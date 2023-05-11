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В Грузии подсчитали ущерб экономике в случае ввода санкций против России - РИА Новости, 11.05.2023
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00:19 11.05.2023 (обновлено: 00:28 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/gruziya-1870919223.html
В Грузии подсчитали ущерб экономике в случае ввода санкций против России
В Грузии подсчитали ущерб экономике в случае ввода санкций против России - РИА Новости, 11.05.2023
В Грузии подсчитали ущерб экономике в случае ввода санкций против России
Грузия могла столкнуться с экономическим спадом в случае введения санкций против России, однако прагматичная политика Тбилиси позволила добиться роста ВВП, а... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T00:19
2023-05-11T00:28
ираклий кобахидзе
владимир путин
санкции в отношении россии
россия
грузия
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ТБИЛИСИ, 11 мая - РИА Новости. Грузия могла столкнуться с экономическим спадом в случае введения санкций против России, однако прагматичная политика Тбилиси позволила добиться роста ВВП, а теперь и отмены со стороны Москвы визового режима, а также возобновления авиасообщения, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.Как отметил политик, правящая партия ведет прагматичную политику, результатом чего стало решение российской стороны отменить визовый режим и возобновить прямое авиасообщение между странами, и "это решение пойдет на пользу гражданам Грузии". "У нас есть конституционная обязанность содействовать связи диаспоры с Грузией. Наша конституция обязует нас заботиться о сохранении связи этих людей с родиной. Почему мы должны ввести санкции против своих же граждан — непонятно", - добавил Кобахидзе.Грузинские власти ранее отказалась вводить финансовые и экономические санкции против России, объяснив это тем, что они действуют исходя из национальных интересов страны.Президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению полетов. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
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ираклий кобахидзе, владимир путин, санкции в отношении россии, россия, грузия
Ираклий Кобахидзе, Владимир Путин, Санкции в отношении России, Россия, Грузия
В Грузии подсчитали ущерб экономике в случае ввода санкций против России

Грузинский политик Кобахидзе заявил, что санкции против России вызвали бы спад в экономике

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ТБИЛИСИ, 11 мая - РИА Новости. Грузия могла столкнуться с экономическим спадом в случае введения санкций против России, однако прагматичная политика Тбилиси позволила добиться роста ВВП, а теперь и отмены со стороны Москвы визового режима, а также возобновления авиасообщения, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
«

"Мы посчитали, что могло вызвать для грузинской экономики введение санкций против России. Например, если в прошлом году у нас был более 10% экономический рост, то мы бы могли потерпеть 10-18% падение экономики. Этого требовали радикальные оппозиционеры, они хотели разорить страну и не смогли этого достичь, так как мы придерживались твердой позиции",- сказал он в интервью телеканалу "Имеди".

Как отметил политик, правящая партия ведет прагматичную политику, результатом чего стало решение российской стороны отменить визовый режим и возобновить прямое авиасообщение между странами, и "это решение пойдет на пользу гражданам Грузии".
"У нас есть конституционная обязанность содействовать связи диаспоры с Грузией. Наша конституция обязует нас заботиться о сохранении связи этих людей с родиной. Почему мы должны ввести санкции против своих же граждан — непонятно", - добавил Кобахидзе.
Грузинские власти ранее отказалась вводить финансовые и экономические санкции против России, объяснив это тем, что они действуют исходя из национальных интересов страны.
Президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению полетов. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
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