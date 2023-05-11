https://ria.ru/20230511/gorlovka-1870959027.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранены два человека

При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 11.05.2023

При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранены два человека

При обстреле Горловки в ДНР ранены два мирных жителя, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T10:44

2023-05-11T10:44

2023-05-11T10:59

в мире

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донецкая народная республика

донецк

иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. При обстреле Горловки в ДНР ранены два мирных жителя, сообщил мэр города Иван Приходько. Украинские войска с утра уже более шести раз ударили по Горловке, в том числе из РСЗО "Град". Мэр заявлял, что пострадал один человек. "В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских террористов ранен мирный горловчанин по улице Совхозная, 15а", - написал Приходько в своем телеграм-канале."По улице Лемешева, 139 обстрелом украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале. Он добавил, что из-за обстрела частично обесточен поселок шахты имени Ленина в Центрально-Городском районе Горловки. Позднее мэр сообщил, что без электричества также остались поселки Гольмовский и Садовод.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230511/obstrely-1870949525.html

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донецк

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Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол