Рейтинг@Mail.ru
Россия призвала Армению и Азербайджан к сдержанности - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
 
13:05 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/karabakh-1871020655.html
Россия призвала Армению и Азербайджан к сдержанности
Россия призвала Армению и Азербайджан к сдержанности - РИА Новости, 11.05.2023
Россия призвала Армению и Азербайджан к сдержанности
Россия выполняет функции посредника по Карабаху, ожидает от Армении и Азербайджана сдержанности, продолжит контакты с Баку и Ереваном, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:05
2023-05-11T13:05
ситуация в нагорном карабахе
армения
азербайджан
россия
дмитрий песков
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788870596_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_75c7929b7aa71d0d18e411e7f1bd6f94.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия выполняет функции посредника по Карабаху, ожидает от Армении и Азербайджана сдержанности, продолжит контакты с Баку и Ереваном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что контакты продолжаются, буквально позавчера Путин (Владимир) имел отдельную беседу с премьер-министром Армении (Николом) Пашиняном, который был в Москве по случаю празднования Дня Победы, продолжаются контакты с азербайджанской стороной. Россия продолжит выполнять свои функции, которые предусмотрены в соответствии с трехсторонними документами. Мы, конечно же, ожидаем от сторон сдержанного подхода и призываем не применять каких-либо действий, которые могли бы привести к росту напряженности", - сказал Песков журналистам. По его словам, Россия продолжит поддерживать контакты и с Баку, и с Ереваном. Пикетирование автодороги в Лачинском коридоре на отрезке между Шушой и Степанакертом - после ноября 2020 года единственного пути, связывающего Ереван со Степанакертом - началось 12 декабря 2022 года. Командование размещенного в Карабахе российского миротворческого контингента вело переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта на этом направлении. Разблокировать Лачинский коридор призвал Баку и госдепартамент США. В Азербайджане называли этот пикет ответом гражданских активистов против "незаконной деятельности армянской стороны". В конце апреля азербайджанские СМИ сообщили, что пикетирующие приостановили акцию на 138-й день ее проведения. Двадцать третьего апреля 2023 года азербайджанские пограничники установили в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Он появился в другом месте: на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех в Сюникской области Армении. Азербайджанский КПП установили рядом с наблюдательным постом российских миротворцев. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российских миротворцев и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В Баку назвали установление пункта пропуска легитимным шагом.
https://ria.ru/20230511/dogovor-1870952921.html
https://ria.ru/20230508/vstrecha-1870532715.html
армения
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788870596_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_a1c70370656b89b6e1bab5a5c84daf65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, азербайджан, россия, дмитрий песков, политика
Ситуация в Нагорном Карабахе, Армения, Азербайджан, Россия, Дмитрий Песков, Политика
Россия призвала Армению и Азербайджан к сдержанности

Песков: Россия выполняет функции посредника по Карабаху, ожидает от сторон сдержанности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия выполняет функции посредника по Карабаху, ожидает от Армении и Азербайджана сдержанности, продолжит контакты с Баку и Ереваном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что контакты продолжаются, буквально позавчера Путин (Владимир) имел отдельную беседу с премьер-министром Армении (Николом) Пашиняном, который был в Москве по случаю празднования Дня Победы, продолжаются контакты с азербайджанской стороной. Россия продолжит выполнять свои функции, которые предусмотрены в соответствии с трехсторонними документами. Мы, конечно же, ожидаем от сторон сдержанного подхода и призываем не применять каких-либо действий, которые могли бы привести к росту напряженности", - сказал Песков журналистам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Вероятность подписания договора Ереваном и Баку низкая, заявил Пашинян
Вчера, 10:16
По его словам, Россия продолжит поддерживать контакты и с Баку, и с Ереваном.
Пикетирование автодороги в Лачинском коридоре на отрезке между Шушой и Степанакертом - после ноября 2020 года единственного пути, связывающего Ереван со Степанакертом - началось 12 декабря 2022 года. Командование размещенного в Карабахе российского миротворческого контингента вело переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта на этом направлении. Разблокировать Лачинский коридор призвал Баку и госдепартамент США. В Азербайджане называли этот пикет ответом гражданских активистов против "незаконной деятельности армянской стороны". В конце апреля азербайджанские СМИ сообщили, что пикетирующие приостановили акцию на 138-й день ее проведения.
Двадцать третьего апреля 2023 года азербайджанские пограничники установили в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Он появился в другом месте: на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех в Сюникской области Армении. Азербайджанский КПП установили рядом с наблюдательным постом российских миротворцев. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российских миротворцев и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В Баку назвали установление пункта пропуска легитимным шагом.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Лидеры Азербайджана и Армении встретятся в Брюсселе 14 мая
8 мая, 23:06
 
Ситуация в Нагорном КарабахеАрменияАзербайджанРоссияДмитрий ПесковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала