвал ситуацию в городе и Херсонской области спокойной - РИА Новости, 11.05.2023

Глава Новой Каховки назвал ситуацию в городе и Херсонской области спокойной

Ситуация в Новой Каховке в Херсонской области вечером в четверг спокойная, заявил глава города Владимир Леонтьев. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T22:32

2023-05-11T22:32

2023-05-11T22:35

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ситуация в Новой Каховке в Херсонской области вечером в четверг спокойная, заявил глава города Владимир Леонтьев.Ранее глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что не подтверждает данные о контрнаступлении Киева на запорожском направлении.Новая Каховка, Таврийск и села округа ежедневно подвергаются ракетным и минометным обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область