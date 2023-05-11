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Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если госрасходы не сократят
Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если госрасходы не сократят - РИА Новости, 11.05.2023
Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если госрасходы не сократят
Экс-президент США Дональд Трамп призвал республиканцев допустить дефолт страны, если Белый дом не согласится на масштабное сокращение расходов. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T03:45
2023-05-11T03:45
2023-05-11T03:48
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп призвал республиканцев допустить дефолт страны, если Белый дом не согласится на масштабное сокращение расходов.Трамп выразил надежду, что дефолт не понадобится, так как демократы уступят требованиям республиканцев и сократят расходы федерального бюджета в обмен на повышение потолка государственного долга.Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом потребовал от конгресса повысить этот показатель безо всяких условий. В свою очередь, палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.Между тем глава Минфина Джанет Йеллен ранее предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, вероятно, уже к 1 июня.Президент США Джо Байден в среду заявил, что возможный дефолт в Штатах создаст "проблемы" для всего мира. При этом он обвинил в сложившемся кризисе республиканцев.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если госрасходы не сократят
Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если не произойдет сокращение расходов
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости.
Экс-президент США Дональд Трамп призвал
республиканцев допустить дефолт страны, если Белый дом не согласится на масштабное сокращение расходов.
«
"Я говорю республиканцам там, конгрессменам и сенаторам: если они не дадут вам масштабных сокращений, вам следует пойти на дефолт", - сказал он на встрече с избирателями, которую устроил в прямом эфире телеканал CNN.
Трамп выразил надежду, что дефолт не понадобится, так как демократы уступят требованиям республиканцев и сократят расходы федерального бюджета в обмен на повышение потолка государственного долга.
Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом потребовал от конгресса повысить этот показатель безо всяких условий. В свою очередь, палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.
Между тем глава Минфина Джанет Йеллен
ранее предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, вероятно, уже к 1 июня.
Президент США Джо Байден в среду заявил, что возможный дефолт в Штатах создаст "проблемы" для всего мира. При этом он обвинил в сложившемся кризисе республиканцев.
Трамп заявил о намерении помиловать участников беспорядков у Капитолия