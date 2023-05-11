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Red Wings запросила допуски на полеты в Грузию - РИА Новости, 11.05.2023
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Туризм
 
14:36 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/dopusk-1871050244.html
Red Wings запросила допуски на полеты в Грузию
Red Wings запросила допуски на полеты в Грузию - РИА Новости, 11.05.2023
Red Wings запросила допуски на полеты в Грузию
Российская авиакомпания Red Wings запросила временные допуски на полеты в столицу Грузии Тбилиси, следует из материалов Росавиации. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:36
2023-05-11T14:36
туризм
грузия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
red wings airlines
новости - туризм
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings запросила временные допуски на полеты в столицу Грузии Тбилиси, следует из материалов Росавиации. Как уточняется в материалах Росавиации, Red Wings запросила допуски в Тбилиси из Москвы, Самары и Казани. В среду президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах. Постоянные допуски на рейсы Москва - Тбилиси имеются у компаний "Аэрофлот" и Nordwind, временные - у "Азимута". Постоянные допуски на полеты из Самары - у "Уральских авиалиний", компаний "ЮВТ Аэро" и "Смартавиа", из Казани - у "Победы, компании "ЮВТ Аэро" и Nordwind. В парке Red Wings есть отечественные самолеты SSJ100. "Суперджеты" есть и у "Азимута". Следовательно, эти компании соответствуют условию наличия отечественных самолетов для полетов в Грузию. Остальные вышеупомянутые перевозчики летают на зарубежных судах. В марте прошлого года из-за международных санкций был введен временный алгоритм принятия решений о временной передаче допуска к выполнению международных авиаперевозок пассажиров или грузов от одного перевозчика другому. Обычно оперативно передать допуск на международный маршрут другой авиакомпании нельзя, но новый алгоритм сделал это возможным. Алгоритм разработан в целях повышения транспортной доступности и мобильности населения РФ в период действия санкций и действует до принятия решения о снятии ограничений.
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грузия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, red wings airlines, новости - туризм
Туризм, Грузия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Red Wings Airlines, Новости - Туризм
Red Wings запросила допуски на полеты в Грузию

Росавиация: российская авиакомпания Red Wings запросила допуски на полеты в Грузию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings запросила временные допуски на полеты в столицу Грузии Тбилиси, следует из материалов Росавиации.
Как уточняется в материалах Росавиации, Red Wings запросила допуски в Тбилиси из Москвы, Самары и Казани.
В среду президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
Постоянные допуски на рейсы Москва - Тбилиси имеются у компаний "Аэрофлот" и Nordwind, временные - у "Азимута". Постоянные допуски на полеты из Самары - у "Уральских авиалиний", компаний "ЮВТ Аэро" и "Смартавиа", из Казани - у "Победы, компании "ЮВТ Аэро" и Nordwind.
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Вчера, 13:02
В парке Red Wings есть отечественные самолеты SSJ100. "Суперджеты" есть и у "Азимута". Следовательно, эти компании соответствуют условию наличия отечественных самолетов для полетов в Грузию. Остальные вышеупомянутые перевозчики летают на зарубежных судах.
В марте прошлого года из-за международных санкций был введен временный алгоритм принятия решений о временной передаче допуска к выполнению международных авиаперевозок пассажиров или грузов от одного перевозчика другому. Обычно оперативно передать допуск на международный маршрут другой авиакомпании нельзя, но новый алгоритм сделал это возможным. Алгоритм разработан в целях повышения транспортной доступности и мобильности населения РФ в период действия санкций и действует до принятия решения о снятии ограничений.
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Источник: рейсы из России в Грузию могут запустить на следующей неделе
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ТуризмГрузияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияRed Wings AirlinesНовости - Туризм
 
 
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