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В Пентагоне опасаются репутационных рисков для военных из-за дефолта в США - РИА Новости, 11.05.2023
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18:27 11.05.2023 (обновлено: 18:29 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/defolt-1871128196.html
В Пентагоне опасаются репутационных рисков для военных из-за дефолта в США
В Пентагоне опасаются репутационных рисков для военных из-за дефолта в США - РИА Новости, 11.05.2023
В Пентагоне опасаются репутационных рисков для военных из-за дефолта в США
Возможное наступление дефолта в США несет серьезные риски для репутации США и их военных в мире, что могут обратить себе на пользу Китай и другие страны, заявил РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T18:27
2023-05-11T18:29
в мире
сша
пентагон
ллойд остин
джо байден
джанет йеллен
экономика
китай
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Возможное наступление дефолта в США несет серьезные риски для репутации США и их военных в мире, что могут обратить себе на пользу Китай и другие страны, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин. Помимо этого, по словам главы Пентагона, наступление дефолта напрямую отразится на "жизнеспособности военных США за рубежом и сотрудничающих с ними гражданских лиц". "Мы не сможем платить им так, как нам надлежит - и это то, чем Китай и другие страны могут воспользоваться", - добавил глава военного ведомства США. Ранее президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт страны обернется проблемами для всего мира. Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, глава американского минфина Джанет Йеллен ранее предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.
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в мире, сша, пентагон, ллойд остин, джо байден, джанет йеллен, экономика, китай
В мире, США, Пентагон, Ллойд Остин, Джо Байден, Джанет Йеллен, Экономика, Китай
В Пентагоне опасаются репутационных рисков для военных из-за дефолта в США

В Пентагоне опасаются репутационных рисков для американских военных в мире из-за дефолта

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Возможное наступление дефолта в США несет серьезные риски для репутации США и их военных в мире, что могут обратить себе на пользу Китай и другие страны, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.
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"Это несет существенные риски для нашей репутации. США на мировой арене рассматривают как источник стабильности, и мы всегда платим наши долги. Существует ряд вопросов, по которым мы сотрудничаем с нашими партнерами, и в такой ситуации возникнет вопрос, в состоянии ли мы продолжать эту работу", - сказал Остин на слушаниях в Конгрессе США.
Помимо этого, по словам главы Пентагона, наступление дефолта напрямую отразится на "жизнеспособности военных США за рубежом и сотрудничающих с ними гражданских лиц".
"Мы не сможем платить им так, как нам надлежит - и это то, чем Китай и другие страны могут воспользоваться", - добавил глава военного ведомства США.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт страны обернется проблемами для всего мира.
Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, глава американского минфина Джанет Йеллен ранее предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Йеллен рассказала о возможных последствиях дефолта для США
Вчера, 10:19
 
В миреСШАПентагонЛлойд ОстинДжо БайденДжанет ЙелленЭкономикаКитай
 
 
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