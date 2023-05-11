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Страны потратят 70 миллиардов евро на укрепление обороны, заявил Боррель - РИА Новости, 11.05.2023
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11:52 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/borrel-1870986094.html
Страны потратят 70 миллиардов евро на укрепление обороны, заявил Боррель
Страны потратят 70 миллиардов евро на укрепление обороны, заявил Боррель - РИА Новости, 11.05.2023
Страны потратят 70 миллиардов евро на укрепление обороны, заявил Боррель
Страны ЕС планируют в течение ближайших трех лет потратить порядка 70 миллиардов евро на укрепление обороны, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T11:52
2023-05-11T11:52
в мире
брюссель
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Страны ЕС планируют в течение ближайших трех лет потратить порядка 70 миллиардов евро на укрепление обороны, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Страны ЕС в ближайшие три года намерены потратить 70 млрд евро на наращивание оборонных возможностей", - сказал он, выступая на форуме в Брюсселе.
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в мире, брюссель, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Брюссель, Жозеп Боррель, Евросоюз
Страны потратят 70 миллиардов евро на укрепление обороны, заявил Боррель

Боррель: страны ЕС в ближайшие три года потратят 70 миллиардов евро на укрепление обороны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Страны ЕС планируют в течение ближайших трех лет потратить порядка 70 миллиардов евро на укрепление обороны, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Страны ЕС в ближайшие три года намерены потратить 70 млрд евро на наращивание оборонных возможностей", - сказал он, выступая на форуме в Брюсселе.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Совет ЕС одобрил проект соглашения по оборонному сотрудничеству с США
6 февраля, 19:15
 
В миреБрюссельЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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