https://ria.ru/20230511/boepripas-1871113802.html

На севере Москвы рядом с ТЭЦ нашли похожий на боеприпас предмет

На севере Москвы рядом с ТЭЦ нашли похожий на боеприпас предмет - РИА Новости, 11.05.2023

На севере Москвы рядом с ТЭЦ нашли похожий на боеприпас предмет

Похожий на боеприпас предмет обнаружен в лесополосе возле ТЭЦ-21 на севере Москвы, на место происшествия вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:42

2023-05-11T17:42

2023-05-11T17:42

происшествия

москва

россия

боеприпасы

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Похожий на боеприпас предмет обнаружен в лесополосе возле ТЭЦ-21 на севере Москвы, на место происшествия вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В лесополосе на улице Лобненская найден предмет, похожий на снаряд", - сказал собеседник агентства. По его словам, находка лежит примерно в 30 метрах от забора ТЭЦ-21. Опасное место огорожено, ждут прибытия саперов.

https://ria.ru/20230427/vzryv-1868082069.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, боеприпасы