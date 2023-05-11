https://ria.ru/20230511/dopusk-1871050244.html

Red Wings запросила допуски на полеты в Грузию

Red Wings запросила допуски на полеты в Грузию - РИА Новости, 11.05.2023

Red Wings запросила допуски на полеты в Грузию

Российская авиакомпания Red Wings запросила временные допуски на полеты в столицу Грузии Тбилиси, следует из материалов Росавиации. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:36

2023-05-11T14:36

2023-05-11T14:36

туризм

грузия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

red wings airlines

новости - туризм

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings запросила временные допуски на полеты в столицу Грузии Тбилиси, следует из материалов Росавиации. Как уточняется в материалах Росавиации, Red Wings запросила допуски в Тбилиси из Москвы, Самары и Казани. В среду президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах. Постоянные допуски на рейсы Москва - Тбилиси имеются у компаний "Аэрофлот" и Nordwind, временные - у "Азимута". Постоянные допуски на полеты из Самары - у "Уральских авиалиний", компаний "ЮВТ Аэро" и "Смартавиа", из Казани - у "Победы, компании "ЮВТ Аэро" и Nordwind. В парке Red Wings есть отечественные самолеты SSJ100. "Суперджеты" есть и у "Азимута". Следовательно, эти компании соответствуют условию наличия отечественных самолетов для полетов в Грузию. Остальные вышеупомянутые перевозчики летают на зарубежных судах. В марте прошлого года из-за международных санкций был введен временный алгоритм принятия решений о временной передаче допуска к выполнению международных авиаперевозок пассажиров или грузов от одного перевозчика другому. Обычно оперативно передать допуск на международный маршрут другой авиакомпании нельзя, но новый алгоритм сделал это возможным. Алгоритм разработан в целях повышения транспортной доступности и мобильности населения РФ в период действия санкций и действует до принятия решения о снятии ограничений.

https://ria.ru/20230511/vizy-1871019069.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

грузия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, red wings airlines, новости - туризм