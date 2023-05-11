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ЦБ ожидает роста российской экономики во втором квартале - РИА Новости, 12.05.2023
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17:20 11.05.2023 (обновлено: 02:24 12.05.2023)
https://ria.ru/20230511/ekonomika-1871107124.html
ЦБ ожидает роста российской экономики во втором квартале
ЦБ ожидает роста российской экономики во втором квартале - РИА Новости, 12.05.2023
ЦБ ожидает роста российской экономики во втором квартале
Спад российского ВВП в первом квартале 2023 года составил 2,3 процента в годовом выражении, во втором квартале прогнозируется его рост сразу на 4,2 процента,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-11T17:20
2023-05-12T02:24
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спад российского ВВП в первом квартале 2023 года составил 2,3 процента в годовом выражении, во втором квартале прогнозируется его рост сразу на 4,2 процента, следует из доклада Центрального Банка России. По оценке Минэкономразвития, за первый квартал снижение экономики составил 2,2 процента. Росстат обнародует предварительную оценку динамики валового внутреннего продукта за первые три месяца 2023 года через шесть дней.
https://ria.ru/20230511/inflyatsiya-1871104472.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
ЦБ ожидает роста российской экономики во втором квартале

ЦБ спрогнозировал рост ВВП России во втором квартале 2023 года на 4,2%

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Центральный банк РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спад российского ВВП в первом квартале 2023 года составил 2,3 процента в годовом выражении, во втором квартале прогнозируется его рост сразу на 4,2 процента, следует из доклада Центрального Банка России.
По оценке Минэкономразвития, за первый квартал снижение экономики составил 2,2 процента. Росстат обнародует предварительную оценку динамики валового внутреннего продукта за первые три месяца 2023 года через шесть дней.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
ЦБ прогнозирует годовую инфляцию по итогам второго квартала в 3,6 процента
Вчера, 17:12
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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