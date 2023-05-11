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Российский генерал опроверг слова о летевших на Москву 9 мая дронах
Российский генерал опроверг слова о летевших на Москву 9 мая дронах - РИА Новости, 11.05.2023
Российский генерал опроверг слова о летевших на Москву 9 мая дронах
Председатель президиума общественной организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой опроверг свое заявление, что ВСУ 9 мая пытались атаковать Москву... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:42
2023-05-11T13:42
2023-05-11T15:46
специальная военная операция на украине
москва
безопасность
россия
сергей липовой
офицеры россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Председатель президиума общественной организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой опроверг свое заявление, что ВСУ 9 мая пытались атаковать Москву сотней беспилотников.О том, что киевский режим в День Победы запустил на Москву сто беспилотников, Липовой сообщил сегодня утром на брифинге в пресс-центре НСН. Он указывал, что все аппараты удалось обезвредить средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.Как заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, силовые структуры не сообщали о каких-либо попытках атаковать Москву 9 мая.В ночь на 3 мая киевский режим попытался нанести удар по Кремлю двумя беспилотниками, оба аппарата вывели из строя, ущерба они не нанесли. Главы государства в момент атаки в резиденции не было. СК завел дело по статье "Теракт".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Россия, Сергей Липовой, Офицеры России, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российский генерал опроверг слова о летевших на Москву 9 мая дронах
Генерал Липовой назвал сведения о ста летевших на Москву 9 мая дронах непроверенными