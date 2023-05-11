https://ria.ru/20230511/deti-1871095568.html

Жительница Марий Эл прилетела домой с детьми, возвращенными с Украины

Жительница Марий Эл прилетела домой с детьми, возвращенными с Украины - РИА Новости, 11.05.2023

Жительница Марий Эл прилетела домой с детьми, возвращенными с Украины

Жительница Марий Эл прилетела в Йошкар-Олу с двумя детьми, которых ей помогли вернуть с территории Украины, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T16:41

2023-05-11T16:41

2023-05-11T16:41

общество

россия

украина

йошкар-ола

республика марий эл

татьяна москалькова

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая – РИА Новости. Жительница Марий Эл прилетела в Йошкар-Олу с двумя детьми, которых ей помогли вернуть с территории Украины, сообщила пресс-служба главы республики. Ранее сообщалось, что благодаря гуманитарным контактам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца удалось воссоединить семью, разлученную военными действиями на Украине. "Как рассказал уполномоченный по правам человека в Республике Марий Эл Фанис Мухаметгалиев, долгое время жительница марийского поселка Советский Юлия не могла привезти в Марий Эл своих детей 12 и 6 лет. Дети жили у бабушки и дедушки в Одесской области, а возвращение на родину оказалось проблемой. Юлия обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, и благодаря ее личному участию и дипломатическим связям детей удалось вернуть", - говорится в сообщении. Отмечается, что детям и их бабушке пришлось проделать непростой путь с Украины через Молдавию и Армению в Москву, а затем - в Йошкар-Олу. "Три года Юлия не могла вернуть детей: сначала это была пандемия, потом начались военные действия. Мама уже потеряла надежду увидеть их. Благодаря большой командной работе, мама сегодня со своими детками уже дома", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Марий Эл Ольги Бадма-Халгаевой. Возвращение семьи в Марий Эл было радостным и трогательным. "Сердце и душа на месте, когда дети со мной. Больше никуда не отпущу", - не скрывая эмоций, сказала журналистам Юлия. Бабушка поблагодарила всех причастных за то, что ей помогли вернуться на родину и увидеть дочь.

https://ria.ru/20230405/deti-1863277835.html

https://ria.ru/20230324/deti-1860377110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, украина, йошкар-ола, республика марий эл, татьяна москалькова