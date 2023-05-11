https://ria.ru/20230511/genotsid-1871127969.html

"Шор" попросила Путина поднять в СБ ООН вопрос о геноциде в Молдавии

"Шор" попросила Путина поднять в СБ ООН вопрос о геноциде в Молдавии - РИА Новости, 11.05.2023

"Шор" попросила Путина поднять в СБ ООН вопрос о геноциде в Молдавии

Оппозиционная партия "Шор" написала открытое письмо Владимиру Путину и другим мировым лидерам с просьбой поднять в Совбезе ООН вопрос о геноциде в Молдавии... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T18:24

2023-05-11T18:24

2023-05-11T19:08

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КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Оппозиционная партия "Шор" написала открытое письмо Владимиру Путину и другим мировым лидерам с просьбой поднять в Совбезе ООН вопрос о геноциде в Молдавии из-за действий представителей власти.По его словам, официальный Кишинев не считается с мнением народа, поскольку ориентируется на интересы Запада, уничтожает оппозицию, вводит цензуру, запрещая оппозиционные СМИ. Партия считает, что западным странам выгодно поссорить Молдавию с Россией, но последствиями этих действий стал кризис в экономике и энергетике."Сегодня западный режим тотально устраивает полный беспредел в юстиции и других сферах. <...> Пожалуйста, обратите внимание и помогите Молдове выйти из этого беспрецедентного беспредела и ига. Унижается память людей, унижается весь народ Молдавии во имя собственных интересов", — говорится в публикации.В среду Конституционный суд Молдавии приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности политической партии "Шор". В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, но некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа".

https://ria.ru/20230429/moldavia-1868735346.html

https://ria.ru/20230427/moldaviya-1868005420.html

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в мире, молдавия, бразилия, илан шор, владимир путин, антониу гутерриш, совет безопасности оон, оон, псрм, россия, китай