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Греческий политик выступил против вовлечения Афин в деятельность НАТО - РИА Новости, 11.05.2023
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01:59 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/gretsiya-1870923366.html
Греческий политик выступил против вовлечения Афин в деятельность НАТО
Греческий политик выступил против вовлечения Афин в деятельность НАТО - РИА Новости, 11.05.2023
Греческий политик выступил против вовлечения Афин в деятельность НАТО
Вовлечение Греции в агрессивные действия НАТО против других стран и народов делает ее возможной мишенью для удара возмездия, заявил лидер Компартии Греции (КПГ) РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T01:59
2023-05-11T01:59
греция
россия
сша
янис варуфакис
кириакос мицотакис
алексис ципрас
нато
сириза
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АФИНЫ, 11 мая - РИА Новости. Вовлечение Греции в агрессивные действия НАТО против других стран и народов делает ее возможной мишенью для удара возмездия, заявил лидер Компартии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас в ходе предвыборных дебатов лидеров парламентских партий. Дебаты прошли в прямом эфире греческого общественного телевидения ERT. "Соглашения о поставке вооружений с Францией, США, Великобританией, Германией и другими странами служат интересам НАТО. Альянса, к которому принадлежит наша страна и который осуществляет агрессивные действия против других народов, других стран. В них вовлекается и наша страна, и становится возможной мишенью возмездия", - сказал Куцумбас. По его словам, военные действия между Россией и Украиной переросли в войну между НАТО и Россией и их союзниками. "С этой точки зрения эти вооружения, бронетехника, идущая на Украину, самолеты ВВС, летающие над Балканами, наши боевые корабли, находящиеся в Персидском заливе и Черном море, не служат потребностям защиты воздушного пространства, морского пространства, границы, суверенных прав нашей страны, что должно быть главной целью. Все эти вооружения на самом деле ведут только к участию в агрессивных действиях, даже в Сахеле, теперь и в Мали мы поедем, и в другие районы. Ситуация все более обостряется. Греция становится мишенью для нанесения ответного удара", - сказал политик. По его словам, Греция должна быть союзником всех стран мира. "Нам, к примеру, совершенно нечего делить с турецким народом. Мы можем иметь отношения со всеми странами мира, и с США, и с Германией, и с Россией, и с Китаем, и с другими странами мира. Нам мешает, например, сейчас эмбарго против России, в результате которого платит греческий фермер, греческий рабочий, развивать равноправные отношения с другими странами", - сказал Куцумбас. Лидер партии СИРИЗА Алексис Ципрас сказал, что в случае победы его партия будет соблюдать подписанные контракты на поставки вооружений. "Но немыслимо, чтобы ни один евро не попал в греческий оборонный комплекс в программе почти на 14-15 миллиардов, мы будем требовать возможности на основе этих контрактов дать работу греческой оборонной промышленности. В Турции 60% программ вооружения реализуется в своей национальной промышленности, а мы не завинчиваем ни одного винтика в греческой оборонной промышленности", - сказал он. Лидер партии МЕРА25 – Альянс за прорыв Янис Варуфакис высказался за отмену призыва на военную службу. По его словам, отмена воинской повинности необходима для повышения боеготовности вооруженных сил. "Это происходит в таких странах, как США и Великобритания", - сказал он. Варуфакис заявил также, что надо проводить не двусторонние переговоры с Анкарой, а провести международную региональную конференцию с одним вопросом на повестке дня: разграничение морских зон. Лидер правящей партии "Новая демократия" премьер-министр Кириакос Мицотакис сказал, что поддержка вооруженных сил является обязанностью каждого правительства. "Нам удалось обеспечить безопасность страны, мы защитили наши границы", - сказал он. На вопрос о предстоящих 14 мая выборах в Турции он ответил, что Греция будет полностью уважать решение турецкого народа. "И я готов говорить с кем угодно, кого выберет турецкий народ. Я всегда готов к обсуждению, но у меня нет иллюзий", - сказал Мицотакис. Парламентские выборы в Греции пройдут 21 мая.
https://ria.ru/20220314/nato-1778081930.html
https://ria.ru/20221116/nato-1832044657.html
https://ria.ru/20221224/turtsiya-1841081480.html
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греция, россия, сша, янис варуфакис, кириакос мицотакис, алексис ципрас, нато, сириза
Греция, Россия, США, Янис Варуфакис, Кириакос Мицотакис, Алексис Ципрас, НАТО, СИРИЗА
Греческий политик выступил против вовлечения Афин в деятельность НАТО

