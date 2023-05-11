Red Wings запросила допуски на полеты в Грузию
Росавиация: российская авиакомпания Red Wings запросила допуски на полеты в Грузию
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings запросила временные допуски на полеты в столицу Грузии Тбилиси, следует из материалов Росавиации.
В среду президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
Постоянные допуски на рейсы Москва - Тбилиси имеются у компаний "Аэрофлот" и Nordwind, временные - у "Азимута". Постоянные допуски на полеты из Самары - у "Уральских авиалиний", компаний "ЮВТ Аэро" и "Смартавиа", из Казани - у "Победы, компании "ЮВТ Аэро" и Nordwind.
В парке Red Wings есть отечественные самолеты SSJ100. "Суперджеты" есть и у "Азимута". Следовательно, эти компании соответствуют условию наличия отечественных самолетов для полетов в Грузию. Остальные вышеупомянутые перевозчики летают на зарубежных судах.
В марте прошлого года из-за международных санкций был введен временный алгоритм принятия решений о временной передаче допуска к выполнению международных авиаперевозок пассажиров или грузов от одного перевозчика другому. Обычно оперативно передать допуск на международный маршрут другой авиакомпании нельзя, но новый алгоритм сделал это возможным. Алгоритм разработан в целях повышения транспортной доступности и мобильности населения РФ в период действия санкций и действует до принятия решения о снятии ограничений.