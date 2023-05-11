"Шор" попросила Путина поднять в СБ ООН вопрос о геноциде в Молдавии
"Шор" попросила Путина поднять в СБ ООН вопрос о геноциде из-за действий власти в Молдавии
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Оппозиционная партия "Шор" написала открытое письмо Владимиру Путину и другим мировым лидерам с просьбой поднять в Совбезе ООН вопрос о геноциде в Молдавии из-за действий представителей власти.
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"Я хочу сегодня обратиться к другим странам, которые являются великими державами, — России, Китаю, Турции, Индии, Бразилии. Уважаемые лидеры, сегодня в Молдавии, по сути, происходит геноцид и беспредел <…>. Я прошу вас в Совете Безопасности ООН поднять вопрос о геноциде, происходящем сегодня в Молдове. Я обращаюсь с тем же призывом к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу", — написал лидер политсилы Илан Шор в Telegram.
По его словам, официальный Кишинев не считается с мнением народа, поскольку ориентируется на интересы Запада, уничтожает оппозицию, вводит цензуру, запрещая оппозиционные СМИ. Партия считает, что западным странам выгодно поссорить Молдавию с Россией, но последствиями этих действий стал кризис в экономике и энергетике.
"Сегодня западный режим тотально устраивает полный беспредел в юстиции и других сферах. <...> Пожалуйста, обратите внимание и помогите Молдове выйти из этого беспрецедентного беспредела и ига. Унижается память людей, унижается весь народ Молдавии во имя собственных интересов", — говорится в публикации.
В среду Конституционный суд Молдавии приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности политической партии "Шор".
В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, но некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа".