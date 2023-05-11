https://ria.ru/20230511/dilery-1870929888.html

Российские дилеры попросили Renault компенсировать 8,5 миллиардов рублей

Российские дилеры попросили Renault компенсировать 8,5 миллиардов рублей - РИА Новости, 11.05.2023

Российские дилеры попросили Renault компенсировать 8,5 миллиардов рублей

Российские автодилеры обратились в Renault с просьбой заключить соглашение о компенсации убытков в размере 8,5 миллиарда рублей из-за ухода бренда из России,... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T05:35

2023-05-11T05:35

2023-05-11T05:35

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российские автомобильные дилеры

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российские автодилеры обратились в Renault с просьбой заключить соглашение о компенсации убытков в размере 8,5 миллиарда рублей из-за ухода бренда из России, соответствующее письмо направлено в адрес президента французского автоконцерна Жан-Доминика Сенара, сообщили РИА новости в пресс-службе ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). "В размер обозначенной суммы компенсации входят: стоимость приобретения/аренды недвижимости для дилерских центров, стоимость внутренней и внешней реконструкции под стандарты Renault, закупки, обучение персонала, кредиты, полученные специально для развития дилерской сети Renault, а также упущенная выгода: от продажи новых и подержанных автомобилей, затраты, связанные с отсутствием поддержки производителя (гарантия, жалобы потребителей на заводской брак и т.п.)", - уточнили в ассоциации. Дилеры также отмечают, что заключение такого соглашения является наиболее компромиссным вариантом, учитывая лояльность к бренду Renault в РФ и положительный опыт многолетнего сотрудничества. Так, за 20 лет продано свыше 2,2 миллиона автомобилей, была создана дилерская сеть, насчитывающая более 150 дилерских центров. Если соглашение не будет достигнуто, дилеры готовы обратиться в российский суд, что повлечет репутационные издержки Renault и, как следствие, затруднение в возвращении бренда в Россию, подчеркнули в ассоциации. Французский автоконцерн Renault официально ушел с российского рынка в середине мая. Завод компании (теперь уже "Москвич") перешел правительству Москвы по сделке за символическую стоимость, доля в "АвтоВАЗе" - подведомственному Минпромторгу РФ "ФГУП" НАМИ (с опционом обратного выкупа в течение шести лет).

https://ria.ru/20230503/avtorynok-1869309955.html

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