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В Европарламенте обсудят закон об искусственном интеллекте - РИА Новости, 11.05.2023
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13:25 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/evroparlament-1871026753.html
В Европарламенте обсудят закон об искусственном интеллекте
В Европарламенте обсудят закон об искусственном интеллекте - РИА Новости, 11.05.2023
В Европарламенте обсудят закон об искусственном интеллекте
Депутаты профильных комитетов Европейского парламента (ЕП) предварительно согласовали начало консультаций по законодательству для регулирования систем... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:25
2023-05-11T13:25
в мире
технологии
европарламент
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Депутаты профильных комитетов Европейского парламента (ЕП) предварительно согласовали начало консультаций по законодательству для регулирования систем искусственного интеллекта на европейском рынке, говорится в заявлении ЕП. "После утверждения это будут первые в мире правила для искусственного интеллекта", - говорится в документе. В частности, комитеты по внутреннему рынку и гражданским свободам Европарламента утвердили мандат на переговоры по согласованию правил для систем искусственного интеллекта, который должен быть формально подтвержден на пленарной сессии ЕП в июне. После этого начнутся дебаты с Советом ЕС по финальному тексту закона. Примечательно, что к первой версии законопроекта, предложенной Еврокомиссии еще в 2021 году, было внесено более трех тысяч поправок. "В своих поправках к предложению ЕК депутаты выступают за гарантии того, что системы искусственного интеллекта останутся под контролем человека, а также что они должны быть надежными, прозрачными, отслеживаемыми, недискриминационными, оберегающими окружающую среду", - говорится в документе. Евродепутаты настаивают на введении единого определения для понятия "искусственный интеллект", которое можно будет использовать по отношению к уже действующим и будущим система. При этом предлагается запрещать системы искусственного интеллекта, представляющие "неприемлемые риски для безопасности людей", в частности, использующие "техники манипуляции или эксплуатирующие уязвимости лиц". Речь идет о недопустимости классификации людей по их социальному поведению, социально-экономическому статусу или личным качествам. Депутаты предлагаю запретить системы удаленной биометрической идентификации в реальном времени в публичных местах. Кроме того, они выступают против бесконтрольного сбора биометрических данных в социальных сетях и системах видеонаблюдения для создания баз данных по распознаванию лиц. Предлагается запретить использование систем распознавания эмоций правоохранительными органами, на границах, в учебных заведениях и на рабочих местах.
https://ria.ru/20230511/ii-1870958715.html
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в мире, технологии, европарламент, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Технологии, Европарламент, Еврокомиссия, Евросоюз
В Европарламенте обсудят закон об искусственном интеллекте

В Европарламенте запустили процесс согласования закона об искусственном интеллекте

© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Депутаты профильных комитетов Европейского парламента (ЕП) предварительно согласовали начало консультаций по законодательству для регулирования систем искусственного интеллекта на европейском рынке, говорится в заявлении ЕП.
"После утверждения это будут первые в мире правила для искусственного интеллекта", - говорится в документе.
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В частности, комитеты по внутреннему рынку и гражданским свободам Европарламента утвердили мандат на переговоры по согласованию правил для систем искусственного интеллекта, который должен быть формально подтвержден на пленарной сессии ЕП в июне. После этого начнутся дебаты с Советом ЕС по финальному тексту закона.
Примечательно, что к первой версии законопроекта, предложенной Еврокомиссии еще в 2021 году, было внесено более трех тысяч поправок.
"В своих поправках к предложению ЕК депутаты выступают за гарантии того, что системы искусственного интеллекта останутся под контролем человека, а также что они должны быть надежными, прозрачными, отслеживаемыми, недискриминационными, оберегающими окружающую среду", - говорится в документе.
Евродепутаты настаивают на введении единого определения для понятия "искусственный интеллект", которое можно будет использовать по отношению к уже действующим и будущим система.
При этом предлагается запрещать системы искусственного интеллекта, представляющие "неприемлемые риски для безопасности людей", в частности, использующие "техники манипуляции или эксплуатирующие уязвимости лиц". Речь идет о недопустимости классификации людей по их социальному поведению, социально-экономическому статусу или личным качествам.
Депутаты предлагаю запретить системы удаленной биометрической идентификации в реальном времени в публичных местах. Кроме того, они выступают против бесконтрольного сбора биометрических данных в социальных сетях и системах видеонаблюдения для создания баз данных по распознаванию лиц. Предлагается запретить использование систем распознавания эмоций правоохранительными органами, на границах, в учебных заведениях и на рабочих местах.
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