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Суд оштрафовал Google на три миллиона рублей - РИА Новости, 11.05.2023
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11:16 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/google-1870970990.html
Суд оштрафовал Google на три миллиона рублей
Суд оштрафовал Google на три миллиона рублей - РИА Новости, 11.05.2023
Суд оштрафовал Google на три миллиона рублей
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Google за неудаление роликов с пропагандой нетрадиционных... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:16
2023-05-11T11:16
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
youtube
технологии
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Google за неудаление роликов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, руфинга и дискредитацию ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ... Назначить наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Протокол был составлен Роскомнадзором по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента). Как следует из материалов, Роскомнадзор направлял девять уведомлений в Google об удалении с YouTube нескольких роликов про "гей-свадьбы", "места отдыха геев" и прочее подобное, а также роликов о руфинге и дискредитирующих применение ВС РФ в зоне специальной военной операции. После этого ведомство составило протокол в отношении компании. Юрист компании отметил, что хотя Роскомнадзор и учел все российские и международные формальности при извещении, на которые он ранее указывал, у него остались вопросы к оформлению скриншотов, а также к тому, "каким образом Роскомнадзор убедился, что извещения доставлены". Он счел, что суд не может принять доказательства, и просил прекратить производство по делу. Ранее этот же судья неоднократно штрафовал компанию Google за аналогичные правонарушения.
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россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, youtube, технологии, происшествия
Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Google, YouTube, Технологии, Происшествия
Суд оштрафовал Google на три миллиона рублей

Суд оштрафовал Google на три миллиона рублей за отказ удалить ролики с пропагандой ЛГБТ

© AP Photo / Patricia De Melo MoreiraЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Patricia De Melo Moreira
Логотип Google. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Google за неудаление роликов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, руфинга и дискредитацию ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ... Назначить наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
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Протокол был составлен Роскомнадзором по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента).
Как следует из материалов, Роскомнадзор направлял девять уведомлений в Google об удалении с YouTube нескольких роликов про "гей-свадьбы", "места отдыха геев" и прочее подобное, а также роликов о руфинге и дискредитирующих применение ВС РФ в зоне специальной военной операции. После этого ведомство составило протокол в отношении компании.
Юрист компании отметил, что хотя Роскомнадзор и учел все российские и международные формальности при извещении, на которые он ранее указывал, у него остались вопросы к оформлению скриншотов, а также к тому, "каким образом Роскомнадзор убедился, что извещения доставлены". Он счел, что суд не может принять доказательства, и просил прекратить производство по делу.
Ранее этот же судья неоднократно штрафовал компанию Google за аналогичные правонарушения.
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