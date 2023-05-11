https://ria.ru/20230511/chipy-1870933791.html
Овчинский: московская компания втрое нарастила поставки чипов для животных
Овчинский: московская компания втрое нарастила поставки чипов для животных - РИА Новости, 11.05.2023
Овчинский: московская компания втрое нарастила поставки чипов для животных
Столичная компания втрое увеличила поставки изделий для подкожного чипирования домашних животных, сообщил руководитель департамента инвестиционной и... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T07:19
2023-05-11T07:19
2023-05-11T07:19
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837083858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e42e456a9e7842a94bf8b007eb02278f.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Столичная компания втрое увеличила поставки изделий для подкожного чипирования домашних животных, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Как уточнил представитель компании Николай Бояров, каждый RFID-микрочип поставляется в индивидуальной упаковке и стерилизован сроком до 5 лет. Он подходит для чипирования животных всех видов."Наша компания уже более 10 лет развивает направление Animal ID и с 2017 года производит шприцы с микрочипами для подкожного чипирования. Мы изучили опыт чипирования домашних животных в других странах и потребности отечественных ветеринаров. Разработали удобный формат шприца с острозаточенной иглой, делающий процесс инъекции практически безболезненным", – сказал Бояров.
https://ria.ru/20230508/odezhda-1870436037.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837083858_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_8d0b2ad441b85fb66a98e2dcc5a10a78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Экономика
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Столичная компания втрое увеличила поставки изделий для подкожного чипирования домашних животных, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"Процедура чипирования домашних животных позволяет не только найти потерянного питомца и вернуть его хозяевам, но и доказать право собственности и предотвратить его подмену. В весенне-летний период наблюдается повышенный спрос на эту услугу, так как многие уезжают из города вместе со своими животными. Московская компания ISBC готова покрыть растущий спрос", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Как уточнил представитель компании Николай Бояров, каждый RFID-микрочип поставляется в индивидуальной упаковке и стерилизован сроком до 5 лет. Он подходит для чипирования животных всех видов.
"Наша компания уже более 10 лет развивает направление Animal ID и с 2017 года производит шприцы с микрочипами для подкожного чипирования. Мы изучили опыт чипирования домашних животных в других странах и потребности отечественных ветеринаров. Разработали удобный формат шприца с острозаточенной иглой, делающий процесс инъекции практически безболезненным", – сказал Бояров.
Овчинский: столичная компания увеличила выпуск одежды на 20 процентов