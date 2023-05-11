В Грузии подсчитали ущерб экономике в случае ввода санкций против России
Грузинский политик Кобахидзе заявил, что санкции против России вызвали бы спад в экономике
Флаг Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 11 мая - РИА Новости. Грузия могла столкнуться с экономическим спадом в случае введения санкций против России, однако прагматичная политика Тбилиси позволила добиться роста ВВП, а теперь и отмены со стороны Москвы визового режима, а также возобновления авиасообщения, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
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"Мы посчитали, что могло вызвать для грузинской экономики введение санкций против России. Например, если в прошлом году у нас был более 10% экономический рост, то мы бы могли потерпеть 10-18% падение экономики. Этого требовали радикальные оппозиционеры, они хотели разорить страну и не смогли этого достичь, так как мы придерживались твердой позиции",- сказал он в интервью телеканалу "Имеди".
Как отметил политик, правящая партия ведет прагматичную политику, результатом чего стало решение российской стороны отменить визовый режим и возобновить прямое авиасообщение между странами, и "это решение пойдет на пользу гражданам Грузии".
"У нас есть конституционная обязанность содействовать связи диаспоры с Грузией. Наша конституция обязует нас заботиться о сохранении связи этих людей с родиной. Почему мы должны ввести санкции против своих же граждан — непонятно", - добавил Кобахидзе.
Грузинские власти ранее отказалась вводить финансовые и экономические санкции против России, объяснив это тем, что они действуют исходя из национальных интересов страны.
Президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению полетов. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.