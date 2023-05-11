Рейтинг@Mail.ru
Глава Новой Каховки назвал ситуацию в городе и Херсонской области спокойной - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:32 11.05.2023 (обновлено: 22:35 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/kherson-1871162275.html
Глава Новой Каховки назвал ситуацию в городе и Херсонской области спокойной
Глава Новой Каховки назвал ситуацию в городе и Херсонской области спокойной - РИА Новости, 11.05.2023
Глава Новой Каховки назвал ситуацию в городе и Херсонской области спокойной
Ситуация в Новой Каховке в Херсонской области вечером в четверг спокойная, заявил глава города Владимир Леонтьев. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T22:32
2023-05-11T22:35
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787413692_0:0:2533:1424_1920x0_80_0_0_1c6de9cbd86dcdc3da2770d7ffbd2343.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ситуация в Новой Каховке в Херсонской области вечером в четверг спокойная, заявил глава города Владимир Леонтьев.Ранее глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что не подтверждает данные о контрнаступлении Киева на запорожском направлении.Новая Каховка, Таврийск и села округа ежедневно подвергаются ракетным и минометным обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787413692_24:0:1923:1424_1920x0_80_0_0_0cf2e5051c30208c36ff834767ed4e32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область
Глава Новой Каховки назвал ситуацию в городе и Херсонской области спокойной

Глава Новой Каховки Леонтьев сообщил о спокойной ситуации в городе и Херсонской области

© РИА НовостиНовая Каховка в Херсонской области
Новая Каховка в Херсонской области
© РИА Новости
Новая Каховка в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ситуация в Новой Каховке в Херсонской области вечером в четверг спокойная, заявил глава города Владимир Леонтьев.
Ранее глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что не подтверждает данные о контрнаступлении Киева на запорожском направлении.
«
"Новая Каховка. 22.00. Все абсолютно спокойно. Все коммунальные службы на месте. Электричество, вода, газ, интернет, все есть. Никакой паники. Завтра снова все на работу!" - приводятся слова Леонтьева в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.
Новая Каховка, Таврийск и села округа ежедневно подвергаются ракетным и минометным обстрелам со стороны украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала