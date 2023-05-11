https://ria.ru/20230511/immunitet-1870926278.html

Российскому обществу необходим ментальный иммунитет, заявили в Минобороны

Российскому обществу необходим ментальный иммунитет, заявили в Минобороны - РИА Новости, 11.05.2023

Российскому обществу необходим ментальный иммунитет, заявили в Минобороны

Российскому обществу, в том числе молодежи и личному составу Вооруженных сил РФ, нужен ментальный иммунитет от информационного влияния Запада, заявил советник... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T03:39

2023-05-11T03:39

2023-05-11T03:39

андрей ильницкий

россия

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Российскому обществу, в том числе молодежи и личному составу Вооруженных сил РФ, нужен ментальный иммунитет от информационного влияния Запада, заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в своей статье в журнале "Арсенал Отечества". По его словам, Запад ведет против России ментальную войну, цель которой - парализовать волю и оккупировать сознание. Это борьба, уточняет автор, ведется на разных уровнях: за то, что слышат и видят люди, за то, как они чувствуют и переживают, как мыслят и воспринимают информацию, а также за их ценности. Ильницкий указывает, что "наличие реальных и потенциальных угроз и рисков для национальной безопасности при развязывании противником ментальной войны требует обеспечения ментальной безопасности", и ее исходными платформами являются ментальная гигиена и ментальный иммунитет. Ментальная гигиена, пишет советник главы военного ведомства, "состоит в наработке – через воспитание и обучение – у подрастающего поколения и личного состава ВС РФ - навыка самостоятельной работы с информацией, способности критически мыслить – того, что называется умением жить своим умом, не пассивно потребляя информацию, но активно работая с нею". Ментальный иммунитет Ильницкий определяет как "способность общества, обособленной группы лиц или отдельной личности обеспечивать свою социокультурную (ментальную) идентичность (привычки, образ жизни, коммуникацию и др.), а также невосприимчивость к навязанным извне социальным правилам, установкам". "Чтобы победить Запад, мы должны перво-наперво победить его в своих головах", - подытоживает советник министра.

https://ria.ru/20230413/voyna-1865036275.html

https://ria.ru/20230203/voyna-1849473775.html

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андрей ильницкий, россия