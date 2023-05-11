https://ria.ru/20230511/elizarov-1870928153.html

Умер актер из фильма "Экипаж" Анатолий Елизаров

Умер актер из фильма "Экипаж" Анатолий Елизаров - РИА Новости, 11.05.2023

Умер актер из фильма "Экипаж" Анатолий Елизаров

Умер заслуженный артист России, актер и режиссер, мим Анатолий Елизаров на 81-м году жизни, об этом сообщил актер Алексей Севастьянов на своей странице во... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T04:41

2023-05-11T04:41

2023-05-11T12:01

культура

россия

общество

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Умер заслуженный артист России, актер и режиссер, мим Анатолий Елизаров на 81-м году жизни, об этом сообщил актер Алексей Севастьянов на своей странице во "ВКонтакте".Анатолий Елизаров окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в 1981 году, имел звание заслуженного артиста Российской Федерации. Актер был известен как мим классического направления, обучался искусству пантомимы у артиста Рудольфа Славского. Елизаров запомнился широкому зрителю благодаря картинам "Берег", "Совсем пропащий", "Айболит-66", "Экипаж".

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