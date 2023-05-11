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Число раненых жителей Горловки возросло до трех человек - РИА Новости, 11.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:02 11.05.2023 (обновлено: 11:04 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/gorlovka-1870964301.html
Число раненых жителей Горловки возросло до трех человек
Число раненых жителей Горловки возросло до трех человек - РИА Новости, 11.05.2023
Число раненых жителей Горловки возросло до трех человек
Число раненых мирных жителей в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:02
2023-05-11T11:04
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Число раненых мирных жителей в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько. Украинские войска с утра в четверг уже более шести раз ударили по Горловке, в том числе из РСЗО "Град". Ранее мэр заявлял, что пострадали два человека. "Увы, количество раненых &lt;...&gt; мирных жителей Горловки возросло до трёх", - написал Приходько в телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230511/gorlovka-1870961068.html
https://ria.ru/20230511/obstrel-1870950288.html
горловка
донецкая народная республика
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько
Число раненых жителей Горловки возросло до трех человек

Мэр Горловки Приходько: число раненных при обстреле со стороны ВСУ выросло до трех человек

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОкна, разбитые в результате обстрела со стороны ВСУ
Окна, разбитые в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Окна, разбитые в результате обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Число раненых мирных жителей в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько.
Украинские войска с утра в четверг уже более шести раз ударили по Горловке, в том числе из РСЗО "Град". Ранее мэр заявлял, что пострадали два человека.
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
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Вчера, 10:52
"Увы, количество раненых <...> мирных жителей Горловки возросло до трёх", - написал Приходько в телеграм-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван Приходько
 
 
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