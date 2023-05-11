Fortum спишет свои российские активы на 1,7 миллиарда евро
Финская энергетическая компания Fortum спишет свои российские активы на 1,7 миллиарда евро
CC BY-SA 4.0 / Sini V / Fortum HQ Keilaniemi
Офис компании Fortum. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая — РИА Новости. Финская энергетическая компания Fortum сообщила о списании российских активов на 1,7 миллиарда евро и деконсолидации российского сегмента.
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"Fortum отразит обесценение в размере около 1,7 миллиарда евро, равном оставшейся балансовой стоимости, что негативно отразится на капитале Группы", — говорится в пресс-релизе.
Активы полностью спишут в финансовых отчетах за второй квартал 2023 года.
В компании подсчитали, что ее общие инвестиции в Россию составили около шести миллиардов евро с учетом первоначальной покупки акций. В то же время вложения финансировались в значительной степени за счет денежных потоков, генерируемых в самой России.
Как подчеркнул президент Fortum Маркус Раурамо, уход из России не ставит под угрозу успешную реализацию новой стратегии компании.
Fortum стал одной из двух иностранных компаний, активы которой передали во временной управление Росимущества в соответствии с указом президента об ответных мерах на изъятие российской собственности за рубежом.
Fortum в России принадлежит 98,23 процента в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30 процентов в ПАО "ТГК-1" (основной акционер — "Газпром энергохолдинг"). Согласно финансовой отчетности, на конец 2022 года в российском подразделении компании работали 2724 человека.