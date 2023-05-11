https://ria.ru/20230511/khan-1871085567.html

Верховный суд Пакистана приказал освободить экс-премьера Хана

Верховный суд Пакистана приказал освободить экс-премьера Хана - РИА Новости, 11.05.2023

Верховный суд Пакистана приказал освободить экс-премьера Хана

Верховный суд Пакистана приказал властям немедленно освободить бывшего премьер-министра страны Имрана Хана, сообщает местный телеканал Geo TV. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T16:11

2023-05-11T16:11

2023-05-11T16:15

в мире

пакистан

имран хан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая - РИА Новости. Верховный суд Пакистана приказал властям немедленно освободить бывшего премьер-министра страны Имрана Хана, сообщает местный телеканал Geo TV."Арест председателя Имрана Хана по делу "Аль-Кадир" был объявлен Верховным судом "незаконным", и властям было приказано "немедленно освободить его", - сообщил телеканал.Имран Хан во вторник был задержан сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". По версии следствия, он вместе с женой и лидерами его партии получили 5 миллиардов рупий и десятки гектаров земли от базирующейся в Исламабаде компании недвижимости Bahria Town в обмен на защиту фирмы в деле об отмывании денег, а само соглашение между фирмой и руководством партии нанесло ущерб госбюджету на 50 миллиардов рупий. В среду суд в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней.Помимо Хана, полиция Пакистана задержала вице-премьеров от партии "Техрик-и-Инсаф" Фавада Чаудри и Шаха Махмуда Куреши, а также генерального секретаря партии Асада Умара.

https://ria.ru/20230511/pakistan-1871004575.html

пакистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, пакистан, имран хан