https://ria.ru/20230511/google-1870970990.html

Суд оштрафовал Google на три миллиона рублей

Суд оштрафовал Google на три миллиона рублей - РИА Новости, 11.05.2023

Суд оштрафовал Google на три миллиона рублей

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Google за неудаление роликов с пропагандой нетрадиционных... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T11:16

2023-05-11T11:16

2023-05-11T11:16

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москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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технологии

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Google за неудаление роликов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, руфинга и дискредитацию ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ... Назначить наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Протокол был составлен Роскомнадзором по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента). Как следует из материалов, Роскомнадзор направлял девять уведомлений в Google об удалении с YouTube нескольких роликов про "гей-свадьбы", "места отдыха геев" и прочее подобное, а также роликов о руфинге и дискредитирующих применение ВС РФ в зоне специальной военной операции. После этого ведомство составило протокол в отношении компании. Юрист компании отметил, что хотя Роскомнадзор и учел все российские и международные формальности при извещении, на которые он ранее указывал, у него остались вопросы к оформлению скриншотов, а также к тому, "каким образом Роскомнадзор убедился, что извещения доставлены". Он счел, что суд не может принять доказательства, и просил прекратить производство по делу. Ранее этот же судья неоднократно штрафовал компанию Google за аналогичные правонарушения.

https://ria.ru/20230510/vshe-1870861092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, youtube, технологии, происшествия