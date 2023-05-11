https://ria.ru/20230511/defolt-1870953381.html

Йеллен рассказала о возможных последствиях дефолта для США

Йеллен рассказала о возможных последствиях дефолта для США - РИА Новости, 11.05.2023

Йеллен рассказала о возможных последствиях дефолта для США

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что дефолт США может создать риск подрыва лидерства страны в глобальной экономике и поднять вопрос о способности... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T10:19

2023-05-11T10:19

2023-05-11T10:19

сша

япония

джанет йеллен

джо байден

g7

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что дефолт США может создать риск подрыва лидерства страны в глобальной экономике и поднять вопрос о способности защищать интересы нацбезопасности. "Дефолт ... рискует подорвать лидерство США в глобальной экономике, поднять вопрос о нашей способности защищать наши интересы нацбезопасности", - заявила глава американского минфина во время выступления перед встречей министров финансов G7 в Японии. Трансляция велась в YouTube. Йеллен также отметила, дефолт по госдолгу США приведет к экономической и финансовой катастрофе. "Согласно моей оценке... дефолт по обязательствам США приведет к экономической и финансовой катастрофе. Миллионы американцев могут потерять работу, доходы населения сократятся", - заявила она. Ранее президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт Штатов обернется проблемами для всего мира. Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, глава американского минфина Джанет Йеллен накануне предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.

https://ria.ru/20230510/defolt-1870910107.html

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япония

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, япония, джанет йеллен, джо байден, g7