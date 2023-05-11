https://ria.ru/20230511/fortum-1870945594.html

Fortum спишет свои российские активы на 1,7 миллиарда евро

Fortum спишет свои российские активы на 1,7 миллиарда евро - РИА Новости, 11.05.2023

Fortum спишет свои российские активы на 1,7 миллиарда евро

Финская энергетическая компания Fortum сообщила о списании российских активов на 1,7 миллиарда евро и деконсолидации российского сегмента. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T09:41

2023-05-11T09:41

2023-05-11T11:11

экономика

россия

фортум

финляндия

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая — РИА Новости. Финская энергетическая компания Fortum сообщила о списании российских активов на 1,7 миллиарда евро и деконсолидации российского сегмента.Активы полностью спишут в финансовых отчетах за второй квартал 2023 года.В компании подсчитали, что ее общие инвестиции в Россию составили около шести миллиардов евро с учетом первоначальной покупки акций. В то же время вложения финансировались в значительной степени за счет денежных потоков, генерируемых в самой России.Как подчеркнул президент Fortum Маркус Раурамо, уход из России не ставит под угрозу успешную реализацию новой стратегии компании.Fortum стал одной из двух иностранных компаний, активы которой передали во временной управление Росимущества в соответствии с указом президента об ответных мерах на изъятие российской собственности за рубежом.Под действие документа попали косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73 процента акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23 процента "Фортума".Fortum в России принадлежит 98,23 процента в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30 процентов в ПАО "ТГК-1" (основной акционер — "Газпром энергохолдинг"). Согласно финансовой отчетности, на конец 2022 года в российском подразделении компании работали 2724 человека.

https://ria.ru/20230505/fortum-1869866988.html

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финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, фортум, финляндия