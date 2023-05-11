https://ria.ru/20230511/drony-1871033180.html

Российский генерал опроверг слова о летевших на Москву 9 мая дронах

Российский генерал опроверг слова о летевших на Москву 9 мая дронах - РИА Новости, 11.05.2023

Российский генерал опроверг слова о летевших на Москву 9 мая дронах

Председатель президиума общественной организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой опроверг свое заявление, что ВСУ 9 мая пытались атаковать Москву... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:42

2023-05-11T13:42

2023-05-11T15:46

специальная военная операция на украине

москва

безопасность

россия

сергей липовой

офицеры россии

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572753997_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_0d9d2a08245dbdf52010079d198f842a.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Председатель президиума общественной организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой опроверг свое заявление, что ВСУ 9 мая пытались атаковать Москву сотней беспилотников.О том, что киевский режим в День Победы запустил на Москву сто беспилотников, Липовой сообщил сегодня утром на брифинге в пресс-центре НСН. Он указывал, что все аппараты удалось обезвредить средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.Как заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, силовые структуры не сообщали о каких-либо попытках атаковать Москву 9 мая.В ночь на 3 мая киевский режим попытался нанести удар по Кремлю двумя беспилотниками, оба аппарата вывели из строя, ущерба они не нанесли. Главы государства в момент атаки в резиденции не было. СК завел дело по статье "Теракт".

https://ria.ru/20230510/bloger-1870802693.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, безопасность, россия, сергей липовой, офицеры россии, ситуация в днр и лнр