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Глава Новой Каховки назвал ситуацию в городе и Херсонской области спокойной
Глава Новой Каховки назвал ситуацию в городе и Херсонской области спокойной - РИА Новости, 11.05.2023
Глава Новой Каховки назвал ситуацию в городе и Херсонской области спокойной
Ситуация в Новой Каховке в Херсонской области вечером в четверг спокойная, заявил глава города Владимир Леонтьев. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T22:32
2023-05-11T22:32
2023-05-11T22:35
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ситуация в Новой Каховке в Херсонской области вечером в четверг спокойная, заявил глава города Владимир Леонтьев.Ранее глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что не подтверждает данные о контрнаступлении Киева на запорожском направлении.Новая Каховка, Таврийск и села округа ежедневно подвергаются ракетным и минометным обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
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новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область
Глава Новой Каховки назвал ситуацию в городе и Херсонской области спокойной
Глава Новой Каховки Леонтьев сообщил о спокойной ситуации в городе и Херсонской области