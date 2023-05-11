https://ria.ru/20230511/inflyatsiya-1871104472.html

ЦБ прогнозирует годовую инфляцию по итогам второго квартала в 3,6 процента

ЦБ прогнозирует годовую инфляцию по итогам второго квартала в 3,6 процента - РИА Новости, 11.05.2023

ЦБ прогнозирует годовую инфляцию по итогам второго квартала в 3,6 процента

Банк России прогнозирует годовую инфляцию в РФ по итогам второго квартала на уровне 3,6%, следует из доклада регулятора. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:12

2023-05-11T17:12

2023-05-11T17:13

экономика

цены на нефть

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в РФ по итогам второго квартала на уровне 3,6%, следует из доклада регулятора. Текущая динамика годовой инфляции во многом продиктована эффектом высокой базы, возникшей из-за аномально высоких темпов роста цен в марте и апреле 2022 года, указывает ЦБ."Поэтому во II квартале 2023 года годовая инфляция достигнет минимума и окажется меньше цели в 4%. По прогнозу Банка России, текущий темп роста цен в годовом выражении начнет постепенно расти по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен летом 2022 года и увеличения устойчивого инфляционного давления", - сказано в материалах.Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 4,5-6,5%.В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Что касается внутригодовой динамики, то министерство ждет, что в июне она будет на уровне 3,6% в годовом выражении, в сентябре ускорится до 4,7%, а в декабре до 5,3%.В марте инфляция в России, по данным Росстата, составила 3,51%. Информация об уровне роста цен в апреле будет опубликована в пятницу, 12 мая.

https://ria.ru/20230408/inflyatsiya-1863919948.html

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экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)