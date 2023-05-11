https://ria.ru/20230511/byudzhet-1871021750.html
В Кремле ответили на вопрос о дефиците бюджета
В Кремле ответили на вопрос о дефиците бюджета - РИА Новости, 11.05.2023
В Кремле ответили на вопрос о дефиците бюджета
Российская экономика обладает достаточным запасом прочности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, скажется ли... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:08
2023-05-11T13:08
2023-05-11T13:08
экономика
россия
дмитрий песков
министерство финансов рф (минфин россии)
бюджет
дефицит
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская экономика обладает достаточным запасом прочности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, скажется ли дефицит бюджета РФ на выполнении социальных обязательств. "Нет. Вы знаете, у нас на самом деле достаточно хорошие макроэкономические показатели, об этом неоднократно говорил и тот же Минфин, и президент на экономических совещаниях... Поэтому в данном случае ситуация абсолютно контролируемая, и есть необходимый запас прочности по разным параметрам", - сказал Песков. Ранее сообщалось, что федеральный бюджет РФ в январе-апреле, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 3,424 триллиона рублей, расходы выросли на 26%, до 11,206 триллиона рублей.
https://ria.ru/20230427/dollar-1868174787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, министерство финансов рф (минфин россии), бюджет, дефицит
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Министерство финансов РФ (Минфин России), Бюджет, Дефицит
В Кремле ответили на вопрос о дефиците бюджета
Песков: у российской экономики достаточный запас прочности, несмотря на дефицит бюджета