https://ria.ru/20230511/inflyatsiya-1871104472.html
ЦБ прогнозирует годовую инфляцию по итогам второго квартала в 3,6 процента
ЦБ прогнозирует годовую инфляцию по итогам второго квартала в 3,6 процента - РИА Новости, 11.05.2023
ЦБ прогнозирует годовую инфляцию по итогам второго квартала в 3,6 процента
Банк России прогнозирует годовую инфляцию в РФ по итогам второго квартала на уровне 3,6%, следует из доклада регулятора. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:12
2023-05-11T17:12
2023-05-11T17:13
экономика
цены на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в РФ по итогам второго квартала на уровне 3,6%, следует из доклада регулятора. Текущая динамика годовой инфляции во многом продиктована эффектом высокой базы, возникшей из-за аномально высоких темпов роста цен в марте и апреле 2022 года, указывает ЦБ."Поэтому во II квартале 2023 года годовая инфляция достигнет минимума и окажется меньше цели в 4%. По прогнозу Банка России, текущий темп роста цен в годовом выражении начнет постепенно расти по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен летом 2022 года и увеличения устойчивого инфляционного давления", - сказано в материалах.Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 4,5-6,5%.В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Что касается внутригодовой динамики, то министерство ждет, что в июне она будет на уровне 3,6% в годовом выражении, в сентябре ускорится до 4,7%, а в декабре до 5,3%.В марте инфляция в России, по данным Росстата, составила 3,51%. Информация об уровне роста цен в апреле будет опубликована в пятницу, 12 мая.
https://ria.ru/20230408/inflyatsiya-1863919948.html
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экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
ЦБ прогнозирует годовую инфляцию по итогам второго квартала в 3,6 процента
ЦБ спрогнозировал годовую инфляцию по итогам второго квартала на уровне 3,6 процента