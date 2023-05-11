https://ria.ru/20230511/gorlovka-1870964301.html

Число раненых жителей Горловки возросло до трех человек

Число раненых жителей Горловки возросло до трех человек - РИА Новости, 11.05.2023

Число раненых жителей Горловки возросло до трех человек

Число раненых мирных жителей в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T11:02

2023-05-11T11:02

2023-05-11T11:04

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Число раненых мирных жителей в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько. Украинские войска с утра в четверг уже более шести раз ударили по Горловке, в том числе из РСЗО "Град". Ранее мэр заявлял, что пострадали два человека. "Увы, количество раненых <...> мирных жителей Горловки возросло до трёх", - написал Приходько в телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230511/gorlovka-1870961068.html

https://ria.ru/20230511/obstrel-1870950288.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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Дарья Буймова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько