https://ria.ru/20230511/ekonomika-1871107124.html

ЦБ ожидает роста российской экономики во втором квартале

ЦБ ожидает роста российской экономики во втором квартале - РИА Новости, 12.05.2023

ЦБ ожидает роста российской экономики во втором квартале

Спад российского ВВП в первом квартале 2023 года составил 2,3 процента в годовом выражении, во втором квартале прогнозируется его рост сразу на 4,2 процента,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-11T17:20

2023-05-11T17:20

2023-05-12T02:24

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871068632_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9766ab7c3799e9a2be549b820464cb11.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спад российского ВВП в первом квартале 2023 года составил 2,3 процента в годовом выражении, во втором квартале прогнозируется его рост сразу на 4,2 процента, следует из доклада Центрального Банка России. По оценке Минэкономразвития, за первый квартал снижение экономики составил 2,2 процента. Росстат обнародует предварительную оценку динамики валового внутреннего продукта за первые три месяца 2023 года через шесть дней.

https://ria.ru/20230511/inflyatsiya-1871104472.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)