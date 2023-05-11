https://ria.ru/20230511/dodik-1870965588.html
Лидер Республики Сербской БиГ планирует посетить Россию 23 мая
Лидер Республики Сербской БиГ планирует посетить Россию 23 мая - РИА Новости, 11.05.2023
Лидер Республики Сербской БиГ планирует посетить Россию 23 мая
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что планирует 23 мая посетить Москву и встретиться с российским лидером... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:04
2023-05-11T11:04
2023-05-11T11:04
милорад додик
россия
владимир путин
республика сербская
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БЕЛГРАД, 11 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что планирует 23 мая посетить Москву и встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. "С президентом Путиным буду говорить об экономических проектах, а также важных геополитических вопросах", - заявил Додик в эфире Радио и телевидения РС БиГ. Он добавил, что в разговоре хочет узнать, как президент России смотрит на будущее мира.
https://ria.ru/20230414/bosniya-1865356576.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
милорад додик, россия, владимир путин, республика сербская
Милорад Додик, Россия, Владимир Путин, Республика Сербская
Лидер Республики Сербской БиГ планирует посетить Россию 23 мая
Лидер РС БиГ Додик планирует посетить Россию и встретиться с Путиным 23 мая