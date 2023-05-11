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Умер актер из фильма "Экипаж" Анатолий Елизаров - РИА Новости, 11.05.2023
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Культура
 
04:41 11.05.2023 (обновлено: 12:01 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/elizarov-1870928153.html
Умер актер из фильма "Экипаж" Анатолий Елизаров
Умер актер из фильма "Экипаж" Анатолий Елизаров - РИА Новости, 11.05.2023
Умер актер из фильма "Экипаж" Анатолий Елизаров
Умер заслуженный артист России, актер и режиссер, мим Анатолий Елизаров на 81-м году жизни, об этом сообщил актер Алексей Севастьянов на своей странице во... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T04:41
2023-05-11T12:01
культура
россия
общество
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Умер заслуженный артист России, актер и режиссер, мим Анатолий Елизаров на 81-м году жизни, об этом сообщил актер Алексей Севастьянов на своей странице во "ВКонтакте".Анатолий Елизаров окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в 1981 году, имел звание заслуженного артиста Российской Федерации. Актер был известен как мим классического направления, обучался искусству пантомимы у артиста Рудольфа Славского. Елизаров запомнился широкому зрителю благодаря картинам "Берег", "Совсем пропащий", "Айболит-66", "Экипаж".
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россия, общество
Культура, Россия, Общество
Умер актер из фильма "Экипаж" Анатолий Елизаров

Актер из фильма "Экипаж" Анатолий Елизаров умер на 81-м году жизни

© Мосфильм 1976Анатолий Елизаров в фильме "Экипаж"
Анатолий Елизаров в фильме Экипаж
© Мосфильм 1976
Анатолий Елизаров в фильме "Экипаж"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Умер заслуженный артист России, актер и режиссер, мим Анатолий Елизаров на 81-м году жизни, об этом сообщил актер Алексей Севастьянов на своей странице во "ВКонтакте".
«
"Восьмого мая 2023 года скончался мой друг Анатолий Елизаров. Всю свою творческую жизнь он посвятил пантомиме. Прощай, мим! Прощай, мой друг", — говорится в сообщении.
Анатолий Елизаров окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в 1981 году, имел звание заслуженного артиста Российской Федерации. Актер был известен как мим классического направления, обучался искусству пантомимы у артиста Рудольфа Славского. Елизаров запомнился широкому зрителю благодаря картинам "Берег", "Совсем пропащий", "Айболит-66", "Экипаж".
© РИА Новости / Б. Елин | Перейти в медиабанкМим Анатолий Елизаров в пантомиме "Морская новелла"
Мим Анатолий Елизаров в пантомиме Морская новелла - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Б. Елин
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Мим Анатолий Елизаров в пантомиме "Морская новелла"
 
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