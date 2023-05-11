Рейтинг@Mail.ru
Российскому обществу необходим ментальный иммунитет, заявили в Минобороны - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:39 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/immunitet-1870926278.html
Российскому обществу необходим ментальный иммунитет, заявили в Минобороны
Российскому обществу необходим ментальный иммунитет, заявили в Минобороны - РИА Новости, 11.05.2023
Российскому обществу необходим ментальный иммунитет, заявили в Минобороны
Российскому обществу, в том числе молодежи и личному составу Вооруженных сил РФ, нужен ментальный иммунитет от информационного влияния Запада, заявил советник... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T03:39
2023-05-11T03:39
андрей ильницкий
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152479/84/1524798419_0:0:3334:1876_1920x0_80_0_0_b28c2dbc48f190f1bf3afe922c4a7598.jpg
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Российскому обществу, в том числе молодежи и личному составу Вооруженных сил РФ, нужен ментальный иммунитет от информационного влияния Запада, заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в своей статье в журнале "Арсенал Отечества". По его словам, Запад ведет против России ментальную войну, цель которой - парализовать волю и оккупировать сознание. Это борьба, уточняет автор, ведется на разных уровнях: за то, что слышат и видят люди, за то, как они чувствуют и переживают, как мыслят и воспринимают информацию, а также за их ценности. Ильницкий указывает, что "наличие реальных и потенциальных угроз и рисков для национальной безопасности при развязывании противником ментальной войны требует обеспечения ментальной безопасности", и ее исходными платформами являются ментальная гигиена и ментальный иммунитет. Ментальная гигиена, пишет советник главы военного ведомства, "состоит в наработке – через воспитание и обучение – у подрастающего поколения и личного состава ВС РФ - навыка самостоятельной работы с информацией, способности критически мыслить – того, что называется умением жить своим умом, не пассивно потребляя информацию, но активно работая с нею". Ментальный иммунитет Ильницкий определяет как "способность общества, обособленной группы лиц или отдельной личности обеспечивать свою социокультурную (ментальную) идентичность (привычки, образ жизни, коммуникацию и др.), а также невосприимчивость к навязанным извне социальным правилам, установкам". "Чтобы победить Запад, мы должны перво-наперво победить его в своих головах", - подытоживает советник министра.
https://ria.ru/20230413/voyna-1865036275.html
https://ria.ru/20230203/voyna-1849473775.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152479/84/1524798419_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_6cc82b09d24f2a3b3f8edaa4055f82d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей ильницкий, россия
Андрей Ильницкий, Россия
Российскому обществу необходим ментальный иммунитет, заявили в Минобороны

Советник главы Минобороны Ильницкий: обществу нужен ментальный иммунитет от влияния Запада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Российскому обществу, в том числе молодежи и личному составу Вооруженных сил РФ, нужен ментальный иммунитет от информационного влияния Запада, заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в своей статье в журнале "Арсенал Отечества".
По его словам, Запад ведет против России ментальную войну, цель которой - парализовать волю и оккупировать сознание. Это борьба, уточняет автор, ведется на разных уровнях: за то, что слышат и видят люди, за то, как они чувствуют и переживают, как мыслят и воспринимают информацию, а также за их ценности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Идет тотальная информационная война, заявил Песков
13 апреля, 13:29
Ильницкий указывает, что "наличие реальных и потенциальных угроз и рисков для национальной безопасности при развязывании противником ментальной войны требует обеспечения ментальной безопасности", и ее исходными платформами являются ментальная гигиена и ментальный иммунитет.
Ментальная гигиена, пишет советник главы военного ведомства, "состоит в наработке – через воспитание и обучение – у подрастающего поколения и личного состава ВС РФ - навыка самостоятельной работы с информацией, способности критически мыслить – того, что называется умением жить своим умом, не пассивно потребляя информацию, но активно работая с нею".
Ментальный иммунитет Ильницкий определяет как "способность общества, обособленной группы лиц или отдельной личности обеспечивать свою социокультурную (ментальную) идентичность (привычки, образ жизни, коммуникацию и др.), а также невосприимчивость к навязанным извне социальным правилам, установкам".
"Чтобы победить Запад, мы должны перво-наперво победить его в своих головах", - подытоживает советник министра.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Москалькова: молодежь стала одной из главных мишеней информационной войны
3 февраля, 12:05
 
Андрей ИльницкийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала