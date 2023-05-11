https://ria.ru/20230511/grad-1871034522.html
Украинские военные обстреляли Горловку из "Града"
Украинские военные обстреляли Горловку из "Града" - РИА Новости, 11.05.2023
Украинские военные обстреляли Горловку из "Града"
Украинские войска в 13.10 выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:45
2023-05-11T13:45
2023-05-11T13:45
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3775498e6a5948f14c039726e5dc8c41.jpg
ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.10 выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Спустя 15 минут украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщил, что в результате обстрелов города украинскими войсками, в том числе из РСЗО "Град", пострадали четыре мирных жителя. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_72ffbecb9b22179fdeafc1ee2aab0b66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
Украинские военные обстреляли Горловку из "Града"
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили десять ракет из "Града" по Горловке