Греческий политик Куцумбас: вовлечение Афин в агрессию НАТО делает ее возможной мишенью

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АФИНЫ, 11 мая - РИА Новости. Вовлечение Греции в агрессивные действия НАТО против других стран и народов делает ее возможной мишенью для удара возмездия, заявил лидер Компартии Греции (КПГ) Димитрис Куцумбас в ходе предвыборных дебатов лидеров парламентских партий.
Дебаты прошли в прямом эфире греческого общественного телевидения ERT.
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"Соглашения о поставке вооружений с Францией, США, Великобританией, Германией и другими странами служат интересам НАТО. Альянса, к которому принадлежит наша страна и который осуществляет агрессивные действия против других народов, других стран. В них вовлекается и наша страна, и становится возможной мишенью возмездия", - сказал Куцумбас.
По его словам, военные действия между Россией и Украиной переросли в войну между НАТО и Россией и их союзниками.
"С этой точки зрения эти вооружения, бронетехника, идущая на Украину, самолеты ВВС, летающие над Балканами, наши боевые корабли, находящиеся в Персидском заливе и Черном море, не служат потребностям защиты воздушного пространства, морского пространства, границы, суверенных прав нашей страны, что должно быть главной целью. Все эти вооружения на самом деле ведут только к участию в агрессивных действиях, даже в Сахеле, теперь и в Мали мы поедем, и в другие районы. Ситуация все более обостряется. Греция становится мишенью для нанесения ответного удара", - сказал политик.
По его словам, Греция должна быть союзником всех стран мира.
"Нам, к примеру, совершенно нечего делить с турецким народом. Мы можем иметь отношения со всеми странами мира, и с США, и с Германией, и с Россией, и с Китаем, и с другими странами мира. Нам мешает, например, сейчас эмбарго против России, в результате которого платит греческий фермер, греческий рабочий, развивать равноправные отношения с другими странами", - сказал Куцумбас.
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Лидер партии СИРИЗА Алексис Ципрас сказал, что в случае победы его партия будет соблюдать подписанные контракты на поставки вооружений.
"Но немыслимо, чтобы ни один евро не попал в греческий оборонный комплекс в программе почти на 14-15 миллиардов, мы будем требовать возможности на основе этих контрактов дать работу греческой оборонной промышленности. В Турции 60% программ вооружения реализуется в своей национальной промышленности, а мы не завинчиваем ни одного винтика в греческой оборонной промышленности", - сказал он.
Лидер партии МЕРА25 – Альянс за прорыв Янис Варуфакис высказался за отмену призыва на военную службу. По его словам, отмена воинской повинности необходима для повышения боеготовности вооруженных сил. "Это происходит в таких странах, как США и Великобритания", - сказал он.
Варуфакис заявил также, что надо проводить не двусторонние переговоры с Анкарой, а провести международную региональную конференцию с одним вопросом на повестке дня: разграничение морских зон.
Лидер правящей партии "Новая демократия" премьер-министр Кириакос Мицотакис сказал, что поддержка вооруженных сил является обязанностью каждого правительства.
"Нам удалось обеспечить безопасность страны, мы защитили наши границы", - сказал он.
На вопрос о предстоящих 14 мая выборах в Турции он ответил, что Греция будет полностью уважать решение турецкого народа.
"И я готов говорить с кем угодно, кого выберет турецкий народ. Я всегда готов к обсуждению, но у меня нет иллюзий", - сказал Мицотакис.
Парламентские выборы в Греции пройдут 21 мая.
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ГрецияРоссияСШАЯнис ВаруфакисКириакос МицотакисАлексис ЦипрасНАТОСИРИЗА
 
 
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