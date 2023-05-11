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На севере Москвы рядом с ТЭЦ нашли похожий на боеприпас предмет - РИА Новости, 11.05.2023
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17:42 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/boepripas-1871113802.html
На севере Москвы рядом с ТЭЦ нашли похожий на боеприпас предмет
На севере Москвы рядом с ТЭЦ нашли похожий на боеприпас предмет - РИА Новости, 11.05.2023
На севере Москвы рядом с ТЭЦ нашли похожий на боеприпас предмет
Похожий на боеприпас предмет обнаружен в лесополосе возле ТЭЦ-21 на севере Москвы, на место происшествия вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:42
2023-05-11T17:42
происшествия
москва
россия
боеприпасы
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Похожий на боеприпас предмет обнаружен в лесополосе возле ТЭЦ-21 на севере Москвы, на место происшествия вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В лесополосе на улице Лобненская найден предмет, похожий на снаряд", - сказал собеседник агентства. По его словам, находка лежит примерно в 30 метрах от забора ТЭЦ-21. Опасное место огорожено, ждут прибытия саперов.
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происшествия, москва, россия, боеприпасы
Происшествия, Москва, Россия, Боеприпасы
На севере Москвы рядом с ТЭЦ нашли похожий на боеприпас предмет

В лесополосе возле ТЭЦ-21 на севере Москвы обнаружили похожий на боеприпас предмет

© РИА Новости / Константин Морозов | Перейти в медиабанкСапер
Сапер - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Константин Морозов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Похожий на боеприпас предмет обнаружен в лесополосе возле ТЭЦ-21 на севере Москвы, на место происшествия вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В лесополосе на улице Лобненская найден предмет, похожий на снаряд", - сказал собеседник агентства.
По его словам, находка лежит примерно в 30 метрах от забора ТЭЦ-21. Опасное место огорожено, ждут прибытия саперов.
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