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Украинские военные обстреляли Горловку из "Града"

Украинские военные обстреляли Горловку из "Града" - РИА Новости, 11.05.2023

Украинские военные обстреляли Горловку из "Града"

Украинские войска в 13.10 выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:45

2023-05-11T13:45

2023-05-11T13:45

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.10 выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Спустя 15 минут украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщил, что в результате обстрелов города украинскими войсками, в том числе из РСЗО "Град", пострадали четыре мирных жителя. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол