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При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 11.05.2023
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10:44 11.05.2023 (обновлено: 10:59 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/gorlovka-1870959027.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранены два человека
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 11.05.2023
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранены два человека
При обстреле Горловки в ДНР ранены два мирных жителя, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:44
2023-05-11T10:59
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. При обстреле Горловки в ДНР ранены два мирных жителя, сообщил мэр города Иван Приходько. Украинские войска с утра уже более шести раз ударили по Горловке, в том числе из РСЗО "Град". Мэр заявлял, что пострадал один человек. "В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских террористов ранен мирный горловчанин по улице Совхозная, 15а", - написал Приходько в своем телеграм-канале."По улице Лемешева, 139 обстрелом украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале. Он добавил, что из-за обстрела частично обесточен поселок шахты имени Ленина в Центрально-Городском районе Горловки. Позднее мэр сообщил, что без электричества также остались поселки Гольмовский и Садовод.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230511/obstrely-1870949525.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранены два человека

Мэр Горловки Приходько: при обстреле города со стороны ВСУ ранены два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. При обстреле Горловки в ДНР ранены два мирных жителя, сообщил мэр города Иван Приходько.
Украинские войска с утра уже более шести раз ударили по Горловке, в том числе из РСЗО "Град". Мэр заявлял, что пострадал один человек.
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"В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских террористов ранен мирный горловчанин по улице Совхозная, 15а", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
"По улице Лемешева, 139 обстрелом украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале.
Он добавил, что из-за обстрела частично обесточен поселок шахты имени Ленина в Центрально-Городском районе Горловки.
Позднее мэр сообщил, что без электричества также остались поселки Гольмовский и Садовод.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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