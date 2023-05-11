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Депутат призвал ужесточить ответственность за незарегистрированные БПЛА
Депутат призвал ужесточить ответственность за незарегистрированные БПЛА - РИА Новости, 11.05.2023
Депутат призвал ужесточить ответственность за незарегистрированные БПЛА
Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин (ЕР) заявил РИА Новости, что нужно максимально ужесточить контроль и меры ответственности за ввоз, продажу... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T07:35
2023-05-11T07:35
2023-05-11T07:35
россия
москва
владимир путин
дмитрий песков
сергей миронов
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин (ЕР) заявил РИА Новости, что нужно максимально ужесточить контроль и меры ответственности за ввоз, продажу и использование незарегистрированных беспилотных аппаратов, также депутаты Госдумы проведут необходимые консультации, чтобы выяснить, сколько ИТ-специалистов по разработке оборудования для дронов сейчас нужно и предложить решения по модернизации отраслевого регулирования и по адаптации образовательных программ для ускорения подготовки. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю. "Хотя в Воздушном кодексе РФ и закреплена обязанность по регистрации беспилотных авиационных систем, и большинство граждан эти требования законодательства аккуратно выполняют, мы должны понимать, что злоумышленники, готовящие нападения на гражданскую или военную инфраструктуру, регистрировать свои БПЛА не будут. А значит, в этой сфере нужно максимальное ужесточения контроля и мер ответственности за ввоз, продажу и использование незарегистрированных беспилотных аппаратов", - сказал он. По словам парламентария, чем больше становится таких устройств, тем больше помех они создают. Их бесконтрольное движение в воздушном пространстве города или открытой местности может представлять опасность как для тех или иных объектов, так и для людей. "Например, мы все видим, что несмотря на запреты использовать подобные системы в границах аэропортов уже было зафиксировано несколько случаев, когда возле садящихся на ВПП самолетов появлялись дроны. Возникали и такие ситуации, когда дроны теряли управление и врезались в какие-то вышки, башни или запутывались в проводах, нанося временами и существенный материальный ущерб", - добавил депутат. Также депутат отметил, что количество устройств глушения нелегальных беспилотных летательных аппаратов в Москве определяют те наши ведомства и службы, которые отвечают за безопасность воздушного пространства. "Только они устанавливают, сколько таких устройств нужно с учетом конкретных обстоятельств в городе и тех помех, которые могут создать дроны. Но то, что такие устройства нужны, то, что нужен порядок и усиленный контроль в этой сфере, уже совершенно очевидно всем", - подчеркнул Немкин. Также депутат отметил, что РФ необходимы дополнительные усилия по разработке и совершенствованию отечественных систем защиты от нелегальных дронов и нужна разработка специального программного обеспечения. "Как уже ранее говорили многие эксперты, России нуждается примерно в миллионе специалистов, которые будут разрабатывать ПО и оборудование для дронов, а также управлять ими. Но также стране нужны и такие разработчики и операторы, кто сможет противодействовать преступному использованию таких устройств", - отметил Немкин. По его мнению, следует сосредоточить усилия на подготовке и сохранении высококлассных ИТ-специалистов этого профиля. "Безусловно, мы с коллегами в Госдуме, а также с экспертами федерального проекта "ЕР" "Цифровая Россия" проведем необходимые консультации, выясним, сколько айтишников этого направления нужно уже в самое ближайшее время, какие законодательные новеллы необходимы для решения этих задач, и предложим решения как по модернизации отраслевого регулирования, так и по адаптации образовательных программ для ускорения подготовки", - заключил депутат. Депутат также добавил, что сами по себе беспилотники ничем не плохи: их используют не только, чтобы снять красивые места в отпуске, но и во вполне понятных промышленных целях - для аэрофотосъемки, контроля состояния трубопроводов и сетей разного назначения, для оценки состояния работ или аппаратуры в опасных для человека местах, для работ в сельском хозяйстве, в поиске полезных ископаемых, геодезии и картографии и во многих других сферах. Ранее лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил присваивать всем БПЛА на территории РФ уникальные номера и продавать их по паспорту с обязательной постановкой на учет, внесением информации о покупателе в единую базу.
