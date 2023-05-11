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Овчинский: московская компания втрое нарастила поставки чипов для животных - РИА Новости, 11.05.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:19 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/chipy-1870933791.html
Овчинский: московская компания втрое нарастила поставки чипов для животных
Овчинский: московская компания втрое нарастила поставки чипов для животных - РИА Новости, 11.05.2023
Овчинский: московская компания втрое нарастила поставки чипов для животных
Столичная компания втрое увеличила поставки изделий для подкожного чипирования домашних животных, сообщил руководитель департамента инвестиционной и... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T07:19
2023-05-11T07:19
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
экономика
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Столичная компания втрое увеличила поставки изделий для подкожного чипирования домашних животных, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Как уточнил представитель компании Николай Бояров, каждый RFID-микрочип поставляется в индивидуальной упаковке и стерилизован сроком до 5 лет. Он подходит для чипирования животных всех видов."Наша компания уже более 10 лет развивает направление Animal ID и с 2017 года производит шприцы с микрочипами для подкожного чипирования. Мы изучили опыт чипирования домашних животных в других странах и потребности отечественных ветеринаров. Разработали удобный формат шприца с острозаточенной иглой, делающий процесс инъекции практически безболезненным", – сказал Бояров.
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владислав овчинский, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Экономика

Овчинский: московская компания втрое нарастила поставки чипов для животных

© Фото : пресс-служба ДИППРуководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Столичная компания втрое увеличила поставки изделий для подкожного чипирования домашних животных, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"Процедура чипирования домашних животных позволяет не только найти потерянного питомца и вернуть его хозяевам, но и доказать право собственности и предотвратить его подмену. В весенне-летний период наблюдается повышенный спрос на эту услугу, так как многие уезжают из города вместе со своими животными. Московская компания ISBC готова покрыть растущий спрос", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Как уточнил представитель компании Николай Бояров, каждый RFID-микрочип поставляется в индивидуальной упаковке и стерилизован сроком до 5 лет. Он подходит для чипирования животных всех видов.
"Наша компания уже более 10 лет развивает направление Animal ID и с 2017 года производит шприцы с микрочипами для подкожного чипирования. Мы изучили опыт чипирования домашних животных в других странах и потребности отечественных ветеринаров. Разработали удобный формат шприца с острозаточенной иглой, делающий процесс инъекции практически безболезненным", – сказал Бояров.
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийЭкономика
 
 
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