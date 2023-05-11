Рейтинг@Mail.ru
ЦБ прогнозирует годовую инфляцию по итогам второго квартала в 3,6 процента - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 11.05.2023 (обновлено: 17:13 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/inflyatsiya-1871104472.html
ЦБ прогнозирует годовую инфляцию по итогам второго квартала в 3,6 процента
ЦБ прогнозирует годовую инфляцию по итогам второго квартала в 3,6 процента - РИА Новости, 11.05.2023
ЦБ прогнозирует годовую инфляцию по итогам второго квартала в 3,6 процента
Банк России прогнозирует годовую инфляцию в РФ по итогам второго квартала на уровне 3,6%, следует из доклада регулятора. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:12
2023-05-11T17:13
экономика
цены на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801750440_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_2dd27f94f8afaa0f1ca61c6262da76a0.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в РФ по итогам второго квартала на уровне 3,6%, следует из доклада регулятора. Текущая динамика годовой инфляции во многом продиктована эффектом высокой базы, возникшей из-за аномально высоких темпов роста цен в марте и апреле 2022 года, указывает ЦБ."Поэтому во II квартале 2023 года годовая инфляция достигнет минимума и окажется меньше цели в 4%. По прогнозу Банка России, текущий темп роста цен в годовом выражении начнет постепенно расти по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен летом 2022 года и увеличения устойчивого инфляционного давления", - сказано в материалах.Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 4,5-6,5%.В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Что касается внутригодовой динамики, то министерство ждет, что в июне она будет на уровне 3,6% в годовом выражении, в сентябре ускорится до 4,7%, а в декабре до 5,3%.В марте инфляция в России, по данным Росстата, составила 3,51%. Информация об уровне роста цен в апреле будет опубликована в пятницу, 12 мая.
https://ria.ru/20230408/inflyatsiya-1863919948.html
https://ria.ru/20230406/kurs-1863500008.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801750440_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_367b0816d595c5c7185a6bdfec861838.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
ЦБ прогнозирует годовую инфляцию по итогам второго квартала в 3,6 процента

ЦБ спрогнозировал годовую инфляцию по итогам второго квартала на уровне 3,6 процента

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в РФ по итогам второго квартала на уровне 3,6%, следует из доклада регулятора.
Текущая динамика годовой инфляции во многом продиктована эффектом высокой базы, возникшей из-за аномально высоких темпов роста цен в марте и апреле 2022 года, указывает ЦБ.
Граффити с логотипом рубля в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Экономист перечислил рецепты для борьбы с инфляцией в России
8 апреля, 08:15
"Поэтому во II квартале 2023 года годовая инфляция достигнет минимума и окажется меньше цели в 4%. По прогнозу Банка России, текущий темп роста цен в годовом выражении начнет постепенно расти по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен летом 2022 года и увеличения устойчивого инфляционного давления", - сказано в материалах.
Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 4,5-6,5%.
В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Что касается внутригодовой динамики, то министерство ждет, что в июне она будет на уровне 3,6% в годовом выражении, в сентябре ускорится до 4,7%, а в декабре до 5,3%.
В марте инфляция в России, по данным Росстата, составила 3,51%. Информация об уровне роста цен в апреле будет опубликована в пятницу, 12 мая.
Американский доллар и российский рубль - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Силуанов объяснил, что будет с рублем
6 апреля, 15:14
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала