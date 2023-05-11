https://ria.ru/20230511/ges-1870938631.html

Украинские обстрелы мешают ремонту Каховской ГЭС

Украинские обстрелы мешают ремонту Каховской ГЭС - РИА Новости, 11.05.2023

Украинские обстрелы мешают ремонту Каховской ГЭС

Украинские войска, обстреливая Каховскую ГЭС, препятствуют проведению на ней ремонтных работ, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T08:41

2023-05-11T08:41

2023-05-11T08:41

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

владимир леонтьев (новая каховка)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Украинские войска, обстреливая Каховскую ГЭС, препятствуют проведению на ней ремонтных работ, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в четверг. "Каховская ГЭС продолжает находиться под обстрелами. Но несмотря на то, что украинские войска обстрелами не дают проводить ремонтные работы, наши гражданские и военные инженеры люди отважные, они выезжают на станцию и поддерживают ее работу", - сказал Леонтьев. Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230509/obstrel-1870648361.html

новая каховка

херсонская область

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Влада Копылова

новая каховка, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка)