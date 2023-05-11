https://ria.ru/20230511/byudzhet-1871021750.html

В Кремле ответили на вопрос о дефиците бюджета

В Кремле ответили на вопрос о дефиците бюджета - РИА Новости, 11.05.2023

В Кремле ответили на вопрос о дефиците бюджета

Российская экономика обладает достаточным запасом прочности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, скажется ли... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:08

2023-05-11T13:08

2023-05-11T13:08

экономика

россия

дмитрий песков

министерство финансов рф (минфин россии)

бюджет

дефицит

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская экономика обладает достаточным запасом прочности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, скажется ли дефицит бюджета РФ на выполнении социальных обязательств. "Нет. Вы знаете, у нас на самом деле достаточно хорошие макроэкономические показатели, об этом неоднократно говорил и тот же Минфин, и президент на экономических совещаниях... Поэтому в данном случае ситуация абсолютно контролируемая, и есть необходимый запас прочности по разным параметрам", - сказал Песков. Ранее сообщалось, что федеральный бюджет РФ в январе-апреле, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 3,424 триллиона рублей, расходы выросли на 26%, до 11,206 триллиона рублей.

https://ria.ru/20230427/dollar-1868174787.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, дмитрий песков, министерство финансов рф (минфин россии), бюджет, дефицит