https://ria.ru/20230511/gorlovka-1870964301.html
Число раненых жителей Горловки возросло до трех человек
Число раненых жителей Горловки возросло до трех человек - РИА Новости, 11.05.2023
Число раненых жителей Горловки возросло до трех человек
Число раненых мирных жителей в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:02
2023-05-11T11:02
2023-05-11T11:04
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Число раненых мирных жителей в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько. Украинские войска с утра в четверг уже более шести раз ударили по Горловке, в том числе из РСЗО "Град". Ранее мэр заявлял, что пострадали два человека. "Увы, количество раненых <...> мирных жителей Горловки возросло до трёх", - написал Приходько в телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230511/gorlovka-1870961068.html
https://ria.ru/20230511/obstrel-1870950288.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько
Число раненых жителей Горловки возросло до трех человек
Мэр Горловки Приходько: число раненных при обстреле со стороны ВСУ выросло до трех человек