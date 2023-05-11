https://ria.ru/20230511/evroparlament-1871026753.html
В Европарламенте обсудят закон об искусственном интеллекте
В Европарламенте обсудят закон об искусственном интеллекте - РИА Новости, 11.05.2023
В Европарламенте обсудят закон об искусственном интеллекте
Депутаты профильных комитетов Европейского парламента (ЕП) предварительно согласовали начало консультаций по законодательству для регулирования систем... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:25
2023-05-11T13:25
2023-05-11T13:25
в мире
технологии
европарламент
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Депутаты профильных комитетов Европейского парламента (ЕП) предварительно согласовали начало консультаций по законодательству для регулирования систем искусственного интеллекта на европейском рынке, говорится в заявлении ЕП. "После утверждения это будут первые в мире правила для искусственного интеллекта", - говорится в документе. В частности, комитеты по внутреннему рынку и гражданским свободам Европарламента утвердили мандат на переговоры по согласованию правил для систем искусственного интеллекта, который должен быть формально подтвержден на пленарной сессии ЕП в июне. После этого начнутся дебаты с Советом ЕС по финальному тексту закона. Примечательно, что к первой версии законопроекта, предложенной Еврокомиссии еще в 2021 году, было внесено более трех тысяч поправок. "В своих поправках к предложению ЕК депутаты выступают за гарантии того, что системы искусственного интеллекта останутся под контролем человека, а также что они должны быть надежными, прозрачными, отслеживаемыми, недискриминационными, оберегающими окружающую среду", - говорится в документе. Евродепутаты настаивают на введении единого определения для понятия "искусственный интеллект", которое можно будет использовать по отношению к уже действующим и будущим система. При этом предлагается запрещать системы искусственного интеллекта, представляющие "неприемлемые риски для безопасности людей", в частности, использующие "техники манипуляции или эксплуатирующие уязвимости лиц". Речь идет о недопустимости классификации людей по их социальному поведению, социально-экономическому статусу или личным качествам. Депутаты предлагаю запретить системы удаленной биометрической идентификации в реальном времени в публичных местах. Кроме того, они выступают против бесконтрольного сбора биометрических данных в социальных сетях и системах видеонаблюдения для создания баз данных по распознаванию лиц. Предлагается запретить использование систем распознавания эмоций правоохранительными органами, на границах, в учебных заведениях и на рабочих местах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, европарламент, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Технологии, Европарламент, Еврокомиссия, Евросоюз
В Европарламенте обсудят закон об искусственном интеллекте
В Европарламенте запустили процесс согласования закона об искусственном интеллекте
БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости.
Депутаты профильных комитетов Европейского парламента (ЕП) предварительно согласовали начало консультаций по законодательству для регулирования систем искусственного интеллекта на европейском рынке, говорится в заявлении
ЕП.
"После утверждения это будут первые в мире правила для искусственного интеллекта", - говорится в документе.
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В частности, комитеты по внутреннему рынку и гражданским свободам Европарламента утвердили мандат на переговоры по согласованию правил для систем искусственного интеллекта, который должен быть формально подтвержден на пленарной сессии ЕП в июне. После этого начнутся дебаты с Советом ЕС
по финальному тексту закона.
Примечательно, что к первой версии законопроекта, предложенной Еврокомиссии
еще в 2021 году, было внесено более трех тысяч поправок.
"В своих поправках к предложению ЕК депутаты выступают за гарантии того, что системы искусственного интеллекта останутся под контролем человека, а также что они должны быть надежными, прозрачными, отслеживаемыми, недискриминационными, оберегающими окружающую среду", - говорится в документе.
Евродепутаты настаивают на введении единого определения для понятия "искусственный интеллект", которое можно будет использовать по отношению к уже действующим и будущим система.
При этом предлагается запрещать системы искусственного интеллекта, представляющие "неприемлемые риски для безопасности людей", в частности, использующие "техники манипуляции или эксплуатирующие уязвимости лиц". Речь идет о недопустимости классификации людей по их социальному поведению, социально-экономическому статусу или личным качествам.
Депутаты предлагаю запретить системы удаленной биометрической идентификации в реальном времени в публичных местах. Кроме того, они выступают против бесконтрольного сбора биометрических данных в социальных сетях и системах видеонаблюдения для создания баз данных по распознаванию лиц. Предлагается запретить использование систем распознавания эмоций правоохранительными органами, на границах, в учебных заведениях и на рабочих местах.
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