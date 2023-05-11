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Украинские военные обстреляли Горловку из "Града" - РИА Новости, 11.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:45 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/grad-1871034522.html
Украинские военные обстреляли Горловку из "Града"
Украинские военные обстреляли Горловку из "Града" - РИА Новости, 11.05.2023
Украинские военные обстреляли Горловку из "Града"
Украинские войска в 13.10 выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:45
2023-05-11T13:45
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.10 выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Спустя 15 минут украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщил, что в результате обстрелов города украинскими войсками, в том числе из РСЗО "Град", пострадали четыре мирных жителя. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
Украинские военные обстреляли Горловку из "Града"

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили десять ракет из "Града" по Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.10 выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.10 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО "Град", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Спустя 15 минут украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.
Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщил, что в результате обстрелов города украинскими войсками, в том числе из РСЗО "Град", пострадали четыре мирных жителя.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККСтирол
 
 
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