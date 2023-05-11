https://ria.ru/20230511/dagestan-1870920010.html
Около 50 тысяч жителей Дагестана остались без света
Около 50 тысяч жителей Дагестана остались без света - РИА Новости, 11.05.2023
Около 50 тысяч жителей Дагестана остались без света
Аварийные отключения энергоснабжения произошли в Дагестане в ночь на четверг, без света остались около 50 тысяч человек, сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T00:37
2023-05-11T00:37
2023-05-11T00:37
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 11 мая - РИА Новости. Аварийные отключения энергоснабжения произошли в Дагестане в ночь на четверг, без света остались около 50 тысяч человек, сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики. "В связи с технологическим нарушением на энергообъектах республики без электричества остались порядка 50 тысяч жителей", - говорится в сообщении. По данным ведомства, энергетики ведут ремонтно-восстановительные работы.
https://rsport.ria.ru/20230503/svet-1869518350.html
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происшествия
Около 50 тысяч жителей Дагестана остались без света
В Дагестане около 50 тысяч человек остались без света из-за отключения электричества