https://ria.ru/20230511/gruziya-1870919223.html

В Грузии подсчитали ущерб экономике в случае ввода санкций против России

В Грузии подсчитали ущерб экономике в случае ввода санкций против России - РИА Новости, 11.05.2023

В Грузии подсчитали ущерб экономике в случае ввода санкций против России

Грузия могла столкнуться с экономическим спадом в случае введения санкций против России, однако прагматичная политика Тбилиси позволила добиться роста ВВП, а... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T00:19

2023-05-11T00:19

2023-05-11T00:28

ираклий кобахидзе

владимир путин

санкции в отношении россии

россия

грузия

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ТБИЛИСИ, 11 мая - РИА Новости. Грузия могла столкнуться с экономическим спадом в случае введения санкций против России, однако прагматичная политика Тбилиси позволила добиться роста ВВП, а теперь и отмены со стороны Москвы визового режима, а также возобновления авиасообщения, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.Как отметил политик, правящая партия ведет прагматичную политику, результатом чего стало решение российской стороны отменить визовый режим и возобновить прямое авиасообщение между странами, и "это решение пойдет на пользу гражданам Грузии". "У нас есть конституционная обязанность содействовать связи диаспоры с Грузией. Наша конституция обязует нас заботиться о сохранении связи этих людей с родиной. Почему мы должны ввести санкции против своих же граждан — непонятно", - добавил Кобахидзе.Грузинские власти ранее отказалась вводить финансовые и экономические санкции против России, объяснив это тем, что они действуют исходя из национальных интересов страны.Президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению полетов. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.

https://ria.ru/20230510/serbiya-1870826976.html

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грузия

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ираклий кобахидзе, владимир путин, санкции в отношении россии, россия, грузия