https://ria.ru/20230511/borrel-1870986094.html
Страны потратят 70 миллиардов евро на укрепление обороны, заявил Боррель
Страны потратят 70 миллиардов евро на укрепление обороны, заявил Боррель - РИА Новости, 11.05.2023
Страны потратят 70 миллиардов евро на укрепление обороны, заявил Боррель
Страны ЕС планируют в течение ближайших трех лет потратить порядка 70 миллиардов евро на укрепление обороны, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:52
2023-05-11T11:52
2023-05-11T11:52
в мире
брюссель
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Страны ЕС планируют в течение ближайших трех лет потратить порядка 70 миллиардов евро на укрепление обороны, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Страны ЕС в ближайшие три года намерены потратить 70 млрд евро на наращивание оборонных возможностей", - сказал он, выступая на форуме в Брюсселе.
https://ria.ru/20230206/proekt-1850128786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Брюссель, Жозеп Боррель, Евросоюз
Страны потратят 70 миллиардов евро на укрепление обороны, заявил Боррель
Боррель: страны ЕС в ближайшие три года потратят 70 миллиардов евро на укрепление обороны