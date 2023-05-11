https://ria.ru/20230511/gosdolg-1871170095.html

СМИ: встречу Байдена с лидерами конгресса США отложили до следующей недели

СМИ: встречу Байдена с лидерами конгресса США отложили до следующей недели - РИА Новости, 11.05.2023

СМИ: встречу Байдена с лидерами конгресса США отложили до следующей недели

Запланированная на пятницу встреча с участием президента США Джо Байдена и лидеров американского конгресса по вопросу повышения потолка госдолга отложена до... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T23:46

2023-05-11T23:46

2023-05-11T23:46

попытки изменить потолок госдолга сша

в мире

сша

джо байден

джанет йеллен

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857577978_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_9ab954ed3c7d0b9bcb51813819012f1b.jpg

ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Запланированная на пятницу встреча с участием президента США Джо Байдена и лидеров американского конгресса по вопросу повышения потолка госдолга отложена до следующей недели, пишет в четверг газета Washington Post со ссылкой на знакомые с данным решением источники. Причины такой задержки не раскрываются, как и то, кто выступил инициатором переноса встречи. Отмечается, что в четверг днем представители конгресса и администрации США провели техническую встречу, на которой обсуждались параметры будущего соглашения касательно проблемы повышения потолка госдолга. Власти США в настоящее время призывают конгресс повысить потолок госдолга, закрепленный на уровне 31,4 триллиона долларов. Республиканцы, контролирующие палату представителей, выступают за сокращение государственных расходов в качестве условия для увеличения задолженности. Администрация Байдена требует от конгресса поднять потолок без каких-либо условий. Ранее минфин США начал применять чрезвычайные меры в связи с достижением лимита заимствований, чтобы избежать дефолта. Между тем глава американского минфина Джанет Йеллен выступила с предупреждением, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.

https://ria.ru/20230511/defolt-1871128196.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

попытки изменить потолок госдолга сша, в мире, сша, джо байден, джанет йеллен, экономика