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Минобороны Британии подтвердило поставку Киеву всех обещанных Challenger 2 - РИА Новости, 11.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 11.05.2023 (обновлено: 15:39 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/challenger-1871073293.html
Минобороны Британии подтвердило поставку Киеву всех обещанных Challenger 2
Минобороны Британии подтвердило поставку Киеву всех обещанных Challenger 2 - РИА Новости, 11.05.2023
Минобороны Британии подтвердило поставку Киеву всех обещанных Challenger 2
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 прибыли на Украину. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T15:31
2023-05-11T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
бен уоллес
вооруженные силы украины
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 прибыли на Украину."Я знаю, что все наши танки прибыли в страну (на Украину – ред.), многие наши запчасти, многие наши бронемашины… Что касается крупных (поставок), танков, они все находятся в стране. На них провели обучение и учения, как здесь (в Британии – ред.), так и потом на Украине, и я знаю, что украинские войска используют их", - заявил министр, отвечая на вопросы парламентариев по Украине. Трансляция велась на сайте британского парламента.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, великобритания, бен уоллес, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Бен Уоллес, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Британии подтвердило поставку Киеву всех обещанных Challenger 2

Минобороны Британии подтвердило, что все обещанные танки Challenger 2 прибыли на Украину

CC BY-SA 2.0 / Andrew Skudder / Танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2
Танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
CC BY-SA 2.0 / Andrew Skudder /
Танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 прибыли на Украину.
"Я знаю, что все наши танки прибыли в страну (на Украину – ред.), многие наши запчасти, многие наши бронемашины… Что касается крупных (поставок), танков, они все находятся в стране. На них провели обучение и учения, как здесь (в Британии – ред.), так и потом на Украине, и я знаю, что украинские войска используют их", - заявил министр, отвечая на вопросы парламентариев по Украине. Трансляция велась на сайте британского парламента.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияБен УоллесВооруженные силы УкраиныНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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