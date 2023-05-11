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Российский генерал опроверг слова о летевших на Москву 9 мая дронах - РИА Новости, 11.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:42 11.05.2023 (обновлено: 15:46 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/drony-1871033180.html
Российский генерал опроверг слова о летевших на Москву 9 мая дронах
Российский генерал опроверг слова о летевших на Москву 9 мая дронах - РИА Новости, 11.05.2023
Российский генерал опроверг слова о летевших на Москву 9 мая дронах
Председатель президиума общественной организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой опроверг свое заявление, что ВСУ 9 мая пытались атаковать Москву... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:42
2023-05-11T15:46
специальная военная операция на украине
москва
безопасность
россия
сергей липовой
офицеры россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Председатель президиума общественной организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой опроверг свое заявление, что ВСУ 9 мая пытались атаковать Москву сотней беспилотников.О том, что киевский режим в День Победы запустил на Москву сто беспилотников, Липовой сообщил сегодня утром на брифинге в пресс-центре НСН. Он указывал, что все аппараты удалось обезвредить средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.Как заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, силовые структуры не сообщали о каких-либо попытках атаковать Москву 9 мая.В ночь на 3 мая киевский режим попытался нанести удар по Кремлю двумя беспилотниками, оба аппарата вывели из строя, ущерба они не нанесли. Главы государства в момент атаки в резиденции не было. СК завел дело по статье "Теракт".
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москва, безопасность, россия, сергей липовой, офицеры россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Россия, Сергей Липовой, Офицеры России, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российский генерал опроверг слова о летевших на Москву 9 мая дронах

Генерал Липовой назвал сведения о ста летевших на Москву 9 мая дронах непроверенными

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГенерал-майор Сергей Липовой
Генерал-майор Сергей Липовой - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Генерал-майор Сергей Липовой. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Председатель президиума общественной организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой опроверг свое заявление, что ВСУ 9 мая пытались атаковать Москву сотней беспилотников.
«

"Информация о 100 украинских дронах, якобы летевших на Москву 9 мая, является непроверенной. Она была получена из неофициальных источников по публикациям в социальных сетях", — сказал генерал-майор.

О том, что киевский режим в День Победы запустил на Москву сто беспилотников, Липовой сообщил сегодня утром на брифинге в пресс-центре НСН. Он указывал, что все аппараты удалось обезвредить средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.
Как заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, силовые структуры не сообщали о каких-либо попытках атаковать Москву 9 мая.
В ночь на 3 мая киевский режим попытался нанести удар по Кремлю двумя беспилотниками, оба аппарата вывели из строя, ущерба они не нанесли. Главы государства в момент атаки в резиденции не было. СК завел дело по статье "Теракт".
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваБезопасностьРоссияСергей ЛиповойОфицеры РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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