Верховный суд Пакистана приказал освободить экс-премьера Хана
Верховный суд Пакистана приказал немедленно освободить экс-премьера Имрана Хана
© AP Photo / Thomas PeterПремьер-министр Пакистана Имран Хан
© AP Photo / Thomas Peter
Премьер-министр Пакистана Имран Хан . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая - РИА Новости. Верховный суд Пакистана приказал властям немедленно освободить бывшего премьер-министра страны Имрана Хана, сообщает местный телеканал Geo TV.
"Арест председателя Имрана Хана по делу "Аль-Кадир" был объявлен Верховным судом "незаконным", и властям было приказано "немедленно освободить его", - сообщил телеканал.
Имран Хан во вторник был задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, он вместе с женой и лидерами его партии получили 5 миллиардов рупий и десятки гектаров земли от базирующейся в Исламабаде компании недвижимости Bahria Town в обмен на защиту фирмы в деле об отмывании денег, а само соглашение между фирмой и руководством партии нанесло ущерб госбюджету на 50 миллиардов рупий. В среду суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней.
Помимо Хана, полиция Пакистана задержала вице-премьеров от партии "Техрик-и-Инсаф" Фавада Чаудри и Шаха Махмуда Куреши, а также генерального секретаря партии Асада Умара.