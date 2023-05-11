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Липецкие власти запускают проект популяризации госслужбы среди молодежи - РИА Новости, 11.05.2023
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Липецкая область
 
14:20 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/gossluzhba-1871045327.html
Липецкие власти запускают проект популяризации госслужбы среди молодежи
Липецкие власти запускают проект популяризации госслужбы среди молодежи - РИА Новости, 11.05.2023
Липецкие власти запускают проект популяризации госслужбы среди молодежи
Липецкая область инициирует межрегиональный проект, направленный на популяризацию работы в госструктурах среди молодежи "Госслужба в лицах", сообщил губернатор... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:20
2023-05-11T14:20
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Липецкая область инициирует межрегиональный проект, направленный на популяризацию работы в госструктурах среди молодежи "Госслужба в лицах", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, главная идея проекта – через личные истории показать студентам профильных специальностей, что впереди их ждет яркая, насыщенная, перспективная и полезная для общества и государства деятельность.Артамонов отметил, что в рамках проекта студенты встретятся с успешными политиками и чиновниками. Причем не только в учебных аудиториях вуза, но и непосредственно на рабочих местах руководителей. Молодые люди не только слушают, но и задают вопросы, а затем решают связать свою жизнь с госслужбой. В результате, уже несколько студентов готовятся стать стажерами в правительстве.По его словам, успешный старт проекта подтолкнул к мысли о его распространении за границы региона. Управление госслужбы и кадровой работы совместно с руководством Липецкого филиала РАНХиГС предложило присоединиться субъектам, где работают филиалы Академии, – Санкт-Петербургу, Ленинградской, Нижегородской, Калужской, Ульяновской, Ростовской, Вологодской областям, Камчатскому краю и Республике Татарстан. Межрегиональное сотрудничество позволит расширить возможности проекта и поднять его статус."В госструктурах трудятся талантливые специалисты, многогранные личности, которые проявили себя как профессионалы на своих должностях. Мы хотим, чтобы молодежь не только относилась к работе госслужащих с должным уважением, но и ставила перед собой цель попасть на госслужбу. И для достижения ее старалась учиться на отлично, проявляла активную жизненную позицию, развивала лидерские качества и расширяла кругозор", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкие власти запускают проект популяризации госслужбы среди молодежи

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 мая – РИА Новости. Липецкая область инициирует межрегиональный проект, направленный на популяризацию работы в госструктурах среди молодежи "Госслужба в лицах", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, главная идея проекта – через личные истории показать студентам профильных специальностей, что впереди их ждет яркая, насыщенная, перспективная и полезная для общества и государства деятельность.
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Артамонов отметил, что в рамках проекта студенты встретятся с успешными политиками и чиновниками. Причем не только в учебных аудиториях вуза, но и непосредственно на рабочих местах руководителей. Молодые люди не только слушают, но и задают вопросы, а затем решают связать свою жизнь с госслужбой. В результате, уже несколько студентов готовятся стать стажерами в правительстве.
По его словам, успешный старт проекта подтолкнул к мысли о его распространении за границы региона. Управление госслужбы и кадровой работы совместно с руководством Липецкого филиала РАНХиГС предложило присоединиться субъектам, где работают филиалы Академии, – Санкт-Петербургу, Ленинградской, Нижегородской, Калужской, Ульяновской, Ростовской, Вологодской областям, Камчатскому краю и Республике Татарстан. Межрегиональное сотрудничество позволит расширить возможности проекта и поднять его статус.
"В госструктурах трудятся талантливые специалисты, многогранные личности, которые проявили себя как профессионалы на своих должностях. Мы хотим, чтобы молодежь не только относилась к работе госслужащих с должным уважением, но и ставила перед собой цель попасть на госслужбу. И для достижения ее старалась учиться на отлично, проявляла активную жизненную позицию, развивала лидерские качества и расширяла кругозор", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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