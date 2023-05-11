https://ria.ru/20230511/dilery-1870929888.html
Российские дилеры попросили Renault компенсировать 8,5 миллиардов рублей
Российские дилеры попросили Renault компенсировать 8,5 миллиардов рублей - РИА Новости, 11.05.2023
Российские дилеры попросили Renault компенсировать 8,5 миллиардов рублей
Российские автодилеры обратились в Renault с просьбой заключить соглашение о компенсации убытков в размере 8,5 миллиарда рублей из-за ухода бренда из России,... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T05:35
2023-05-11T05:35
2023-05-11T05:35
россия
франция
москва
renault
российские автомобильные дилеры
автоваз
renault logan
renault clio
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775546335_0:289:3071:2016_1920x0_80_0_0_bae4040d0868ff3dcbdde0e14d8c1617.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские автодилеры обратились в Renault с просьбой заключить соглашение о компенсации убытков в размере 8,5 миллиарда рублей из-за ухода бренда из России, соответствующее письмо направлено в адрес президента французского автоконцерна Жан-Доминика Сенара, сообщили РИА новости в пресс-службе ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). "В размер обозначенной суммы компенсации входят: стоимость приобретения/аренды недвижимости для дилерских центров, стоимость внутренней и внешней реконструкции под стандарты Renault, закупки, обучение персонала, кредиты, полученные специально для развития дилерской сети Renault, а также упущенная выгода: от продажи новых и подержанных автомобилей, затраты, связанные с отсутствием поддержки производителя (гарантия, жалобы потребителей на заводской брак и т.п.)", - уточнили в ассоциации. Дилеры также отмечают, что заключение такого соглашения является наиболее компромиссным вариантом, учитывая лояльность к бренду Renault в РФ и положительный опыт многолетнего сотрудничества. Так, за 20 лет продано свыше 2,2 миллиона автомобилей, была создана дилерская сеть, насчитывающая более 150 дилерских центров. Если соглашение не будет достигнуто, дилеры готовы обратиться в российский суд, что повлечет репутационные издержки Renault и, как следствие, затруднение в возвращении бренда в Россию, подчеркнули в ассоциации. Французский автоконцерн Renault официально ушел с российского рынка в середине мая. Завод компании (теперь уже "Москвич") перешел правительству Москвы по сделке за символическую стоимость, доля в "АвтоВАЗе" - подведомственному Минпромторгу РФ "ФГУП" НАМИ (с опционом обратного выкупа в течение шести лет).
https://ria.ru/20230503/avtorynok-1869309955.html
россия
франция
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775546335_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2111db5c63b53c8df2195df11a98596c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, москва, renault, российские автомобильные дилеры, автоваз, renault logan, renault clio, экономика, авто
Россия, Франция, Москва, Renault, Российские автомобильные дилеры, АвтоВАЗ, Renault Logan, Renault Clio, Экономика, Авто
Российские дилеры попросили Renault компенсировать 8,5 миллиардов рублей
Российские дилеры попросили Renault компенсировать 8,5 миллиардов рублей убытков
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские автодилеры обратились в Renault с просьбой заключить соглашение о компенсации убытков в размере 8,5 миллиарда рублей из-за ухода бренда из России, соответствующее письмо направлено в адрес президента французского автоконцерна Жан-Доминика Сенара, сообщили РИА новости в пресс-службе ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).
«
"2 мая 2023 года группа российских дилеров Renault направила в адрес Renault Франция на имя президента Renault Жан-Доминика Сенара предложение заключить соглашение о компенсации российским дилерам убытков в размере 8,5 миллиарда рублей, понесенных в результате ухода бренда Renault с российского рынка", - сообщил президент РОАД Алексей Подщеколдин, уточнив, что это уже вторая попытка прийти к соглашению о компенсации в досудебном порядке.
"В размер обозначенной суммы компенсации входят: стоимость приобретения/аренды недвижимости для дилерских центров, стоимость внутренней и внешней реконструкции под стандарты Renault, закупки, обучение персонала, кредиты, полученные специально для развития дилерской сети Renault, а также упущенная выгода: от продажи новых и подержанных автомобилей, затраты, связанные с отсутствием поддержки производителя (гарантия, жалобы потребителей на заводской брак и т.п.)", - уточнили в ассоциации.
Дилеры также отмечают, что заключение такого соглашения является наиболее компромиссным вариантом, учитывая лояльность к бренду Renault в РФ и положительный опыт многолетнего сотрудничества. Так, за 20 лет продано свыше 2,2 миллиона автомобилей, была создана дилерская сеть, насчитывающая более 150 дилерских центров.
Если соглашение не будет достигнуто, дилеры готовы обратиться в российский суд, что повлечет репутационные издержки Renault и, как следствие, затруднение в возвращении бренда в Россию, подчеркнули в ассоциации.
Французский автоконцерн Renault официально ушел с российского рынка в середине мая. Завод компании (теперь уже "Москвич") перешел правительству Москвы
по сделке за символическую стоимость, доля в "АвтоВАЗе
" - подведомственному Минпромторгу
РФ "ФГУП" НАМИ
(с опционом обратного выкупа в течение шести лет).
Дилеры спрогнозировали рост российского авторынка на десять процентов