Рейтинг@Mail.ru
Жительница Марий Эл прилетела домой с детьми, возвращенными с Украины - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/deti-1871095568.html
Жительница Марий Эл прилетела домой с детьми, возвращенными с Украины
Жительница Марий Эл прилетела домой с детьми, возвращенными с Украины - РИА Новости, 11.05.2023
Жительница Марий Эл прилетела домой с детьми, возвращенными с Украины
Жительница Марий Эл прилетела в Йошкар-Олу с двумя детьми, которых ей помогли вернуть с территории Украины, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:41
2023-05-11T16:41
общество
россия
украина
йошкар-ола
республика марий эл
татьяна москалькова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777705550_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_092552bafa533032e6de24f762733323.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая – РИА Новости. Жительница Марий Эл прилетела в Йошкар-Олу с двумя детьми, которых ей помогли вернуть с территории Украины, сообщила пресс-служба главы республики. Ранее сообщалось, что благодаря гуманитарным контактам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца удалось воссоединить семью, разлученную военными действиями на Украине. "Как рассказал уполномоченный по правам человека в Республике Марий Эл Фанис Мухаметгалиев, долгое время жительница марийского поселка Советский Юлия не могла привезти в Марий Эл своих детей 12 и 6 лет. Дети жили у бабушки и дедушки в Одесской области, а возвращение на родину оказалось проблемой. Юлия обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, и благодаря ее личному участию и дипломатическим связям детей удалось вернуть", - говорится в сообщении. Отмечается, что детям и их бабушке пришлось проделать непростой путь с Украины через Молдавию и Армению в Москву, а затем - в Йошкар-Олу. "Три года Юлия не могла вернуть детей: сначала это была пандемия, потом начались военные действия. Мама уже потеряла надежду увидеть их. Благодаря большой командной работе, мама сегодня со своими детками уже дома", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Марий Эл Ольги Бадма-Халгаевой. Возвращение семьи в Марий Эл было радостным и трогательным. "Сердце и душа на месте, когда дети со мной. Больше никуда не отпущу", - не скрывая эмоций, сказала журналистам Юлия. Бабушка поблагодарила всех причастных за то, что ей помогли вернуться на родину и увидеть дочь.
https://ria.ru/20230405/deti-1863277835.html
https://ria.ru/20230324/deti-1860377110.html
россия
украина
йошкар-ола
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777705550_54:258:1150:1080_1920x0_80_0_0_a68948267c03a124cc2cb491d31b34cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, украина, йошкар-ола, республика марий эл, татьяна москалькова
Общество, Россия, Украина, Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Татьяна Москалькова
Жительница Марий Эл прилетела домой с детьми, возвращенными с Украины

Жительница Марий Эл прилетела домой с двумя детьми, которых помогли вернуть с Украины

CC BY-SA 4.0 / Alexxx1979 / Вид на набережную и Дворец Бракосочетания в Йошкар-Оле
Вид на набережную и Дворец Бракосочетания в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Alexxx1979 /
Вид на набережную и Дворец Бракосочетания в Йошкар-Оле. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая – РИА Новости. Жительница Марий Эл прилетела в Йошкар-Олу с двумя детьми, которых ей помогли вернуть с территории Украины, сообщила пресс-служба главы республики.
Ранее сообщалось, что благодаря гуманитарным контактам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца удалось воссоединить семью, разлученную военными действиями на Украине.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Небензя: Киев принудительно вывозит детей из Донбасса
5 апреля, 17:19
"Как рассказал уполномоченный по правам человека в Республике Марий Эл Фанис Мухаметгалиев, долгое время жительница марийского поселка Советский Юлия не могла привезти в Марий Эл своих детей 12 и 6 лет. Дети жили у бабушки и дедушки в Одесской области, а возвращение на родину оказалось проблемой. Юлия обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, и благодаря ее личному участию и дипломатическим связям детей удалось вернуть", - говорится в сообщении.
Отмечается, что детям и их бабушке пришлось проделать непростой путь с Украины через Молдавию и Армению в Москву, а затем - в Йошкар-Олу. "Три года Юлия не могла вернуть детей: сначала это была пандемия, потом начались военные действия. Мама уже потеряла надежду увидеть их. Благодаря большой командной работе, мама сегодня со своими детками уже дома", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Марий Эл Ольги Бадма-Халгаевой.
Возвращение семьи в Марий Эл было радостным и трогательным. "Сердце и душа на месте, когда дети со мной. Больше никуда не отпущу", - не скрывая эмоций, сказала журналистам Юлия. Бабушка поблагодарила всех причастных за то, что ей помогли вернуться на родину и увидеть дочь.
Мария Львова-Белова
Омбудсмен рассказала о детях, которых воссоединят с семьями на Украине
24 марта, 13:50
 
ОбществоРоссияУкраинаЙошкар-ОлаРеспублика Марий ЭлТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала