Украинские войска вновь обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку еще 11 натовских снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка
Сотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили еще 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50 – населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.00 – населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.