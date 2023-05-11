https://ria.ru/20230511/gasum-1870952498.html

СМИ: Gasum отказалась брать СПГ с проекта "Новатэка" "Криогаз — Высоцк"

СМИ: Gasum отказалась брать СПГ с проекта "Новатэка" "Криогаз — Высоцк" - РИА Новости, 11.05.2023

СМИ: Gasum отказалась брать СПГ с проекта "Новатэка" "Криогаз — Высоцк"

Финская энергетическая компания Gasum отказалась загружать свои танкеры сжиженным природным газом (СПГ) с проекта "Новатэка" "Криогаз-Высоцк", в последний раз... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T10:14

2023-05-11T10:14

2023-05-11T10:14

экономика

финляндия

россия

gasum

новатэк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770715446_0:89:3030:1793_1920x0_80_0_0_98ae61621ba454b424b0185b5017f9d7.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Финская энергетическая компания Gasum отказалась загружать свои танкеры сжиженным природным газом (СПГ) с проекта "Новатэка" "Криогаз-Высоцк", в последний раз танкер Coral Energice финской компании заходил в порт Высоцк 24 апреля и вышел оттуда не загруженным, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на аналитическую компанию Kpler. "Финская Gasum прекратила забирать свои партии СПГ с проекта "Новатэка" "Криогаз-Высоцк" в Ленобласти... Так, один из двух принадлежащих Gasum танкеров - Coral Energice - в последний раз заходил в порт Высоцк 24 апреля, откуда вышел не загруженным (последняя партия СПГ вывезена судном 12 апреля). Второй танкер Gasum - Coral Energy - в последний раз заходил в порт Высоцк 4 апреля. До этого ежемесячно танкеры забирали по несколько грузов. Два газовоза Gasum перевозили 17,46 тысячи и 14,2 тысячи кубометров топлива соответственно", - говорится в статье. Уточняется, что "Криогаз-Высоцк" способен производить 660 тысяч тонн СПГ в год. 51% в проекте принадлежит "Новатэку", остальные 49% - Газпромбанку. "Коммерсант" поясняет, что трубопроводные поставки газа в Финляндию прекратились 21 мая прошлого года, так как страна отказалась расплачиваться за поставки газа в рублях. При этом Gasum продолжала получать российский газ из Высоцка по контракту с "Газпром экспортом" - агентом по экспорту газа для "Новатэка". Так как указ президента РФ Владимира Путина не распространяется на контракты по СПГ, Финляндия продолжала закупки в евро. Контракт работает по принципу take-or-pay - финны обязаны платить за забронированные объемы, даже если они их не забирают. Как указывается в статье, Финлядия заявила в 2022 году, что откажется от трубопроводных поставок газа, и будет покупать только СПГ. Газ занимает лишь 6% в энергобалансе Финляндии и после прекращения поставок из РФ Финляндия импортирует газ через газопровод Balticconnector в Эстонии, а также покупает СПГ у Литвы и Латвии. Отгрузки СПГ с терминала "Криогаз-Высоцк" в последние месяцы снижались - в декабре прошлого поставлено 24 тысячи тонн, в апреле - 15 тысяч тонн. Финляндия импортировала 0,27 миллиона тонн СПГ в прошлом году, 195 тысяч из них - из Высоцка. Спрос на газ в 2022 году в стране упал на 47%. "Финские компании, наряду с компаниями из Швеции и Бельгии, являются "якорными" импортерами для терминала в Высоцке", - цитирует "Коммерсант" слова Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов. Прекращение импорта из России сейчас не создадут проблем для энергетический безопасности Финляндии, добавил он. В условиях слабого спроса на газ в Европе, финские компании смогут найти необходимые объемы на открытом рынке, но Россия по прежнему остается ключевым поставщиком СПГ.

https://ria.ru/20221117/arbitrazh-1832185234.html

https://ria.ru/20230316/gazprom-1858268513.html

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, финляндия, россия, gasum, новатэк