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Украинские обстрелы мешают ремонту Каховской ГЭС - РИА Новости, 11.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:41 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/ges-1870938631.html
Украинские обстрелы мешают ремонту Каховской ГЭС
Украинские обстрелы мешают ремонту Каховской ГЭС - РИА Новости, 11.05.2023
Украинские обстрелы мешают ремонту Каховской ГЭС
Украинские войска, обстреливая Каховскую ГЭС, препятствуют проведению на ней ремонтных работ, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T08:41
2023-05-11T08:41
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Украинские войска, обстреливая Каховскую ГЭС, препятствуют проведению на ней ремонтных работ, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в четверг. "Каховская ГЭС продолжает находиться под обстрелами. Но несмотря на то, что украинские войска обстрелами не дают проводить ремонтные работы, наши гражданские и военные инженеры люди отважные, они выезжают на станцию и поддерживают ее работу", - сказал Леонтьев. Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС со стороны украинских войск.
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новая каховка
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новая каховка, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка)
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Леонтьев (Новая Каховка)
Украинские обстрелы мешают ремонту Каховской ГЭС

Власти сообщили, что ВСУ мешают проведению ремонтных работ, обстреливая Каховскую ГЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВъезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости
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Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Украинские войска, обстреливая Каховскую ГЭС, препятствуют проведению на ней ремонтных работ, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в четверг.
"Каховская ГЭС продолжает находиться под обстрелами. Но несмотря на то, что украинские войска обстрелами не дают проводить ремонтные работы, наши гражданские и военные инженеры люди отважные, они выезжают на станцию и поддерживают ее работу", - сказал Леонтьев.
Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВладимир Леонтьев (Новая Каховка)
 
 
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