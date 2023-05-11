Греческий политик выступил против вовлечения Афин в деятельность НАТО
Греческий политик Куцумбас: вовлечение Афин в агрессию НАТО делает ее возможной мишенью
Флаг Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 11 мая - РИА Новости. Вовлечение Греции в агрессивные действия НАТО против других стран и народов делает ее возможной мишенью для удара возмездия, заявил лидер Компартии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас в ходе предвыборных дебатов лидеров парламентских партий.
Дебаты прошли в прямом эфире греческого общественного телевидения ERT.
"Соглашения о поставке вооружений с Францией, США, Великобританией, Германией и другими странами служат интересам НАТО. Альянса, к которому принадлежит наша страна и который осуществляет агрессивные действия против других народов, других стран. В них вовлекается и наша страна, и становится возможной мишенью возмездия", - сказал Куцумбас.
"С этой точки зрения эти вооружения, бронетехника, идущая на Украину, самолеты ВВС, летающие над Балканами, наши боевые корабли, находящиеся в Персидском заливе и Черном море, не служат потребностям защиты воздушного пространства, морского пространства, границы, суверенных прав нашей страны, что должно быть главной целью. Все эти вооружения на самом деле ведут только к участию в агрессивных действиях, даже в Сахеле, теперь и в Мали мы поедем, и в другие районы. Ситуация все более обостряется. Греция становится мишенью для нанесения ответного удара", - сказал политик.
По его словам, Греция должна быть союзником всех стран мира.
"Нам, к примеру, совершенно нечего делить с турецким народом. Мы можем иметь отношения со всеми странами мира, и с США, и с Германией, и с Россией, и с Китаем, и с другими странами мира. Нам мешает, например, сейчас эмбарго против России, в результате которого платит греческий фермер, греческий рабочий, развивать равноправные отношения с другими странами", - сказал Куцумбас.
Лидер партии СИРИЗА Алексис Ципрас сказал, что в случае победы его партия будет соблюдать подписанные контракты на поставки вооружений.
"Но немыслимо, чтобы ни один евро не попал в греческий оборонный комплекс в программе почти на 14-15 миллиардов, мы будем требовать возможности на основе этих контрактов дать работу греческой оборонной промышленности. В Турции 60% программ вооружения реализуется в своей национальной промышленности, а мы не завинчиваем ни одного винтика в греческой оборонной промышленности", - сказал он.
Лидер партии МЕРА25 – Альянс за прорыв Янис Варуфакис высказался за отмену призыва на военную службу. По его словам, отмена воинской повинности необходима для повышения боеготовности вооруженных сил. "Это происходит в таких странах, как США и Великобритания", - сказал он.
Варуфакис заявил также, что надо проводить не двусторонние переговоры с Анкарой, а провести международную региональную конференцию с одним вопросом на повестке дня: разграничение морских зон.
Лидер правящей партии "Новая демократия" премьер-министр Кириакос Мицотакис сказал, что поддержка вооруженных сил является обязанностью каждого правительства.
"Нам удалось обеспечить безопасность страны, мы защитили наши границы", - сказал он.
На вопрос о предстоящих 14 мая выборах в Турции он ответил, что Греция будет полностью уважать решение турецкого народа.
"И я готов говорить с кем угодно, кого выберет турецкий народ. Я всегда готов к обсуждению, но у меня нет иллюзий", - сказал Мицотакис.
Парламентские выборы в Греции пройдут 21 мая.