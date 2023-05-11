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"Круг добра" соблюдает сроки рассмотрения заявок, заявил Ткаченко - РИА Новости, 11.05.2023
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13:04 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/fond-1871020512.html
"Круг добра" соблюдает сроки рассмотрения заявок, заявил Ткаченко
"Круг добра" соблюдает сроки рассмотрения заявок, заявил Ткаченко - РИА Новости, 11.05.2023
"Круг добра" соблюдает сроки рассмотрения заявок, заявил Ткаченко
Сроки рассмотрения заявок на обеспечение лекарственными препаратами детей с орфанными заболеваниями от субъектов РФ соблюдаются фондом "Круг добра"... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:04
2023-05-11T13:04
общество
россия
александр ткаченко (протоиерей)
здоровье - общество
дети
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сроки рассмотрения заявок на обеспечение лекарственными препаратами детей с орфанными заболеваниями от субъектов РФ соблюдаются фондом "Круг добра" неукоснительно, однако от регионов иногда поступают некачественные заявки, сообщил председатель правления Фонда протоиерей Александр Ткаченко. "Постановлением правительства отведено всего 14 дней на то, чтобы заявка, поступившая от региона, была рассмотрена и экспертным советом была удовлетворена, либо пациенту был рекомендован иной вид лечения. Эти сроки соблюдаются неукоснительно. Есть сложность, связанная с качеством заявок, которые приходят от субъектов. Она связана в первую очередь с тем, что действительно специалисты по орфанным заболеваниям орфанны, специалисты очень редких заболеваний в регионах может не хватать", - рассказал Ткаченко на пресс-конференции, посвященной деятельности фонда и результатам его годового отчета. В некоторых регионах, например, добавил он, не хватает генетиков. "Поэтому бывают заявки приходят некачественные, мы комментируем, в чем мы видим ошибку, отправляем ее обратно и обычно в течение недели, может, чуть больше, приходит новое врачебное заключение, которое направляется на экспертный совет", - пояснил Ткаченко. "Здесь не могу поддержать ваш тезис про бюрократию, бюрократии в фонде "Круг добра" нет, у нас все достаточно жестко. К регионам относимся милостиво и помогаем повысить их квалификацию", - сказал протоиерей, отвечая на вопрос журналиста.
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общество, россия, александр ткаченко (протоиерей), здоровье - общество, дети, фонд "круг добра"
Общество, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Здоровье - Общество, Дети, Фонд "Круг добра"
"Круг добра" соблюдает сроки рассмотрения заявок, заявил Ткаченко

Ткаченко: фонд "Круг добра" соблюдает сроки рассмотрения заявок на лекарства для детей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель правления фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко
Председатель правления фонда Круг добра протоиерей Александр Ткаченко - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель правления фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сроки рассмотрения заявок на обеспечение лекарственными препаратами детей с орфанными заболеваниями от субъектов РФ соблюдаются фондом "Круг добра" неукоснительно, однако от регионов иногда поступают некачественные заявки, сообщил председатель правления Фонда протоиерей Александр Ткаченко.
"Постановлением правительства отведено всего 14 дней на то, чтобы заявка, поступившая от региона, была рассмотрена и экспертным советом была удовлетворена, либо пациенту был рекомендован иной вид лечения. Эти сроки соблюдаются неукоснительно. Есть сложность, связанная с качеством заявок, которые приходят от субъектов. Она связана в первую очередь с тем, что действительно специалисты по орфанным заболеваниям орфанны, специалисты очень редких заболеваний в регионах может не хватать", - рассказал Ткаченко на пресс-конференции, посвященной деятельности фонда и результатам его годового отчета.
В некоторых регионах, например, добавил он, не хватает генетиков. "Поэтому бывают заявки приходят некачественные, мы комментируем, в чем мы видим ошибку, отправляем ее обратно и обычно в течение недели, может, чуть больше, приходит новое врачебное заключение, которое направляется на экспертный совет", - пояснил Ткаченко.
"Здесь не могу поддержать ваш тезис про бюрократию, бюрократии в фонде "Круг добра" нет, у нас все достаточно жестко. К регионам относимся милостиво и помогаем повысить их квалификацию", - сказал протоиерей, отвечая на вопрос журналиста.
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ОбществоРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Здоровье - ОбществоДетиФонд "Круг добра"
 
 
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