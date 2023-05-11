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В Госдуму внесли проект о льготном приеме в вузы участников спецоперации - РИА Новости, 11.05.2023
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15:16 11.05.2023 (обновлено: 15:30 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/gosduma-1871066385.html
В Госдуму внесли проект о льготном приеме в вузы участников спецоперации
В Госдуму внесли проект о льготном приеме в вузы участников спецоперации - РИА Новости, 11.05.2023
В Госдуму внесли проект о льготном приеме в вузы участников спецоперации
Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина внесла в Госдуму законопроект о праве зачисления граждан, принимавших участие в спецоперации, в... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T15:16
2023-05-11T15:30
госдума рф
общество
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина внесла в Госдуму законопроект о праве зачисления граждан, принимавших участие в спецоперации, в образовательную организацию среднего и высшего образования без вступительных испытаний, соответствующий документ расположен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается предоставить гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, право на прием без вступительных испытаний в образовательную организацию среднего и высшего образования", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Как отмечается в пояснительной записке, зачислять граждан на обучение предлагается при условии успешного прохождения собеседования, в случае его проведения, в течение трех лет, которые следуют за годом, когда они были демобилизованы или уволены со службы.Подчеркивается, что специальности или направления подготовки, по которым указанные граждане могут зачисляться без экзаменов, будут устанавливаться правительством России.
https://ria.ru/20230503/deti-1869399215.html
https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869069840.html
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госдума рф, общество, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
Госдума РФ, Общество, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
В Госдуму внесли проект о льготном приеме в вузы участников спецоперации

В Госдуму внесли проект о праве зачисления участников спецоперации в вузы без экзаменов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина внесла в Госдуму законопроект о праве зачисления граждан, принимавших участие в спецоперации, в образовательную организацию среднего и высшего образования без вступительных испытаний, соответствующий документ расположен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается предоставить гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, право на прием без вступительных испытаний в образовательную организацию среднего и высшего образования", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
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3 мая, 13:26
Как отмечается в пояснительной записке, зачислять граждан на обучение предлагается при условии успешного прохождения собеседования, в случае его проведения, в течение трех лет, которые следуют за годом, когда они были демобилизованы или уволены со службы.
Подчеркивается, что специальности или направления подготовки, по которым указанные граждане могут зачисляться без экзаменов, будут устанавливаться правительством России.
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