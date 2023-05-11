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Депутат призвал ужесточить ответственность за незарегистрированные БПЛА

Депутат призвал ужесточить ответственность за незарегистрированные БПЛА - РИА Новости, 11.05.2023

Депутат призвал ужесточить ответственность за незарегистрированные БПЛА

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин (ЕР) заявил РИА Новости, что нужно максимально ужесточить контроль и меры ответственности за ввоз, продажу... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T07:35

2023-05-11T07:35

2023-05-11T07:35

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москва

владимир путин

дмитрий песков

сергей миронов

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единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин (ЕР) заявил РИА Новости, что нужно максимально ужесточить контроль и меры ответственности за ввоз, продажу и использование незарегистрированных беспилотных аппаратов, также депутаты Госдумы проведут необходимые консультации, чтобы выяснить, сколько ИТ-специалистов по разработке оборудования для дронов сейчас нужно и предложить решения по модернизации отраслевого регулирования и по адаптации образовательных программ для ускорения подготовки. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю. "Хотя в Воздушном кодексе РФ и закреплена обязанность по регистрации беспилотных авиационных систем, и большинство граждан эти требования законодательства аккуратно выполняют, мы должны понимать, что злоумышленники, готовящие нападения на гражданскую или военную инфраструктуру, регистрировать свои БПЛА не будут. А значит, в этой сфере нужно максимальное ужесточения контроля и мер ответственности за ввоз, продажу и использование незарегистрированных беспилотных аппаратов", - сказал он. По словам парламентария, чем больше становится таких устройств, тем больше помех они создают. Их бесконтрольное движение в воздушном пространстве города или открытой местности может представлять опасность как для тех или иных объектов, так и для людей. "Например, мы все видим, что несмотря на запреты использовать подобные системы в границах аэропортов уже было зафиксировано несколько случаев, когда возле садящихся на ВПП самолетов появлялись дроны. Возникали и такие ситуации, когда дроны теряли управление и врезались в какие-то вышки, башни или запутывались в проводах, нанося временами и существенный материальный ущерб", - добавил депутат. Также депутат отметил, что количество устройств глушения нелегальных беспилотных летательных аппаратов в Москве определяют те наши ведомства и службы, которые отвечают за безопасность воздушного пространства. "Только они устанавливают, сколько таких устройств нужно с учетом конкретных обстоятельств в городе и тех помех, которые могут создать дроны. Но то, что такие устройства нужны, то, что нужен порядок и усиленный контроль в этой сфере, уже совершенно очевидно всем", - подчеркнул Немкин. Также депутат отметил, что РФ необходимы дополнительные усилия по разработке и совершенствованию отечественных систем защиты от нелегальных дронов и нужна разработка специального программного обеспечения. "Как уже ранее говорили многие эксперты, России нуждается примерно в миллионе специалистов, которые будут разрабатывать ПО и оборудование для дронов, а также управлять ими. Но также стране нужны и такие разработчики и операторы, кто сможет противодействовать преступному использованию таких устройств", - отметил Немкин. По его мнению, следует сосредоточить усилия на подготовке и сохранении высококлассных ИТ-специалистов этого профиля. "Безусловно, мы с коллегами в Госдуме, а также с экспертами федерального проекта "ЕР" "Цифровая Россия" проведем необходимые консультации, выясним, сколько айтишников этого направления нужно уже в самое ближайшее время, какие законодательные новеллы необходимы для решения этих задач, и предложим решения как по модернизации отраслевого регулирования, так и по адаптации образовательных программ для ускорения подготовки", - заключил депутат. Депутат также добавил, что сами по себе беспилотники ничем не плохи: их используют не только, чтобы снять красивые места в отпуске, но и во вполне понятных промышленных целях - для аэрофотосъемки, контроля состояния трубопроводов и сетей разного назначения, для оценки состояния работ или аппаратуры в опасных для человека местах, для работ в сельском хозяйстве, в поиске полезных ископаемых, геодезии и картографии и во многих других сферах. Ранее лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил присваивать всем БПЛА на территории РФ уникальные номера и продавать их по паспорту с обязательной постановкой на учет, внесением информации о покупателе в единую базу.

https://ria.ru/20230505/bespilotnik-1869832659.html

https://ria.ru/20230504/ataka-1869625865.html

https://ria.ru/20230507/vnukovo-1870330759.html

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россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, сергей миронов, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, госдума рф