Экс-глава "Мотор "Сич" попросил Зеленского включить его в обменные списки
Экс-президент "Мотор Сич" Богуслаев попросил Зеленского включить его в обменные списки
Вячеслав Богуслаев. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Экс-президент промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев написал письмо в офис Владимира Зеленского с просьбой включить его в обменные списки по состоянию здоровья, сообщил в четверг его адвокат Руслан Волынец.
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"Богуслаев написал заявление в Офис Зеленского с просьбой включить его в список на обмен с Россией. Причиной называется состояние здоровья", - приводит слова Волынца издание "Страна.ua" в телеграм-канале.
По словам адвоката, только вопрос "состояния здоровья", которое постоянно ухудшается, а также отсутствие возможности адекватного лечения, побудили к такому решению. Волынец добавил, что ответа на просьбу об обмене от официальных органов власти нет.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк не исключил обмен Богуслаева на украинских военных.
Служба безопасности Украины 23 октября 2022 года заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.