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СМИ: встречу Байдена с лидерами конгресса США отложили до следующей недели - РИА Новости, 11.05.2023
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23:46 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/gosdolg-1871170095.html
СМИ: встречу Байдена с лидерами конгресса США отложили до следующей недели
СМИ: встречу Байдена с лидерами конгресса США отложили до следующей недели - РИА Новости, 11.05.2023
СМИ: встречу Байдена с лидерами конгресса США отложили до следующей недели
Запланированная на пятницу встреча с участием президента США Джо Байдена и лидеров американского конгресса по вопросу повышения потолка госдолга отложена до... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T23:46
2023-05-11T23:46
попытки изменить потолок госдолга сша
в мире
сша
джо байден
джанет йеллен
экономика
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Запланированная на пятницу встреча с участием президента США Джо Байдена и лидеров американского конгресса по вопросу повышения потолка госдолга отложена до следующей недели, пишет в четверг газета Washington Post со ссылкой на знакомые с данным решением источники. Причины такой задержки не раскрываются, как и то, кто выступил инициатором переноса встречи. Отмечается, что в четверг днем представители конгресса и администрации США провели техническую встречу, на которой обсуждались параметры будущего соглашения касательно проблемы повышения потолка госдолга. Власти США в настоящее время призывают конгресс повысить потолок госдолга, закрепленный на уровне 31,4 триллиона долларов. Республиканцы, контролирующие палату представителей, выступают за сокращение государственных расходов в качестве условия для увеличения задолженности. Администрация Байдена требует от конгресса поднять потолок без каких-либо условий. Ранее минфин США начал применять чрезвычайные меры в связи с достижением лимита заимствований, чтобы избежать дефолта. Между тем глава американского минфина Джанет Йеллен выступила с предупреждением, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.
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попытки изменить потолок госдолга сша, в мире, сша, джо байден, джанет йеллен, экономика
Попытки изменить потолок госдолга США, В мире, США, Джо Байден, Джанет Йеллен, Экономика
СМИ: встречу Байдена с лидерами конгресса США отложили до следующей недели

WP: встречу Байдена с лидерами конгресса США по госдолгу отложили до следующей недели

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Запланированная на пятницу встреча с участием президента США Джо Байдена и лидеров американского конгресса по вопросу повышения потолка госдолга отложена до следующей недели, пишет в четверг газета Washington Post со ссылкой на знакомые с данным решением источники.
Причины такой задержки не раскрываются, как и то, кто выступил инициатором переноса встречи. Отмечается, что в четверг днем представители конгресса и администрации США провели техническую встречу, на которой обсуждались параметры будущего соглашения касательно проблемы повышения потолка госдолга.
Власти США в настоящее время призывают конгресс повысить потолок госдолга, закрепленный на уровне 31,4 триллиона долларов. Республиканцы, контролирующие палату представителей, выступают за сокращение государственных расходов в качестве условия для увеличения задолженности. Администрация Байдена требует от конгресса поднять потолок без каких-либо условий.
Ранее минфин США начал применять чрезвычайные меры в связи с достижением лимита заимствований, чтобы избежать дефолта. Между тем глава американского минфина Джанет Йеллен выступила с предупреждением, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.
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Попытки изменить потолок госдолга СШАВ миреСШАДжо БайденДжанет ЙелленЭкономика
 
 
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