Жительница Марий Эл прилетела домой с детьми, возвращенными с Украины
Жительница Марий Эл прилетела домой с двумя детьми, которых помогли вернуть с Украины
Вид на набережную и Дворец Бракосочетания в Йошкар-Оле. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая – РИА Новости. Жительница Марий Эл прилетела в Йошкар-Олу с двумя детьми, которых ей помогли вернуть с территории Украины, сообщила пресс-служба главы республики.
Ранее сообщалось, что благодаря гуманитарным контактам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца удалось воссоединить семью, разлученную военными действиями на Украине.
"Как рассказал уполномоченный по правам человека в Республике Марий Эл Фанис Мухаметгалиев, долгое время жительница марийского поселка Советский Юлия не могла привезти в Марий Эл своих детей 12 и 6 лет. Дети жили у бабушки и дедушки в Одесской области, а возвращение на родину оказалось проблемой. Юлия обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, и благодаря ее личному участию и дипломатическим связям детей удалось вернуть", - говорится в сообщении.
Отмечается, что детям и их бабушке пришлось проделать непростой путь с Украины через Молдавию и Армению в Москву, а затем - в Йошкар-Олу. "Три года Юлия не могла вернуть детей: сначала это была пандемия, потом начались военные действия. Мама уже потеряла надежду увидеть их. Благодаря большой командной работе, мама сегодня со своими детками уже дома", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Марий Эл Ольги Бадма-Халгаевой.
Возвращение семьи в Марий Эл было радостным и трогательным. "Сердце и душа на месте, когда дети со мной. Больше никуда не отпущу", - не скрывая эмоций, сказала журналистам Юлия. Бабушка поблагодарила всех причастных за то, что ей помогли вернуться на родину и увидеть дочь.