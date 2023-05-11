https://ria.ru/20230511/challenger-1871073293.html

Минобороны Британии подтвердило поставку Киеву всех обещанных Challenger 2

Минобороны Британии подтвердило поставку Киеву всех обещанных Challenger 2 - РИА Новости, 11.05.2023

Минобороны Британии подтвердило поставку Киеву всех обещанных Challenger 2

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 прибыли на Украину. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T15:31

2023-05-11T15:31

2023-05-11T15:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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вооруженные силы украины

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 прибыли на Украину."Я знаю, что все наши танки прибыли в страну (на Украину – ред.), многие наши запчасти, многие наши бронемашины… Что касается крупных (поставок), танков, они все находятся в стране. На них провели обучение и учения, как здесь (в Британии – ред.), так и потом на Украине, и я знаю, что украинские войска используют их", - заявил министр, отвечая на вопросы парламентариев по Украине. Трансляция велась на сайте британского парламента.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230427/proryv-1868139102.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, великобритания, бен уоллес, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр