https://ria.ru/20230511/borrel-1870986094.html

Страны потратят 70 миллиардов евро на укрепление обороны, заявил Боррель

Страны потратят 70 миллиардов евро на укрепление обороны, заявил Боррель - РИА Новости, 11.05.2023

Страны потратят 70 миллиардов евро на укрепление обороны, заявил Боррель

Страны ЕС планируют в течение ближайших трех лет потратить порядка 70 миллиардов евро на укрепление обороны, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T11:52

2023-05-11T11:52

2023-05-11T11:52

в мире

брюссель

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Страны ЕС планируют в течение ближайших трех лет потратить порядка 70 миллиардов евро на укрепление обороны, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Страны ЕС в ближайшие три года намерены потратить 70 млрд евро на наращивание оборонных возможностей", - сказал он, выступая на форуме в Брюсселе.

https://ria.ru/20230206/proekt-1850128786.html

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, брюссель, жозеп боррель, евросоюз