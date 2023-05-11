https://ria.ru/20230511/fortum-1870998706.html

В Fortum не исключили возможности продажи активов в России

В Fortum не исключили возможности продажи активов в России - РИА Новости, 11.05.2023

В Fortum не исключили возможности продажи активов в России

Финская энергетическая компания Fortum не исключает возможности продажи активов в РФ, но смена менеджмента российской "дочки" усложняет процесс, заявил... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T12:20

2023-05-11T12:20

2023-05-11T12:20

экономика

россия

фортум

финляндия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Финская энергетическая компания Fortum не исключает возможности продажи активов в РФ, но смена менеджмента российской "дочки" усложняет процесс, заявил гендиректор компании Маркус Раурамо. "Во-первых, мы решительно возражаем против того, что сделало российское правительство. Мы не видим никаких оснований для этого... Можем ли мы продать? В теории мы можем, но смена менеджмента в российских активах усложняет этот процесс", - заявил он в ходе телеконференции с аналитиками и инвесторами. Ранее компания также объявила, что спишет свои российские активы на 1,7 миллиарда евро, которые перешли под управление Росимущества, и "деконсолидирует российский сегмент". Fortum стал одной из двух иностранных компаний, подпавших под указ президента РФ Владимира Путина об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Но этот перечень может быть расширен. Fortum в России принадлежит, помимо 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшей ТГК-10), около 30% в ТГК-1 (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в России.

https://ria.ru/20230505/fortum-1869866988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, фортум, финляндия