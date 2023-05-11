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На KazanForum обсудят кинопроизводство как драйвер развития экономики - РИА Новости, 11.05.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
16:38 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/kazanforum-1871095243.html
На KazanForum обсудят кинопроизводство как драйвер развития экономики
На KazanForum обсудят кинопроизводство как драйвер развития экономики - РИА Новости, 11.05.2023
На KazanForum обсудят кинопроизводство как драйвер развития экономики
Сессия "Кинопроизводство, как драйвер экономического развития региона" откроет 18 мая трек "Международное сотрудничество" на международном экономическом форуме... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:38
2023-05-11T16:38
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
казань
организация исламского сотрудничества
марат хуснуллин
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КАЗАНЬ, 11 мая – РИА Новости. Сессия "Кинопроизводство, как драйвер экономического развития региона" откроет 18 мая трек "Международное сотрудничество" на международном экономическом форуме "Россия – исламский мир: KazanForum", сообщает министерство культуры Татарстана. "Цель сессии - совместное определение стратегий развития национального кинопроизводства и международных проектов в области киноискусства в целях экономического развития территорий", - говорится в сообщении. В качестве спикеров выступят специалисты из Ирана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Азербайджана, регионов России. Организаторы трека – министерства культуры России и Татарстана. Как отмечают организаторы, государственная культурная политика особенно важна в части передачи новым поколениям моральных, этических, духовных и нравственных ориентиров жизни общества. Национальный кинематограф отвечает как на внутренние этнические, так и на мировые культурные вызовы. Поэтому важно создание качественных фильмов, которые будут интересны всему миру, самобытные, несущие заряд национальной ментальности и обладающее собственным киноязыком. По их данным, за последние 10 лет интерес к национальному кинематографу возрос. Фильмы, снятые в регионах России местными продюсерами и режиссерами, получают награды на российских и международных кинофестивалях и лидируют в местном прокате. Тем не менее процессы создания и распространения национальных фильмов имеют ряд проблем. "В основе национальной кинопродукции лежит ценностная модель. Сегодня перед нами стоят большие задачи – это привлечение молодежи в киноиндустрию, поиск партнеров для создания ко-продукции, подготовка кадров, в конечном итоге – производство конкурентоспособного, статусного, национального кино", - прокомментировала предстоящую сессию министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20230504/stela-1869608703.html
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республика татарстан (татарстан), казань, организация исламского сотрудничества, марат хуснуллин
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Организация исламского сотрудничества, Марат Хуснуллин

На KazanForum обсудят кинопроизводство как драйвер развития экономики

© РИА Новости / Роман Кручинин | Перейти в медиабанкВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Роман Кручинин
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Вид на улицу Баумана в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 11 мая – РИА Новости. Сессия "Кинопроизводство, как драйвер экономического развития региона" откроет 18 мая трек "Международное сотрудничество" на международном экономическом форуме "Россия – исламский мир: KazanForum", сообщает министерство культуры Татарстана.
"Цель сессии - совместное определение стратегий развития национального кинопроизводства и международных проектов в области киноискусства в целях экономического развития территорий", - говорится в сообщении.
В качестве спикеров выступят специалисты из Ирана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Азербайджана, регионов России. Организаторы трека – министерства культуры России и Татарстана.
Как отмечают организаторы, государственная культурная политика особенно важна в части передачи новым поколениям моральных, этических, духовных и нравственных ориентиров жизни общества. Национальный кинематограф отвечает как на внутренние этнические, так и на мировые культурные вызовы. Поэтому важно создание качественных фильмов, которые будут интересны всему миру, самобытные, несущие заряд национальной ментальности и обладающее собственным киноязыком.
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По их данным, за последние 10 лет интерес к национальному кинематографу возрос. Фильмы, снятые в регионах России местными продюсерами и режиссерами, получают награды на российских и международных кинофестивалях и лидируют в местном прокате. Тем не менее процессы создания и распространения национальных фильмов имеют ряд проблем.
"В основе национальной кинопродукции лежит ценностная модель. Сегодня перед нами стоят большие задачи – это привлечение молодежи в киноиндустрию, поиск партнеров для создания ко-продукции, подготовка кадров, в конечном итоге – производство конкурентоспособного, статусного, национального кино", - прокомментировала предстоящую сессию министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньОрганизация исламского сотрудничестваМарат Хуснуллин
 
 
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