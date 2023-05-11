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СМИ: Gasum отказалась брать СПГ с проекта "Новатэка" "Криогаз — Высоцк" - РИА Новости, 11.05.2023
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10:14 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/gasum-1870952498.html
СМИ: Gasum отказалась брать СПГ с проекта "Новатэка" "Криогаз — Высоцк"
СМИ: Gasum отказалась брать СПГ с проекта "Новатэка" "Криогаз — Высоцк" - РИА Новости, 11.05.2023
СМИ: Gasum отказалась брать СПГ с проекта "Новатэка" "Криогаз — Высоцк"
Финская энергетическая компания Gasum отказалась загружать свои танкеры сжиженным природным газом (СПГ) с проекта "Новатэка" "Криогаз-Высоцк", в последний раз... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:14
2023-05-11T10:14
экономика
финляндия
россия
gasum
новатэк
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Финская энергетическая компания Gasum отказалась загружать свои танкеры сжиженным природным газом (СПГ) с проекта "Новатэка" "Криогаз-Высоцк", в последний раз танкер Coral Energice финской компании заходил в порт Высоцк 24 апреля и вышел оттуда не загруженным, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на аналитическую компанию Kpler. "Финская Gasum прекратила забирать свои партии СПГ с проекта "Новатэка" "Криогаз-Высоцк" в Ленобласти... Так, один из двух принадлежащих Gasum танкеров - Coral Energice - в последний раз заходил в порт Высоцк 24 апреля, откуда вышел не загруженным (последняя партия СПГ вывезена судном 12 апреля). Второй танкер Gasum - Coral Energy - в последний раз заходил в порт Высоцк 4 апреля. До этого ежемесячно танкеры забирали по несколько грузов. Два газовоза Gasum перевозили 17,46 тысячи и 14,2 тысячи кубометров топлива соответственно", - говорится в статье. Уточняется, что "Криогаз-Высоцк" способен производить 660 тысяч тонн СПГ в год. 51% в проекте принадлежит "Новатэку", остальные 49% - Газпромбанку. "Коммерсант" поясняет, что трубопроводные поставки газа в Финляндию прекратились 21 мая прошлого года, так как страна отказалась расплачиваться за поставки газа в рублях. При этом Gasum продолжала получать российский газ из Высоцка по контракту с "Газпром экспортом" - агентом по экспорту газа для "Новатэка". Так как указ президента РФ Владимира Путина не распространяется на контракты по СПГ, Финляндия продолжала закупки в евро. Контракт работает по принципу take-or-pay - финны обязаны платить за забронированные объемы, даже если они их не забирают. Как указывается в статье, Финлядия заявила в 2022 году, что откажется от трубопроводных поставок газа, и будет покупать только СПГ. Газ занимает лишь 6% в энергобалансе Финляндии и после прекращения поставок из РФ Финляндия импортирует газ через газопровод Balticconnector в Эстонии, а также покупает СПГ у Литвы и Латвии. Отгрузки СПГ с терминала "Криогаз-Высоцк" в последние месяцы снижались - в декабре прошлого поставлено 24 тысячи тонн, в апреле - 15 тысяч тонн. Финляндия импортировала 0,27 миллиона тонн СПГ в прошлом году, 195 тысяч из них - из Высоцка. Спрос на газ в 2022 году в стране упал на 47%. "Финские компании, наряду с компаниями из Швеции и Бельгии, являются "якорными" импортерами для терминала в Высоцке", - цитирует "Коммерсант" слова Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов. Прекращение импорта из России сейчас не создадут проблем для энергетический безопасности Финляндии, добавил он. В условиях слабого спроса на газ в Европе, финские компании смогут найти необходимые объемы на открытом рынке, но Россия по прежнему остается ключевым поставщиком СПГ.
https://ria.ru/20221117/arbitrazh-1832185234.html
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экономика, финляндия, россия, gasum, новатэк
Экономика, Финляндия, Россия, Gasum, Новатэк
СМИ: Gasum отказалась брать СПГ с проекта "Новатэка" "Криогаз — Высоцк"

"Ъ": финская Gasum отказалась брать партии СПГ с проекта "Новатэка" "Криогаз — Высоцк"

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Финская энергетическая компания Gasum отказалась загружать свои танкеры сжиженным природным газом (СПГ) с проекта "Новатэка" "Криогаз-Высоцк", в последний раз танкер Coral Energice финской компании заходил в порт Высоцк 24 апреля и вышел оттуда не загруженным, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.
"Финская Gasum прекратила забирать свои партии СПГ с проекта "Новатэка" "Криогаз-Высоцк" в Ленобласти... Так, один из двух принадлежащих Gasum танкеров - Coral Energice - в последний раз заходил в порт Высоцк 24 апреля, откуда вышел не загруженным (последняя партия СПГ вывезена судном 12 апреля). Второй танкер Gasum - Coral Energy - в последний раз заходил в порт Высоцк 4 апреля. До этого ежемесячно танкеры забирали по несколько грузов. Два газовоза Gasum перевозили 17,46 тысячи и 14,2 тысячи кубометров топлива соответственно", - говорится в статье.
Уточняется, что "Криогаз-Высоцк" способен производить 660 тысяч тонн СПГ в год. 51% в проекте принадлежит "Новатэку", остальные 49% - Газпромбанку.
"Коммерсант" поясняет, что трубопроводные поставки газа в Финляндию прекратились 21 мая прошлого года, так как страна отказалась расплачиваться за поставки газа в рублях. При этом Gasum продолжала получать российский газ из Высоцка по контракту с "Газпром экспортом" - агентом по экспорту газа для "Новатэка". Так как указ президента РФ Владимира Путина не распространяется на контракты по СПГ, Финляндия продолжала закупки в евро. Контракт работает по принципу take-or-pay - финны обязаны платить за забронированные объемы, даже если они их не забирают.
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Как указывается в статье, Финлядия заявила в 2022 году, что откажется от трубопроводных поставок газа, и будет покупать только СПГ. Газ занимает лишь 6% в энергобалансе Финляндии и после прекращения поставок из РФ Финляндия импортирует газ через газопровод Balticconnector в Эстонии, а также покупает СПГ у Литвы и Латвии. Отгрузки СПГ с терминала "Криогаз-Высоцк" в последние месяцы снижались - в декабре прошлого поставлено 24 тысячи тонн, в апреле - 15 тысяч тонн. Финляндия импортировала 0,27 миллиона тонн СПГ в прошлом году, 195 тысяч из них - из Высоцка. Спрос на газ в 2022 году в стране упал на 47%.
"Финские компании, наряду с компаниями из Швеции и Бельгии, являются "якорными" импортерами для терминала в Высоцке", - цитирует "Коммерсант" слова Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов. Прекращение импорта из России сейчас не создадут проблем для энергетический безопасности Финляндии, добавил он. В условиях слабого спроса на газ в Европе, финские компании смогут найти необходимые объемы на открытом рынке, но Россия по прежнему остается ключевым поставщиком СПГ.
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ЭкономикаФинляндияРоссияGasumНоватэк
 
 
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