https://ria.ru/20230505/bespilotnik-1869832659.html
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россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, сергей миронов, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, госдума рф
Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Миронов, Следственный комитет России (СК РФ), Единая Россия, Госдума РФ
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин (ЕР) заявил РИА Новости, что нужно максимально ужесточить контроль и меры ответственности за ввоз, продажу и использование незарегистрированных беспилотных аппаратов, также депутаты Госдумы проведут необходимые консультации, чтобы выяснить, сколько ИТ-специалистов по разработке оборудования для дронов сейчас нужно и предложить решения по модернизации отраслевого регулирования и по адаптации образовательных программ для ускорения подготовки.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина
, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ
завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
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"Хотя в Воздушном кодексе РФ и закреплена обязанность по регистрации беспилотных авиационных систем, и большинство граждан эти требования законодательства аккуратно выполняют, мы должны понимать, что злоумышленники, готовящие нападения на гражданскую или военную инфраструктуру, регистрировать свои БПЛА не будут. А значит, в этой сфере нужно максимальное ужесточения контроля и мер ответственности за ввоз, продажу и использование незарегистрированных беспилотных аппаратов", - сказал он.
По словам парламентария, чем больше становится таких устройств, тем больше помех они создают. Их бесконтрольное движение в воздушном пространстве города или открытой местности может представлять опасность как для тех или иных объектов, так и для людей.
"Например, мы все видим, что несмотря на запреты использовать подобные системы в границах аэропортов уже было зафиксировано несколько случаев, когда возле садящихся на ВПП самолетов появлялись дроны. Возникали и такие ситуации, когда дроны теряли управление и врезались в какие-то вышки, башни или запутывались в проводах, нанося временами и существенный материальный ущерб", - добавил депутат.
Также депутат отметил, что количество устройств глушения нелегальных беспилотных летательных аппаратов в Москве
определяют те наши ведомства и службы, которые отвечают за безопасность воздушного пространства.
"Только они устанавливают, сколько таких устройств нужно с учетом конкретных обстоятельств в городе и тех помех, которые могут создать дроны. Но то, что такие устройства нужны, то, что нужен порядок и усиленный контроль в этой сфере, уже совершенно очевидно всем", - подчеркнул Немкин.
Также депутат отметил, что РФ необходимы дополнительные усилия по разработке и совершенствованию отечественных систем защиты от нелегальных дронов и нужна разработка специального программного обеспечения.
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"Как уже ранее говорили многие эксперты, России нуждается примерно в миллионе специалистов, которые будут разрабатывать ПО и оборудование для дронов, а также управлять ими. Но также стране нужны и такие разработчики и операторы, кто сможет противодействовать преступному использованию таких устройств", - отметил Немкин.
По его мнению, следует сосредоточить усилия на подготовке и сохранении высококлассных ИТ-специалистов этого профиля.
"Безусловно, мы с коллегами в Госдуме
, а также с экспертами федерального проекта "ЕР
" "Цифровая Россия" проведем необходимые консультации, выясним, сколько айтишников этого направления нужно уже в самое ближайшее время, какие законодательные новеллы необходимы для решения этих задач, и предложим решения как по модернизации отраслевого регулирования, так и по адаптации образовательных программ для ускорения подготовки", - заключил депутат.
Депутат также добавил, что сами по себе беспилотники ничем не плохи: их используют не только, чтобы снять красивые места в отпуске, но и во вполне понятных промышленных целях - для аэрофотосъемки, контроля состояния трубопроводов и сетей разного назначения, для оценки состояния работ или аппаратуры в опасных для человека местах, для работ в сельском хозяйстве, в поиске полезных ископаемых, геодезии и картографии и во многих других сферах.
Ранее лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов
предложил присваивать всем БПЛА на территории РФ уникальные номера и продавать их по паспорту с обязательной постановкой на учет, внесением информации о покупателе в единую базу.
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