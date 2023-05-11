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В Пентагоне опасаются репутационных рисков для военных из-за дефолта в США

В Пентагоне опасаются репутационных рисков для военных из-за дефолта в США - РИА Новости, 11.05.2023

В Пентагоне опасаются репутационных рисков для военных из-за дефолта в США

Возможное наступление дефолта в США несет серьезные риски для репутации США и их военных в мире, что могут обратить себе на пользу Китай и другие страны, заявил РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T18:27

2023-05-11T18:27

2023-05-11T18:29

в мире

сша

пентагон

ллойд остин

джо байден

джанет йеллен

экономика

китай

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Возможное наступление дефолта в США несет серьезные риски для репутации США и их военных в мире, что могут обратить себе на пользу Китай и другие страны, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин. Помимо этого, по словам главы Пентагона, наступление дефолта напрямую отразится на "жизнеспособности военных США за рубежом и сотрудничающих с ними гражданских лиц". "Мы не сможем платить им так, как нам надлежит - и это то, чем Китай и другие страны могут воспользоваться", - добавил глава военного ведомства США. Ранее президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт страны обернется проблемами для всего мира. Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, глава американского минфина Джанет Йеллен ранее предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.

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в мире, сша, пентагон, ллойд остин, джо байден, джанет йеллен, экономика, китай