https://ria.ru/20230511/chipy-1870933791.html

Овчинский: московская компания втрое нарастила поставки чипов для животных

Овчинский: московская компания втрое нарастила поставки чипов для животных - РИА Новости, 11.05.2023

Овчинский: московская компания втрое нарастила поставки чипов для животных

Столичная компания втрое увеличила поставки изделий для подкожного чипирования домашних животных, сообщил руководитель департамента инвестиционной и... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T07:19

2023-05-11T07:19

2023-05-11T07:19

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

экономика

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Столичная компания втрое увеличила поставки изделий для подкожного чипирования домашних животных, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Как уточнил представитель компании Николай Бояров, каждый RFID-микрочип поставляется в индивидуальной упаковке и стерилизован сроком до 5 лет. Он подходит для чипирования животных всех видов."Наша компания уже более 10 лет развивает направление Animal ID и с 2017 года производит шприцы с микрочипами для подкожного чипирования. Мы изучили опыт чипирования домашних животных в других странах и потребности отечественных ветеринаров. Разработали удобный формат шприца с острозаточенной иглой, делающий процесс инъекции практически безболезненным", – сказал Бояров.

https://ria.ru/20230508/odezhda-1870436037.html

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владислав овчинский, экономика