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В МВФ рассказали о последствиях дефолта в США для глобальной экономики - РИА Новости, 11.05.2023
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18:04 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/defolt-1871121658.html
В МВФ рассказали о последствиях дефолта в США для глобальной экономики
В МВФ рассказали о последствиях дефолта в США для глобальной экономики - РИА Новости, 11.05.2023
В МВФ рассказали о последствиях дефолта в США для глобальной экономики
Возможный дефолт США будет иметь очень серьезные последствия не только для США, но и для глобальной экономики, заявила директор департамента коммуникаций... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T18:04
2023-05-11T18:04
сша
джо байден
джанет йеллен
мвф
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Возможный дефолт США будет иметь очень серьезные последствия не только для США, но и для глобальной экономики, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Дефолт США будет иметь очень серьезные последствия не только для США, но и для глобальной экономики", - сообщила она в четверг на брифинге. Козак добавила, что угроза дефолта в США возникла в сложное для мировой экономики время. "Мы решительно призываем стороны в США собраться и достичь консенсуса для срочного решения этого вопроса", - отметила она. На этой неделе президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт США обернется проблемами для всего мира. В таком случае "наша экономика скатится в рецессию, нашей репутации в мире будет нанесет чрезвычайный ущерб", предупреждал он. Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, глава американского минфина Джанет Йеллен предупреждала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.
https://ria.ru/20230510/defolt-1870877362.html
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сша, джо байден, джанет йеллен, мвф
США, Джо Байден, Джанет Йеллен, МВФ
В МВФ рассказали о последствиях дефолта в США для глобальной экономики

МВФ: возможный дефолт в США будет иметь серьезные последствия для глобальной экономики

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда
Здание Международного валютного фонда - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Возможный дефолт США будет иметь очень серьезные последствия не только для США, но и для глобальной экономики, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Дефолт США будет иметь очень серьезные последствия не только для США, но и для глобальной экономики", - сообщила она в четверг на брифинге.
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Козак добавила, что угроза дефолта в США возникла в сложное для мировой экономики время.
"Мы решительно призываем стороны в США собраться и достичь консенсуса для срочного решения этого вопроса", - отметила она.
На этой неделе президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт США обернется проблемами для всего мира. В таком случае "наша экономика скатится в рецессию, нашей репутации в мире будет нанесет чрезвычайный ущерб", предупреждал он.
Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, глава американского минфина Джанет Йеллен предупреждала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.
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