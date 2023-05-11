Россия призвала Армению и Азербайджан к сдержанности
Песков: Россия выполняет функции посредника по Карабаху, ожидает от сторон сдержанности
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия выполняет функции посредника по Карабаху, ожидает от Армении и Азербайджана сдержанности, продолжит контакты с Баку и Ереваном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что контакты продолжаются, буквально позавчера Путин (Владимир) имел отдельную беседу с премьер-министром Армении (Николом) Пашиняном, который был в Москве по случаю празднования Дня Победы, продолжаются контакты с азербайджанской стороной. Россия продолжит выполнять свои функции, которые предусмотрены в соответствии с трехсторонними документами. Мы, конечно же, ожидаем от сторон сдержанного подхода и призываем не применять каких-либо действий, которые могли бы привести к росту напряженности", - сказал Песков журналистам.
По его словам, Россия продолжит поддерживать контакты и с Баку, и с Ереваном.
Пикетирование автодороги в Лачинском коридоре на отрезке между Шушой и Степанакертом - после ноября 2020 года единственного пути, связывающего Ереван со Степанакертом - началось 12 декабря 2022 года. Командование размещенного в Карабахе российского миротворческого контингента вело переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта на этом направлении. Разблокировать Лачинский коридор призвал Баку и госдепартамент США. В Азербайджане называли этот пикет ответом гражданских активистов против "незаконной деятельности армянской стороны". В конце апреля азербайджанские СМИ сообщили, что пикетирующие приостановили акцию на 138-й день ее проведения.
Двадцать третьего апреля 2023 года азербайджанские пограничники установили в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Он появился в другом месте: на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех в Сюникской области Армении. Азербайджанский КПП установили рядом с наблюдательным постом российских миротворцев. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российских миротворцев и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В Баку назвали установление пункта пропуска легитимным шагом.