https://ria.ru/20230511/dodik-1870965588.html

Лидер Республики Сербской БиГ планирует посетить Россию 23 мая

Лидер Республики Сербской БиГ планирует посетить Россию 23 мая - РИА Новости, 11.05.2023

Лидер Республики Сербской БиГ планирует посетить Россию 23 мая

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что планирует 23 мая посетить Москву и встретиться с российским лидером... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T11:04

2023-05-11T11:04

2023-05-11T11:04

милорад додик

россия

владимир путин

республика сербская

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БЕЛГРАД, 11 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что планирует 23 мая посетить Москву и встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. "С президентом Путиным буду говорить об экономических проектах, а также важных геополитических вопросах", - заявил Додик в эфире Радио и телевидения РС БиГ. Он добавил, что в разговоре хочет узнать, как президент России смотрит на будущее мира.

https://ria.ru/20230414/bosniya-1865356576.html

россия

республика сербская

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Влада Копылова

милорад додик, россия, владимир путин, республика сербская