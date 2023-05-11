https://ria.ru/20230511/frg-1870920673.html

﻿Правительство ФРГ выделит еще один миллиард евро на содержание беженцев

﻿Правительство ФРГ выделит еще один миллиард евро на содержание беженцев - РИА Новости, 11.05.2023

﻿Правительство ФРГ выделит еще один миллиард евро на содержание беженцев

Правительство ФРГ выделит федеральным землям дополнительно один миллиард евро на содержание беженцев в текущем году, говорится в резолюции по итогам... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T00:50

2023-05-11T00:50

2023-05-11T00:50

германия

украина

олаф шольц

евросоюз

в мире

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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Правительство ФРГ выделит федеральным землям дополнительно один миллиард евро на содержание беженцев в текущем году, говорится в резолюции по итогам консультаций по вопросам беженцев между федеральным правительством и землями. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду встретился с главами правительств федеральных земель на специальной конференции, чтобы обсудить вопросы по обеспечению беженцев. Консультации длились несколько часов. Как отметил Шольц на пресс-конференции по итогам дискуссий, дебаты прошли конструктивно. Был достигнут ряд договоренностей. "Федеральное правительство увеличит на один миллиард евро единовременную выплату беженцев землям в 2023 году, чтобы поддержать земли в предоставлении дополнительных льгот своим муниципалитетам и в финансировании цифровизации органов по делам иностранцев", - отмечается в соглашении, опубликованном на портале правительства ФРГ. Среди прочих мер, согласованных между правительством и землями, говорится о необходимости дальнейших усилий на европейском уровне, чтобы сделать контроль и защиту внешних границ ЕС более эффективными. "Целью политики в отношении убежища и беженцев должно оставаться достижение солидарной системы распределения. Это также включает в себя функционирующую Дублинскую процедуру. Федеральное правительство продолжит работу в рамках Европейского союза, чтобы обеспечить достижение обязательного соглашения о приеме беженцев между всеми странами-членами", - уточняется в документе. По данным правительства ФРГ, в настоящее время люди, ищущие убежища в Германии, приезжают не только с Украины, но и из других стран. За первые четыре месяца 2023 года количество ходатайств о предоставлении убежища увеличилось на 78,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

https://ria.ru/20230416/bezhentsy-1865674571.html

https://ria.ru/20230504/migranty-1869546177.html

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германия, украина, олаф шольц, евросоюз, в мире