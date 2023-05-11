https://ria.ru/20230511/fortum-1871027262.html

О возможных компенсациях Fortum речи не идет, заявил Песков

О возможных компенсациях Fortum речи не идет, заявил Песков - РИА Новости, 11.05.2023

О возможных компенсациях Fortum речи не идет, заявил Песков

Решений о национализации российских активов финского энергетического концерна Fortum нет, о выплате им какой-либо компенсации речи не идет, заявил... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:26

2023-05-11T13:26

2023-05-11T13:26

экономика

россия

германия

дмитрий песков

владимир путин

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

uniper

фортум

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Решений о национализации российских активов финского энергетического концерна Fortum нет, о выплате им какой-либо компенсации речи не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ни о каких компенсациях речи не идет. По национализации никаких решений нет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, возможна ли национализация российских активов концерна и не планируется ли выплатить финской стороне компенсацию. Финская компания ранее объявила, что спишет свои российские активы на 1,7 миллиарда евро, которые перешли под управление Росимущества, и "деконсолидирует российский сегмент". Fortum стал одной из двух иностранных компаний, подпавших под указ президента РФ Владимира Путина об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Но этот перечень может быть расширен. Fortum в России принадлежит, помимо 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшей ТГК-10), около 30% в ТГК-1 (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в России.

https://ria.ru/20230511/fortum-1870998706.html

https://ria.ru/20230505/fortum-1869830512.html

россия

германия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

экономика, россия, германия, дмитрий песков, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), uniper, фортум, санкции в отношении россии