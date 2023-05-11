https://ria.ru/20230511/defolt-1870953381.html
Йеллен рассказала о возможных последствиях дефолта для США
Йеллен рассказала о возможных последствиях дефолта для США - РИА Новости, 11.05.2023
Йеллен рассказала о возможных последствиях дефолта для США
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что дефолт США может создать риск подрыва лидерства страны в глобальной экономике и поднять вопрос о способности... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:19
2023-05-11T10:19
2023-05-11T10:19
сша
япония
джанет йеллен
джо байден
g7
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что дефолт США может создать риск подрыва лидерства страны в глобальной экономике и поднять вопрос о способности защищать интересы нацбезопасности. "Дефолт ... рискует подорвать лидерство США в глобальной экономике, поднять вопрос о нашей способности защищать наши интересы нацбезопасности", - заявила глава американского минфина во время выступления перед встречей министров финансов G7 в Японии. Трансляция велась в YouTube. Йеллен также отметила, дефолт по госдолгу США приведет к экономической и финансовой катастрофе. "Согласно моей оценке... дефолт по обязательствам США приведет к экономической и финансовой катастрофе. Миллионы американцев могут потерять работу, доходы населения сократятся", - заявила она. Ранее президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт Штатов обернется проблемами для всего мира. Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, глава американского минфина Джанет Йеллен накануне предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.
https://ria.ru/20230510/defolt-1870910107.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, япония, джанет йеллен, джо байден, g7
США, Япония, Джанет Йеллен, Джо Байден, G7
Йеллен рассказала о возможных последствиях дефолта для США
Йеллен: дефолт может поднять вопрос о способности США защищать интересы нацбезопасности
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что дефолт США может создать риск подрыва лидерства страны в глобальной экономике и поднять вопрос о способности защищать интересы нацбезопасности.
"Дефолт ... рискует подорвать лидерство США в глобальной экономике, поднять вопрос о нашей способности защищать наши интересы нацбезопасности", - заявила глава американского минфина во время выступления перед встречей министров финансов G7
в Японии
. Трансляция велась в YouTube.
Байден пригрозил, что дефолт в США обернется проблемами для всего мира
Йеллен также отметила, дефолт по госдолгу США приведет к экономической и финансовой катастрофе.
"Согласно моей оценке... дефолт по обязательствам США приведет к экономической и финансовой катастрофе. Миллионы американцев могут потерять работу, доходы населения сократятся", - заявила она.
Ранее президент США Джо Байден
заявил, что возможный дефолт Штатов обернется проблемами для всего мира.
Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем, глава американского минфина Джанет Йеллен накануне предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.
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