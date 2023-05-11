В Пентагоне опасаются репутационных рисков для военных из-за дефолта в США
В Пентагоне опасаются репутационных рисков для американских военных в мире из-за дефолта
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Возможное наступление дефолта в США несет серьезные риски для репутации США и их военных в мире, что могут обратить себе на пользу Китай и другие страны, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.
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"Это несет существенные риски для нашей репутации. США на мировой арене рассматривают как источник стабильности, и мы всегда платим наши долги. Существует ряд вопросов, по которым мы сотрудничаем с нашими партнерами, и в такой ситуации возникнет вопрос, в состоянии ли мы продолжать эту работу", - сказал Остин на слушаниях в Конгрессе США.
Помимо этого, по словам главы Пентагона, наступление дефолта напрямую отразится на "жизнеспособности военных США за рубежом и сотрудничающих с ними гражданских лиц".
"Мы не сможем платить им так, как нам надлежит - и это то, чем Китай и другие страны могут воспользоваться", - добавил глава военного ведомства США.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт страны обернется проблемами для всего мира.
Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, глава американского минфина Джанет Йеллен ранее предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.