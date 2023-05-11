https://ria.ru/20230511/defolt-1870926417.html

Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если госрасходы не сократят

Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если госрасходы не сократят - РИА Новости, 11.05.2023

Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если госрасходы не сократят

Экс-президент США Дональд Трамп призвал республиканцев допустить дефолт страны, если Белый дом не согласится на масштабное сокращение расходов. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T03:45

2023-05-11T03:45

2023-05-11T03:48

в мире

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп призвал республиканцев допустить дефолт страны, если Белый дом не согласится на масштабное сокращение расходов.Трамп выразил надежду, что дефолт не понадобится, так как демократы уступят требованиям республиканцев и сократят расходы федерального бюджета в обмен на повышение потолка государственного долга.Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом потребовал от конгресса повысить этот показатель безо всяких условий. В свою очередь, палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.Между тем глава Минфина Джанет Йеллен ранее предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, вероятно, уже к 1 июня.Президент США Джо Байден в среду заявил, что возможный дефолт в Штатах создаст "проблемы" для всего мира. При этом он обвинил в сложившемся кризисе республиканцев.

https://ria.ru/20230511/tramp-1870926015.html

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в мире, сша, дональд трамп