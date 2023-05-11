В Fortum не исключили возможности продажи активов в России
Финская энергетическая компания Fortum не исключила возможности продажи активов в России
CC BY-SA 4.0 / Sini V / Fortum HQ Keilaniemi
Офис компании Fortum. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Финская энергетическая компания Fortum не исключает возможности продажи активов в РФ, но смена менеджмента российской "дочки" усложняет процесс, заявил гендиректор компании Маркус Раурамо.
"Во-первых, мы решительно возражаем против того, что сделало российское правительство. Мы не видим никаких оснований для этого... Можем ли мы продать? В теории мы можем, но смена менеджмента в российских активах усложняет этот процесс", - заявил он в ходе телеконференции с аналитиками и инвесторами.
Ранее компания также объявила, что спишет свои российские активы на 1,7 миллиарда евро, которые перешли под управление Росимущества, и "деконсолидирует российский сегмент".
Fortum стал одной из двух иностранных компаний, подпавших под указ президента РФ Владимира Путина об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Но этот перечень может быть расширен.
Fortum в России принадлежит, помимо 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшей ТГК-10), около 30% в ТГК-1 (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в России.